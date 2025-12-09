Εθιμοτυπική μεν η τελετή παράδοσης του υπουργείου Εργασίας, αλλά ο απελθών Γιάννης Παναγιώτου δεν απέφυγε την ουσία. Κι ας προκάλεσε τη δυσφορία του γενικού διευθυντή της ΟΕΒ, Μιχάλη Αντωνίου, ο οποίος παρακολουθούσε, από το στούντιο του Άλφα, τις δηλώσεις του τέως και του νέου υπουργού.

Είπε ο κ. Παναγιώτου ότι «ο κατώτατος μισθός αναμένεται να ανέλθει (από 1/1/2026) στα €1.125, εάν ληφθούν υπόψη ο διάμεσος μισθός του 2024 και η ΑΤΑ. Εξήγησε πως «παραλάβαμε τον διάμεσο μισθό γύρω στα €1.500 και το 2025 εκτιμάται να αγγίζει τις €2.000 και ότι το 2024 αυξήσαμε τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό από τα €940 στα €1.000 (μετά από 6 μήνες στον ίδιο εργοδότη), υιοθετώντας ως σημείο αναφοράς το 58,5% του διάμεσου μισθού του προηγούμενου έτους. Και… έριξε το καρφί που ενόχλησε την ΟΕΒ:

«Παραμένοντας συνεπείς σε αυτή την πορεία, το 58,5% του διάμεσου μισθού σημαίνει αύξηση του κατώτατου μισθού γύρω στα €1.100, ενώ εάν προστεθεί και η ΑΤΑ, μετά την πρόσφατη συμφωνία, θα αγγίζει περίπου τα €1.125».

Μόλις ξαναπήρε τον λόγο στο τηλεοπτικό στούντιο ο κ. Αντωνίου, φρόντισε να πει, χωρίς να κρύβει κάποια ενόχληση, πως υπάρχει ακόμα πολλή συζήτηση να γίνει για τον νέο κατώτατο μισθό και πως δεν έχει ακόμα κατατεθεί (ούτε στον τέως, ούτε βέβαια στον νέο υπουργό) η πρόταση – έκθεση της αρμόδιας επιτροπής για την αναθεώρηση του κατώτατου μισθού, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

