Η Δήμητρα Γαλάνη χωράει σε λίγες λέξεις και γενναιόδωρο λόγο τις σκέψεις της για τη μουσική, τη γλώσσα και τον πολιτισμό, λίγο πριν εμφανιστεί στην Κύπρο με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την ιστορική ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου.

–Συνεργαστήκατε με δημιουργούς διαφορετικών γενεών, αισθητικών και αντιλήψεων για τη μουσική. Ποιο στοιχείο θεωρείτε πως παραμένει αδιαπραγμάτευτο στην τέχνη σας; Νομίζω το στοιχείο του σεβασμού στο έργο και στους δημιουργούς του. Σαφώς αυτό έχει να κάνει και με τις επιλογές μου.

–Τι έχει αλλάξει περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια: η μουσική, το κοινό ή ο τρόπος με τον οποίο ακούμε και νοηματοδοτούμε τα τραγούδια; Πολλά έχουν αλλάξει μέσα στα χρόνια. Άλλα προς το καλό και άλλα προς το κακό. Τα πράγματα πάντα αλλάζουν και ποτέ δεν μπορεί να είναι τα ίδια. Αυτό που σίγουρα όμως παραμένει σταθερό είναι ο άνθρωπος και η ψυχή του. Το αποτέλεσμα ενός έργου τέχνης οφείλει να απευθύνεται κατευθείαν εκεί, χρησιμοποιώντας τα όποια «εργαλεία» του παρέχουν οι όποιες εξελίξεις, με σκοπό την αναβάθμιση της αισθητικής και τον σεβασμό στον πολιτισμό.

–Τι εξακολουθεί να σας εμπνέει; Και ποιο είναι το σημαντικότερο μήνυμα που θα θέλατε να αφήσετε στις επόμενες γενιές καλλιτεχνών και ακροατών; Η μουσική ήταν και είναι η ζωή μου. Γεννήθηκα για να την υπηρετήσω και αισθάνομαι ευγνωμοσύνη που μου δόθηκε αυτή η δυνατότητα στη ζωή μου. Στην πορεία και λόγω της δυνατότητας που μου δόθηκε από το ξεκίνημα μου να ερμηνεύσω στίχους μεγάλων ποιητών, έμπαινα όλο και πιο βαθιά στην ουσία και στον πλούτο της γλώσσας μου. Έτσι, θεωρώ τον εαυτό μου ταγμένο στην υπηρεσία της μοναδικής και τόσο σημαντικής γλώσσας που αισθάνομαι και μιλώ. Της Ελληνικής. Αυτό θα ήθελα να μείνει σαν ίχνος αλλά και προτροπή από εμένα στις ερχόμενες γενιές. Το πάθος και το νοιάξιμο για τη γλώσσα μας. Για τον πολιτισμό μας τελικά. Αυτή είναι και η έμπνευσή μου.

–Αναφέρετε ότι «δεν είναι εύκολο να ακολουθείς τον δρόμο της αλήθειας». Τι είναι αυτό που απομακρύνει τους ανθρώπους από αυτόν; Δυστυχώς η αλήθεια «πονάει» πολλές φορές. Θέλει δύναμη και αποφασιστικότητα ώστε να την αντιμετωπίσεις και βέβαια να την υποστηρίξεις. Ο δρόμος της αλήθειας είναι πιο δύσκολος αλλά αν καταφέρεις να τον διαβείς αισθάνεσαι νικητής της ίδιας της ζωής… Πιστέψτε με ότι εφ’ όσον τα καταφέρεις να πορευτείς έτσι, η ανταμοιβή είναι σκέτη ευλογία.

–Έχετε πει πως όταν διαψευδόσασταν από ανθρώπους, συνεχίζατε με το ίδιο πάθος να τους αγαπάτε και να ανοίγεστε σε αυτούς. Μιλήστε μου γι’ αυτή τη στάση ζωής σας. Έχω πει ότι ανεξάρτητα από το αν διαψευδόμουν κατά καιρούς από κάποιους ανθρώπους, δεν έπαψα να αγαπώ και να πιστεύω στους ανθρώπους γενικότερα. Αυτό με κράτησε ώστε να παραμείνω ανοιχτή, να μη «κλειστώ», να μη γίνω καχύποπτη και περιορίσω τους διάδρομους της επικοινωνίας. Και καλά έκανα. Γιατί αν δεν το είχα κάνει, θα είχα χάσει την ευκαιρία να γνωρίσω στη ζωή μου εξαιρετικά πλάσματα.

© Λίλα Σωτηρίου

–Συναντιέστε με την Ελένη Τσαλιγοπούλου μετά από χρονιά. Πώς είναι αυτή η συνεργασία; Οι συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου είναι μια συνάντηση όπως ήταν από την πρώτη στιγμή, από το «Χάραμα» που πρωτοσυνεργαστήκαμε. Είναι για μένα χαρά και ευτυχία να είμαι στη σκηνή μαζί της. Την εκτιμώ βαθιά ως καλλιτέχνη, αλλά και για τη γνώση της στην παράδοση και το εξαιρετικό της ήθος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου, το μουσικό σύνολο με τους εκπληκτικούς σολίστες, που κάνει φοβερή δουλειά στο θέμα της παραδοσιακής μουσικής. Με τη συναυλία αυτή μάς δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε μια διαδρομή που την έχουμε μεγάλη ανάγκη οι Έλληνες. Το λέω γιατί τα πράγματα είναι χωρίς νόημα και εξήγηση που δίνουν την αίσθηση του χάους και σε τέτοιες στιγμές ο καθένας έχει ανάγκη να πατήσει στα ίχνη που έχει αφήσει πίσω του, να βρει τον εαυτό του.

–Πέρα από τις συναυλίες αυτές, υπάρχουν σχέδια για την επόμενη σεζόν που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας; Κάνω πια μελωδικές συναντήσεις και λίγα πράγματα, γιατί δεν θεωρώ ότι πρέπει το ζητούμενο να είναι απλώς να βγω στη σκηνή, να εισπράττω την αγάπη του κόσμου και να λέω ότι είμαι τραγουδίστρια. Μ’ ενδιαφέρει να αφήνω πράγματα που πιάνουν τόπο. Έτσι, ετοιμάζω ένα μεγάλο αφιέρωμα στη Λυρική Σκηνή στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για τη θαυμάσια στιχουργό που έφυγε, τη Μαριανίνα Κριεζή, η οποία είχε ένα έργο χαραγμένο μέσα μας βαθιά. Μαζί με τη Σαβίνα Γιαννάτου θα αγγίξουμε αυτή την πολύ ξεχωριστή και πρωτοποριακή γυναίκα, της οποίας πολλά από τα τραγούδια της είναι γνωστά, αλλά ο κόσμος δεν ξέρει ότι είναι δικά της, σε μια μεγάλη παραγωγή που θα πραγματοποιηθεί αρχές του Οκτώβρη.