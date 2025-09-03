ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. τηλ. 22894531-2. Με την εκδήλωση «Η κληρονομιά της παράδοσης στα Κοκκινοχώρια» το Πολιτιστικό Κέντρο «Μιχάλης Πιερής», ανοίγει ξανά τις πόρτες του στο πλαίσιο του 28ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Γιορτάζοντας 100 χρόνια από την ίδρυσή του, ο Γυμναστικός Σύλλογος «Κίμων» Ξυλοτύμπου παρουσιάζει την πολιτιστική κληρονομιά των Κοκκινοχωρίων μέσα από το τραγούδι, τον χορό και τη λαϊκή ποίηση. Η εκδήλωση περιλαμβάνει τους αυθεντικούς παραδοσιακούς κυπριακούς χορούς, όπως χορεύονταν τα παλαιότερα χρόνια στην περιοχή, με αυτοσχεδιασμούς και ελευθερία έκφρασης, χωρίς χορογραφίες. Θα ακουστούν παραδοσιακά τραγούδια και «φωνές» των Κοκκινοχωρίων. Θα απαγγελθούν τραγούδια ολιγόστιχα ερωτικά, ποιητικοί διάλογοι με λαογραφικά στοιχεία. Η εκδήλωση τιμά τη δημιουργία σημαντικών λαϊκών ποιητών των χωριών της περιοχής, όπως οι Αντώνης Ν. Κατσαντώνης, Δημήτρης Ττάκκας, Κυριάκος Καρνέρας, Κωνσταντής Παπαζαχαρίας, Κώστας Κατσαντώνης, Νικόλας Κούβαρος, Παντελής Ν. Κακολής, Χριστόφορος Παλαίσιης κ.ά.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού. Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025 – 8:30 μ.μ. Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη (1925–2025) με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εκατό ετών από τη γέννηση του εμβληματικού Έλληνα συνθέτη διοργανώνουν η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών και το Πανεπιστήμιο Λεμεσού, με τη στήριξη του Δήμου Λεμεσού. Έντεχνη Συναυλία “Ο Μίκης που αγαπήσαμε”. Μια βραδιά με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια του μουσικοσυνθέτη. Συμμετέχουν: Δώρος Δημοσθένους (τραγούδι), Αννίτα Κωνσταντίνου (τραγούδι), Λαϊκή Ορχήστρα Χρίστου Αλεξάνδρου. Λεμεσός, Ιστορικό Αρχείο Λεμεσού Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025 – 7:00 μ.μ. Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Το έργο, οι ιδέες και η παρακαταθήκη του Μίκη Θεοδωράκη μέσα από τη βιβλιογραφία και τα δημοσιεύματα για τη ζωή και τη δράση του». Ομιλητές: Μίμης Σοφοκλέους, Αστέρις Κούτουλας, Μάριος Ιωάννου Ηλία. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλες τις εκδηλώσεις. Για προκράτηση θέσεων, το κοινό μπορεί να απευθύνεται στην πλατφόρμα ticketmaster.cy και στα καταστήματα ACS Courier.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λευκωσία, Πάρκο Ακαδημίας Αγλαντζιάς, 2-8 Σεπτεμβρίου, 7μ.μ. Το 14ο Septemberfest Nicosia Beer Fun Festival προτείνει και φέτος για μια ολόκληρη εβδομάδα ένα θελκτικό για όλους line-up, ένα πρόγραμμα που ξεπερνά κάθε προηγούμενο, με συναυλίες και μουσικά σχήματα που καλύπτουν όλες τις μουσικές προτιμήσεις: έντεχνο, λαϊκό, ροκ, ποπ και ρέγκε. Μεταξύ άλλων συμμετέχουν οι Πυξ Λαξ, Νίκος Μακρόπουλος, Locomondo, Στέλιος Ρόκκος, Κωστής Μαραβέγιας, Πάνος Μουζουράκης, Νίκος Απέργης, Χρήστος Μάστορας- Mέλισσες κ.ά. Είσοδος: €12 (δωρεάν για παιδιά κάτω των 12 ετών με συνοδεία γονέα septemberfest.com.cy. 22485420 Εισιτήρια: στα ταμεία εισόδου και στο ticketbox.com.cy

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Θερινό Κωνστάντια. 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «Lars is Lol» σε σκηνοθεσία Ερίκ Σατέρ Στορτάλ. Η Αμάντα αναλαμβάνει, διστακτικά, την αποστολή να φροντίσει τον νέο συμμαθητή της, τον Λαρς, ο οποίος έχει σύνδρομο Down. Προς έκπληξή της, οι δυo τους αναπτύσσουν μια μοναδική φιλία. Στην αγωνία της, όμως, να ενταχθεί στην παρέα, η Αμάντα θα προδώσει τον Λαρς, με αποτέλεσμα να χάσει τόσο τον ίδιο όσο και τους υπόλοιπους φίλους της. Στην αναζήτησή της για συγχώρεση, η Αμάντα θα πρέπει να βρει το θάρρος να ξεχωρίσει και να αποδειχθεί ειλικρινής με τον εαυτό της. 22348203 theatroena.com.cy

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Έκθεση ζωγραφικής της Έρης Παπαδοπούλου. Μέχρι 13/9

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Afterburn (σκηνοθεσία J.J. Perry με τους Samuel L. Jackson, Olga Kurylenko, Dave Bautista), The Roses (σκηνοθεσία Jay Roach με τους Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Kate McKinnon), The Toxic Avenger (σκηνοθεσία Macon Blair με τους Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige), Nobody 2 (σκηνoθεσία Timo Tjahjanto με τους Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd)

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.