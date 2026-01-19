Το πρωί της 16ης Ιανουαρίου, ο Κινέζος Πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, δέχθηκε τα διαπιστευτήρια 18 νέων Πρέσβεων στο Μεγάλο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο. Μεταξύ αυτών και η Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κίνα, Κούλα Σοφιανού, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά, καθώς το 2026 συμπληρώνονται 55 χρόνια διπλωματικών σχέσεων Κύπρου και Κίνας. Στην τελετή επίδοσης διαπιστευτηρίων συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι Πρέσβεις της Τουρκίας, της Αυστρίας, της Σλοβακίας, του Ιράκ, του Λιβάνου, της Παλαιστίνης και της Γκάνας. Μετά την τελετή, ο Πρόεδρος Σι απηύθυνε ομιλία προς τους Πρέσβεις.