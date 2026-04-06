Όλοι μας είχαμε ένα συμμαθητή ή μια συμμαθήτρια που μονίμως πήγαινε στους καθηγητές για να καταγγείλει κάποιον ή κάποια επειδή κάτι είπε ή κάτι έκανε. Ήταν το κακομαθημένο του σχολείου που μονίμως κλαψούριζε και κατάγγελλε. Αυτό ακριβώς θυμίζει η περίπτωση του Τουφάν Έρχιουρμαν ο οποίος από την ημέρα που έγινε ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας το μόνο που κάνει είναι κλαψουρίσματα και καταγγελίες.

Δεν περνά μέρα που να μην κάνει ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για κάτι. Ο στόχος τους είναι αρκούντως ξεκάθαρος… να κρατά τη συζήτηση μακριά από την ουσία και την επανέναρξη συνομιλιών για το Κυπριακό.

