Ο τέως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ζητά να συναντηθούν «προκειμένου να θέσω υπόψη του τα συμπεράσματά μου από επαφές σχετικά με το Κυπριακό». Σημειώνεται ότι είχε συναντήσεις, μεταξύ άλλων, με τον Τουφάν Έρχιουρμαν στη Νέα Υόρκη και την κ. Ολγκίν στην Πάφο.

Το ερώτημα είναι κατά πόσον πριν τους συναντήσει μίλησε με τον Πρόεδρο, για να είχε μια συνολική εικόνα για το πώς βλέπει η Λευκωσία τις εξελίξεις;

Αυτό δεν γνωστοποιήθηκε κατά πόσον έγινε.

Κ. ΒΕΝ.