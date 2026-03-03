Αυτό που είδαμε να συμβαίνει στο αεροδρόμιο Πάφου χθες ήταν μόνο για γέλια. Ευτυχώς που δεν συνέβη οτιδήποτε άλλο γιατί αυτή τη στιγμή κάποιοι θα έκλεγαν για αυτούς που χάθηκαν.

Είναι τουλάχιστον αστείο όταν υπάρχει φόβος για επίθεση εναντίον του αεροδρομίου (είτε με drone είτε με άλλο μέσο) να δίνεις εντολή στον κόσμο να βγαίνει έξω μέσα στο χώρο στάθμευσης.

Εάν υπήρχε εκείνη τη στιγμή επίθεση από ντρόουν ελάχιστοι θα γλύτωναν.

Ένα πολιτικό αεροδρόμιο που βρίσκεται δίπλα από μια στρατιωτική βάση απαιτείται να έχει τα ελάχιστα μέτρα ασφαλείας. Ένα υποτυπώδες καταφύγιο.

Είναι εγκληματικό να βγάζεις τον κόσμο σε ανοικτό χώρο.

Αλήθεια θα ήταν καλό να μάθουμε ποιος έξυπνος εγκέφαλος το σκέφτηκε…

ΑΠΙΜ