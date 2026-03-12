Πέρσι, όταν πλησίαζε ο χρόνος για λήξη της περιόδου ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας, τα συστήματα του ΤΟΜ λόγω των πολλών χρηστών παρουσίασαν πρόβλημα. Ως αποτέλεσμα τούτου ήταν οδηγοί ενώ έκαναν την ανανέωσή της άδειάς τους, το σύστημα να μην ανταποκριθεί, με αποτέλεσμα στο τέλος να καταγγελθούν από την Αστυνομία γιατί δεν είχαν άδεια κυκλοφορίας.

Φέτος, και ενώ γνώριζαν από πέρσι το πρόβλημα με τον συνωστιμό της τελευταίας στιγμής για ανανέωση των αδειών, πάλιν εμφανίζονται τα ίδια προβλήματα. Το γεγονός ότι τα προβλήματα με το σύστημα ήταν γνωστά και δεν τα επίλυσαν, θα πρέπει να προβληματίσει τον Υπουργό Μεταφορών. Υπάρχουν ακόμα οδηγοί που πέρσι καταγγέλθηκαν άδικα και αναμένουν αποκατάσταση, αφού πλήρωσαν και το εξώδικο και το πέναλτι των 30 ευρώ, επειδή το σύστημα εμφάνισε πρόβλημα. This is Cyprus κ. Βαφεάδη;

ΜΙΧ.