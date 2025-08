ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λεμεσός, Ceronia Hall – Χαρουπόμυλος Λανίτη, 1-8 Αυγούστου, filmfestival.com.cy. Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού. Προβάλλονται οι ταινίες «Marlee Matlin: Not Alone Anymore» (6.30μ.μ.) της Σοσάνα Στερν, που παρουσιάζει την ιλιγγιώδη και ταραχώδη άνοδο της φήμης της πρώτης κωφής ηθοποιού που απέσπασε Όσκαρ, «Trains» (8.30μ.μ.) του πολυβραβευμένου Πολωνού σκηνοθέτη Ματσέι Ντρίγκας που σκιαγραφεί ένα πορτραίτο της Ευρώπης του 20ού αιώνα και «Εδώ Μιλάνε για Λατρεία» (10.30μ.μ.), του Βύρωνα Κριτζά, που ακολουθεί την πορεία του συγκροτήματος Κόρε. Ύδρο. Εισιτήρια: SoldOut Tickets

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Survival of the Fittest». Μέχρι 2/8

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Ουκρανικό Πολιτιστικό Κέντρο Obiimy. Ιρίνα Μανουκόφσκα «Χαμογελώ αρκετά;». Μέχρι 18/8

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Τόσο Κοντά, Τόσο Μακριά (σκηνοθεσία Αλίκη Δανέζη Knutsen με τους Αγγελική Παπούλια, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Marlene Kaminsky), The Naked Gun (σκηνοθεσία Akiva Schaffer με τους Liam Neeson, Pamela Anderson, Akiva Schaffer), Together (σκηνοθεσία Michael Shanks με τους Dave Franco, Alison Brie, Damon Herriman), The Lost Tiger (ταινία animation σε σκηνoθεσία Chantelle Murray), Jungle Beat 2: The Past (ταινία animation σε σκηνoθεσία Sam Wilson)

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.