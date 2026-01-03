Ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚ, «Από Μέρα σε Μέρα» και αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση και γενικότερα την ενέργεια, σχολίασε πως θα πρέπει να ελεγχθεί ο λόγος που η ΑΗΚ δεν δραστηριοποιήθηκε γρηγορότερα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Με βάση τη λογική, ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε εμμέσως πως θα ελεγχθούν οι προθέσεις της ΡΑΕΚ, αφού αυτή είναι η υπεύθυνη Αρχή για τέτοιου είδους αποφάσεις. Εν ολίγοις η ΑΗΚ είχε αποκλειστεί από έργα για παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για λόγους ανταγωνισμού.

Ζακ