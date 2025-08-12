ΜΟΥΣΙΚΗ

Στατός- Άγιος Φώτιος, Θεατράκι Κοινότητας, 8μ.μ. Σύγχρονες διασκευές κυπριακών παραδοσιακών τραγουδιών για κουιντέτο πνευστών, πιάνο και φωνή περιλαμβάνει η παράσταση «Μουσικό Ταξίδι στην Παράδοση», που παρουσιάζεται τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο σε τέσσερις κοινότητες, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Παραδοσιακά τραγούδια όπως «Γιασεμί», «Αγάπησα την που καρδιάς», «Τριανταφυλλένη», «Αροδαφνούσα» και άλλα αγαπημένα κομμάτια παρουσιάζονται σε νέες, πρωτότυπες διασκευές για κουιντέτο πνευστών, πιάνο και φωνή, δημιουργώντας έναν γοητευτικό διάλογο ανάμεσα στο παλιό και το νέο. Επόμενες: 6/9 Ακαπνού, 7/9 Κελοκέδαρα

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Κολόσσι, Κάστρο. Ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης με τίτλο «Το μήνυμα των χρυσαλλίδων» Συμμετέχουν οι εικαστικοί και θεωρητικοί Χρήστος Γιαννόπουλος, Αντρέας Καλλή, Αντώνης Κανέλλος, Δάφνη Νικήτα, Βίκυ Περικλέους, Μάκης Φάρος, Όθωνας Χαραλάμπους, Μιχάλης Χαραλάμπους, Γιούλα Χατζηγεωργίου και Στέλλα Χριστοφή. Μέχρι 19/8

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Ουκρανικό Πολιτιστικό Κέντρο Obiimy. Ιρίνα Μανουκόφσκα «Χαμογελώ αρκετά;». Μέχρι 18/8

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Materialists (σκηνοθεσία Celine Song με τους Dakotaq Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal), Freakier Friday (σκηνοθεσία Nisha Ganatra με τους Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Julia Butters), Weapons (σκηνοθεσία Zach Cregger με τους Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich), Red Sonja (σκηνοθεσία M.J. Bassett με τους Matilda Lutz, Robert Sheehan, Wallis Day),

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.