Στην ταξιδιωτική οδηγία που εξέδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία είναι πανομοιότυπη με εκείνη που κυκλοφόρησε και σε άλλες χώρες, γίνεται αναφορά και στα κατεχόμενα. Μόνο που οι Αμερικανοί αποφεύγουν να διατυπώσουν την πραγματικότητα. Δεν λένε, δηλαδή, ότι υπάρχουν κατεχόμενα εδάφη στην Κύπρο. Δεν υπάρχει κατοχή για τις ΗΠΑ γιατί προφανώς μια τέτοια αναφορά θα ενοχλήσει την κατοχική Τουρκία. Στην ταξιδιωτική οδηγία κάνουν αναφορά στην «περιοχή που διοικείται από τις τουρκοκυπριακές αρχές», καλύπτοντας την Τουρκία. Πρόκειται για μια αναφορά, που έγινε και όταν έστειλαν ειδικούς στο παράνομο αεροδρόμιο της κατεχόμενης Τύμπου. Αυτά από τους «σύμμαχους» Αμερικανούς.

Κ.ΒΕΝ.