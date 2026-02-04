Σχεδόν σύσσωμη η καλλιτεχνική κοινότητα, αλλά και οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με το πολιτιστικό ρεπορτάζ τούς πήραν με τα τάλιρα για την ευτράπελη απόφαση να μεταβαπτίσουν την Πινακοθήκη ΣΠΕΛ σε Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης.

Παρ’ όλα αυτά, εκεί στο Υφυπουργείο Πολιτισμού επιμένουν να παριστάνουν ότι… ψιχαλίζει και αποδίδουν τις αντιδράσεις στη «μιζέρια» και τη «γκρίνια». Αποδεικνύουν, δηλαδή, ότι έχουν επιδερμίδα κροκόδειλου. Έτσι, συνεχίζει να το γυρίζει η γλώσσα τους και στις πιο επίσημες τοποθετήσεις, ενώ έσπευσαν ήδη να κοτσάρουν απ’ έξω και ταμπέλα.

Προσωπικά, δεσμεύομαι ότι στις σχετικές αναφορές θα βάζω το πρόθημα «ψευδο-» μπροστά, ή θα προτάσσω τον προσδιορισμό «ούτω καλούμενο…». Άντε, στην καλύτερη περίπτωση κι αν είμαι στα κέφια μου θα το βάζω ολόκληρο σε εισαγωγικά. Και ο νοών νοείτο.

Γ. Σαβ.