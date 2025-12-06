Κλειστό θα είναι από σήμερα το Φαράγγι του Άβακα στον Ακάμα, για προστασία των επισκεπτών από τις αναμενόμενες ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως ανακοίνωσε χθες το Τμήμα Δασών.

Λογικό, καθότι των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Και πάντως καθόλου φαιδρό, όπως συνέβη στη μητέρα πατρίδα όπου για πρώτη φορά στα χρονικά αναβλήθηκε ένας αγώνας λόγω βροχών σε… κλειστό αθλητικό χώρο όπως το ΣΕΦ.

Συνεπώς, στην περίπτωση του Άβακα, δεν θα δούμε το ανελέητο τρολάρισμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπέστη ελληνική κυβέρνηση και Ολυμπιακός για το πρωτοφανές αυτό ρεζιλίκι.

ΑΚΗΣ Ε.