ΜΟΥΣΙΚΗ

Γιαλιά Πάφου, Val’s Place, 8.30μ.μ. Ολοκληρώνεται σήμερα το 25o Paradise Jazz Festival. Συνολικά 30 μουσικοί από την Κύπρο και το εξωτερικό παρουσιάζονται στη φετινή διοργάνωση. Η αποψινή βραδιά βραδιά ξεκινά με fusion grooves από funk και βραζιλιάνικα στιλ από τους Kickers Band Quintet. Στην επόμενη παράσταση, παρουσιάζονται δύο κομμάτια για πιάνο ερμηνευμένα από τη 14χρονη Δάφνη Κούλα. Ακολουθεί ένα μείγμα από αφροκουβανέζικους και βραζιλιάνικους ρυθμούς και χρώματα με μια μοντέρνα τζαζ αισθητική των Macumba. μparadisejazzfestival.com

ΘΕΑΤΡΟ

Άγιος Δημήτριος, Πλατεία Χωριού, 8.30μ.μ. Ο διαχρονικός «Ευτυχισμένος Πρίγκιπας» του Όσκαρ Ουάιλντ ζωντανεύει μέσα από μια αφηγηματική παραγωγή γεμάτη φως, συγκίνηση και φαντασία, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Η παράσταση που, σκηνοθετεί η Γιολάντα Χριστοδούλου, συνδυάζει παραμύθι, θέατρο, αφήγηση, θέατρο σκιών και ζωντανή μουσική με εικόνες γεμάτες από συναίσθημα. Είσοδος Ελεύθερη. Πληροφορίες: 99551712

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ

Πολιτιστικό Κέντρο Καλού Χωριού Λεμεσού, 8μ.μ. Παράσταση Καραγκιόζης μάγειρας – «Η χήνα πέταξε» με τον καραγκιοζοπαίχτη Γιάννη Πάφιο στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Μια ιστορία που μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν, με τον γνωστό ήρωα να μπλέκεται για άλλη μια φορά σε ξεκαρδιστικές καταστάσεις, πάντα με το δικό του μοναδικό τρόπο. Σωτήρης Πολυβίου και Ραφαήλ Πάφιος: Βοηθοί καραγκιοζοπαίχτες. Ανδρέας Κυριάκου: Βιολί. Αχιλλέας Πάφιος: Λαούτο. Επόμενη: 24/8 Δημοτικό Σχολείο Λόφου

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «Honeyland» της Μετένα Ζέμζα. Η ταινία ακολουθεί την ιστορία της Hatidze Muratova, της τελευταίας γυναίκας μελισσοκόμου στην Ευρώπη, που ζει απομονωμένη με τη μητέρα της και προσπαθεί να διατηρήσει την παραδοσιακή τέχνη της μελισσοκομίας σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Βόρειας Μακεδονίας. Η ήρεμη ζωή τους ανατρέπεται όταν μια νομαδική οικογένεια εγκαθίσταται κοντά τους, απειλώντας τον τρόπο ζωής τους και την ισορροπία της φύσης. 22348203 theatroena.com.cy

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9