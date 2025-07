ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λάρνακα, Κήπος Μουσείου Πιερίδη. 8.30μ.μ. Υπαίθριες Προβολές Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου (ISFFC), Πρόγραμμα: This is Not a Character, This is Betrayal – Romina Küper (Γερμανία), My Mother is a Cow – Moara Passoni (Βραζιλία), Pakistani – Χρίστος Ζένιος (Κύπρος), Dreams Like Paper Boats – Samuel Frantz Suffren (Γαλλία/Αϊτή), The Masterpiece – Àlex Lora (Ισπανία), Clodagh – Portia A. Buckley (Ιρλανδία).

Πρωταράς, Πλατεία, 11ο Protaras Summer Film Festival, 9μ.μ. «Thunderbolts», psff.cy

ΘΕΑΤΡΟ

Μοσφιλωτή, Δημοτικό Σχολείο, 8.15 μ.μ. «Αγάπη νικητής» του Παύλου Λιασίδη από το θέατρο ΑντίΛογος σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους. Ηθοποιοί: Ζωή Κυπριανού, Χάρης Κκολός, Ηλιάνα Κάκκουρα, Εύρος Βασιλείου, Μιχάλης Παπέττας, Ανδριανή Νεοκλέους, Φώτης Φωτίου, Χριστίνα Χριστόφια.23/7 Λακατάμεια, Ανοιχτό Αμφιθέατρο Δήμου Λακατάμιας, 8μ.μ. Soldoutticketbox, τηλ. 99251331

Λευκωσία, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, 9μ.μ. «Φουκού», σύγχρονη κυπριακή σάτιρα σε κείμενο και σκηνοθεσία Φώτη Γεωργίδη, με τους Μάριο Δημητρίου, Φώτη Γεωργίδη, Μαρίνα Βρόντη και Πολυξένη Σάββα, SoldOut Tickets. 1/8 Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Παλαιό Δημοτικό Μέγαρο. Φωτογραφικές εκθέσεις με τίτλο «Τα Παράθυρα της Αμμοχώστου» της Κάτιας Χριστοδούλου και «Όταν το όμορφο παρελθόν συναντά το τραγικό παρόν» του Τάσου Δημητριάδη. Μέχρι 29/7

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). Αίθουσα Claude Monet, Coco_Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης. Παράλληλη έκθεση «Καφενές: Ιστορίες σε Ασπρόμαυρα Καρέ» εμπνευσμένη από την περιοδική έκθεση ‘Look at Me!’ Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert A. McCabe. Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Survival of the Fittest». Μέχρι 2/8

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών, Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Παλίμψηστο». Μέχρι 31/7

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Ίδρυμα PSI. «Τέκτων». Παρουσιάζεται το έργο των μηχανικών αρχιτεκτόνων Ανδρέα Παπαδόπουλου και Φοίβου Πολυδωρίδη. Μέχρι 27/7

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Ουκρανικό Πολιτιστικό Κέντρο Obiimy. Ιρίνα Μανουκόφσκα «Χαμογελώ αρκετά;». Μέχρι 18/8

ΣΙΝΕΜΑ

K- Σινεπλεξ, Ρίο

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: «I Know What You Did Last Summer» σε σκηνοθεσία Jennifer Kaytin Robinson

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ: Superman, F1: The Movie, Jurassic World: Rebirth, The Ritual, How To Train Your Dragon, Lilo & Stitch, Elio