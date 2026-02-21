Η Ολγκίν εμφανίστηκε, με το γνωστό της άρθρο, προβληματισμένη γιατί η κυπριακή Προεδρία της ΕΕ και οι βουλευτικές δημιουργούν εμπόδια -κατά την εκτίμησή της- στο Κυπριακό. Όλως παραδόξως αυτό τον σημαντικό προβληματισμό δεν θεώρησε σκόπιμο να τον συζητήσει με τους συνομιλητές της στην ελληνοκυπριακή πλευρά όσο βρισκόταν στο νησί.

Ούτε καν μια βολιδοσκόπηση για το εάν αυτά τα δύο δεδομένα θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις επαφές και συζητήσεις. Δεν ήθελε να ακούσει την άποψή τους; Εκτός εάν αυτός ο προβληματισμός προέκυψε στη συνέχεια, μετά τις συναντήσεις με τους δύο ηγέτες και τους διαπραγματευτές.

ΑΠΙΜ