ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Αίθουσα Καστελιώτισσα. Συναυλία με μια επιλογή έργων του Κύπριου συνθέτη Φαίδρου Καβαλλάρη, από όλη τη μουσική δημιουργία και παρουσία του στην Κύπρο και το εξωτερικό, με τη συμπλήρωση φέτος 75 χρόνων από τη γέννηση του. Η συναυλία με τίτλο «Κυπριακό- Αρχαϊκό» περιλαμβάνει συνθέσεις σε σύγχρονη ευρωπαϊκή έκφραση, έργα βασισμένα στη μουσική παράδοση και την ιστορία της Κύπρου, με αναφορά στην αρχαία ελληνική ποίηση και μουσική. 7μ.μ. Εισιτήρια: Sold Out Tickets και στην είσοδο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Πάφος, Τεχνόπολις 20. Μουσικό Εργαστήρι “Mamma Mia” με τη μουσικό Σοφία Ιωάννου. Ένα χαρούμενο μουσικό ταξίδι για μαμάδες και παιδιά, γεμάτο τραγούδι, ρυθμό και κίνηση. Ηλικίες: 4-6 Κυριακή, 10:00-11:30πμ70002420

Καλλιτεχνικό Εργαστήρι για Μαμά και Παιδί με την εικαστικό Miriam McConnon. Κυριακή, 11:00πμ-1:00μμ. Ένα διαδραστικό εργαστήρι όπου οι μαμάδες και τα παιδιά συνεργάζονται δημιουργικά, εκφράζοντας συναισθήματα και φαντασία μέσα από το χρώμα και την τέχνη.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Χώρα. «Πάρτι Γενεθλίων» του Χάρολντ Πίντερ από την ομάδα Σόλο για Τρεις, σε σκηνοθεσία Μαρίας Μανναρίδου – Καρσερά. Παραστάσεις: κάθε Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ. & Κυριακή 7μ.μ. μέχρι 18 Μαΐου Εισιτήρια: 96147809 Soldout Tickets

Λευκωσία, Κτήριον 53- Πυρήνας Πειραματικών Τεχνών. Το ψυχολογικό δράμα των Στέλιου Θεοχάρους και Χριστίνας Βραχίμη «Win Win», καταπιάνεται με τον έλεγχο που ασκεί το σύστημα στις ζωές μας μέσω της πληροφορίας, των ΜΜΕ και της ψυχολογικής χειραγώγησης. Κυριακή 11 Μαΐου, Σάββατο 24 Μαΐου, Κυριακή 25 Μαΐου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: more.com, 70001384

Λευκωσία, Kάτω Σκηνή Σατιρικού Θέατρου (Υπόγειο). «Το χελιδόνι» του Γκιλιέμ Κλούα σε σκηνοθεσία Νίκου Νικολαΐδη. Είναι ένα έργο που μιλά για τη δύναμη της αγάπης, το θάρρος της αποδοχής και τη μουσική που ενώνει τις καρδιές. 11/5 στις 7.30μ.μ. ticket.satirikotheatro.com 22312940

Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα. «ΤΟC TOC» του Λοράν Μπαφί σε σκηνοθεσία Μαρίνου Ξενοφώντος. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 8.30μ.μ. μέχρι 15 Ιουνίου. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Τρίτη 20 Μαΐου. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, Τρίτη 27 Μαΐου. Λεμεσός, Παττίχειο Θέατρο, Τετάρτη 28 Μαΐου. Εισιτήρια: 70007721 & SoldOut Tickets

Λευκωσία, Περιβόλι- Κρόνου 42, Στρόβολος. Το έργο «Δωδέκατη Νύχτα ή Ό,τι προτιμάτε» του Σαίξπηρ παρουσιάζει μέσα στο Περιβόλι, η Open Arts σε σκηνοθεσία της Αθηνάς Κάσιου. 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 Μαΐου, 8μ.μ. Εισιτήρια: 99461186, more.com

Λάρνακα, Μεσαιωνικό Κάστρο. Θεατρικό αναλόγιο «Διδώ/ Ελίσσα ή μια περιπλανώμενη ιστορία» της Μαγδαλένας Ζήρα από την ομάδα ΣΕΖΟΝ Γυναίκες. Κυριακή 11 Μαΐου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: Soldout Tickets

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

koraï project space. «Bougainvilleas» της Ντέμπορα Ντελμάρ. Μέχρι 14/6

Γκαλερί Κ (22341122). Έκθεση κεραμικής με τίτλο «Διάλογοι με Πηλό II» με 217 κεραμικά έργα. Μέχρι 23/5.

Isnotgallery (99569498). Έκθεση με τίτλο «UFO: Robots Attack- Οι φλεγόμενες πετσέτες της Camille και του Nikita». Μέχρι 17/5

Marginalia (99657080). «Unapologetic» της Αννίτας Καλημέρη. Μέχρι 31/5

ΕΚΑΤΕ (22466426). Έκθεση ζωγραφικής της Αλεξίας Πασιά. Μέχρι 14/5

Γκλόρια (22762605). «Αναμνήσεις από το παρόν» της Νίτσας Χατζηγεωργίου. Μέχρι 17/5.

CVAR (22300994). Έργα Αυστραλών καλλιτεχνών περιλαμβάνει η έκθεση «Ταξίδια στην Κύπρο: καλλιτέχνες στην ανασκαφή του Θεάτρου Πάφου» (Journeys to Cyprus: Artists in the Paphos Theatre Excavation. Μέχρι 13/5

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση γλυπτικής του Νίκου Πετούση με τίτλο «Γεωμετρικοί συνειρμοί». Μέχρι 14/5

Λεβέντειος Πινακοθήκη- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22668838). Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9.

Art Seen (22006624). Έκθεση του Βασίλη Ζωγράφου και της Βίκυς Περικλέους με τίτλο « The unsettling event of an enigma». Μέχρι 19/5

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22661475). Έκθεση με τίτλο «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers / Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/09/2025.

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών- Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή και του Σουμέρ Ερέκ. Μέχρι 31/5

The Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση «Future in the Past». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Στην εξέλιξη της μοντερνιστικής αρχιτεκτονικής στην Κύπρο εμβαθύνει η έκθεση με τίτλο «Τέκτων». Παρουσιάζεται το έργο των μηχανικών αρχιτεκτόνων Ανδρέα Παπαδόπουλου και του Φοίβου Πολυδωρίδη. Μέχρι 27/7.

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). Έκθεση «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Πάφος

Χάνι του Ιμπραήμ (99486616). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Μήτηρ Απάντων Γαία». Μέχρι 18/5

Αρχαιολογικό Μουσείο (26955801). Στην έκθεση με τίτλο «Πώς ἐκινεῖτο» (How She Moved). συμμετέχουν οι καλλιτέχνιδες Κατερίνα Νεοφυτίδου και Γκρέις Σβιντ και η ποιήτρια Στέλλα Βοσκαρίδου. Μέχρι 29/5

ΣΙΝΕΜΑ

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας Σουλεϋμάν σε σκηνοθεσία Μπορίς Λοζκίν. Ο Σουλεϋμάν είναι ένας νεαρός μετανάστης από τη Γουινέα που δουλεύει ως ντελιβεράς στο Παρίσι. Προσπαθώντας να ανταπεξέλθει στις πιεστικές εργασιακές συνθήκες, έχει 48 ώρες να προετοιμαστεί για μια κρίσιμη συνέντευξη αίτησης ασύλου. 11,13,14/05 στις 8.30μ.μ. https://pantheon-theatre.com