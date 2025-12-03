Από το καλοκαίρι του 2022 ο «Φ» είχε αποκαλύψει την ύπαρξη σοβαρής καταγγελίας για τη σύμβαση που συνάφθηκε με εταιρεία για εγκατάσταση αντι-drone ασπίδας στις πέντε κρίσιμες υποδομές της Δημοκρατίας. Τα όσα καταλογίζονταν και τα οποία φέραμε στο φως (25/6/22) ήταν στοιχειοθετημένα και ακόμη και στα μάτια ενός αδαούς ήταν ορατό ότι υπήρχαν σοβαρά ζητήματα.

Η χθεσινή έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας απλώς ήρθε να επιβεβαιώσει τα βασικά συστατικά στοιχεία τής προ 3,5 ετών καταγγελίας. Ο «Φ» σ΄ όλο αυτό το διάστημα κάλυπτε τις εξελίξεις, μεταξύ των οποίων και η ύστατη προσπάθεια του νυν υπουργού Δικαιοσύνης, Μάριου Χαρτσιώτη, να ξεκαθαριστεί μια και καλή η υπόθεση. Η ουσία, όμως, είναι ότι μετά την χθεσινή έκθεση, η Αστυνομία τοποθετήθηκε δημοσίως, προβάλλοντας τη θέση ότι υπάρχει αντι-drone ασπίδα σε όλες τις κρίσιμες υποδομές, καθώς και σε όλους τους χώρους όπου θα διεξάγονται εργασίες στο πλαίσιο της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. (πρώτο εξάμηνο 2026). Μόνο που δεν διευκρινίζεται πώς.

Ελπίζουμε να μη μιλούν για τις φορητές μονάδες ή άλλου είδους «μπαλώματα»… Διότι εμείς επιζητούμε μόνιμη, αξιόπιστη λύση.

Φ.Μ.