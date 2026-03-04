Η κρίση στην περιοχή και η ανάγκη για συνεχή ενημέρωση είχε και τα θετικά της για τους λειτουργούς του Τύπου, καθώς η Προεδρία της Δημοκρατίας αποφάσισε να συστήσει Κέντρο Τύπου στον Λόφο.

Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα και ελπίζουμε σύντομα να υλοποιηθεί ο στόχος που είχε θέσει και ο ίδιος ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, για ένα μόνιμο κέντρο Τύπου στο οποίο θα μπορούν οι δημοσιογράφοι να εργάζονται.

Η ύπαρξη και λειτουργία χώρου εργασίας για τους δημοσιογράφους, μπορεί κάποιοι εκτός του επαγγέλματος να το θεωρούν ως πολυτέλεια, αλλά είναι κάτι που υπάρχει σε όλα τα αντίστοιχα κτήρια ανά το παγκόσμιο. Είτε είναι προεδρικό, είτε πρωθυπουργικό μέγαρο, στις πλείστες χώρες, υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο όπου οι δημοσιογράφοι έχουν τον δικό τους χώρο για να εργαστούν. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα αυτό το προσωρινό μέτρο θα γίνει μια μόνιμη πραγματικότητα.

ΑΠΙΜ