Με την απόλυση των οριοφυλάκων, πέρσι, συνδέει εν πολλοίς τη μετάδοση του αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές, ο πρόεδρος του συμπλέγματος κοινοτήτων Τηλλυρίας, Νίκος Κλεάνθους.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, η απόλυση των 230 συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών άφησε κενά στην επιτήρηση της πράσινης γραμμής. Να θυμίσουμε όμως ότι η Κυβέρνηση έκανε πολλές προσπάθειες για να τους κρατήσει, ωστόσο, νομικά δεν μπορούσε να γίνει ανανέωση της σύμβασής τους, αφού θα προσέκρουε στο νόμο. Προκηρύχθηκαν ευθύς κενές θέσεις στην Αστυνομία για ειδικούς αστυνομικούς και αρκετοί από αυτούς που πέτυχαν στις εξετάσεις φόρεσαν κανονικά τη στολή.

Η επιτήρηση της Πράσινης Γραμμής γίνεται τόσο με περίπολα, όσο και με κάμερες. Ωστόσο, είναι τόσο μεγάλη η έκτασή της που οι λαθρέμποροι βρίσκουν τρόπους να γλιστρούν. Σ’ αυτούς θα έπρεπε εν πρώτοις να στρέψει τα πυρά του ο κ. Κλεάνθους. Που για το κέρδος καταστρέφουν τον τόπο.

ΜΙΧ.