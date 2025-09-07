ΜΟΥΣΙΚΗ

Παναγιά, Αίθουσα Κοινοτικού Πάρκου, 7.30μ.μ. Το κουαρτέτο TratSik String Quartet παρουσιάζει έργα πέντε νέων Κύπριων συνθετών που συνδυάζουν παραδοσιακή μουσική με σύγχρονη κλασική δημιουργία, προσφέροντας μία μοναδική ακουστική εμπειρία στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Συντελεστές Γιώργος Χατζηγεωργίου και Σπύρος Σπύρου: Βιολί, Νικόλας Ευθυμίου: Βιόλα, Δώρος Ζήσιμος: Βιολόντσελο, Αλέξανδρος Ντάρνα, Άντης Σκορδής, Απόλλωνας Καλαμένιος, Άρης Αντωνιάδης, Δημήτρης Τσούκας: Συνθέσεις.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Θερινό Κωνστάντια. 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. Προβολή της ταινίας «Οι Παρίσακτοι» σε σκηνοθεσία Λαντζ Λι. Μετά τον αιφνίδιο θάνατο του δημάρχου, σε μια περιθωριακή γειτονιά του Παρισιού, ένας νεαρός γιατρός, ο Πιέρ, βρίσκεται ξαφνικά στο τιμόνι της τοπικής εξουσίας, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση και φέρνοντας μαζί του ένα φιλόδοξο αλλά αμφιλεγόμενο σχέδιο «εξυγίανσης». Η Χάμπι, μια θαρραλέα νεαρή από την κοινότητα, δεν πρόκειται να αφήσει τις οικογένειες της γειτονιάς της να εκτοπιστούν στο όνομα της «ανάπλασης». Δύο κόσμοι συγκρούονται: από τη μία, ο ψυχρός μηχανισμός της εξουσίας· από την άλλη, η φωνή όσων δεν ακούγονται ποτέ. 22348203 theatroena.com.cy

Λευκωσία, Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου προαύλιος χώρος. Προβολή της ταινίας Sully, 7.45μ.μ. είσοδος ελεύθερη. Κατάλληλη για άνω των 12 ετών.

Λεμεσός, Χώρος στάθμευσης της ΣΕΚ (πίσω από Ριάλτο), 8.30μ.μ. Προβολή της ταινίας «Πάντα υπάρχει το αύριο» σε σκηνοθεσία Πάολα Κορτελέσι. Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Εισιτήρια: € 8, E-ticket: www.rialto.com.cy, 77 77 77 45

ΘΕΑΤΡΟ

Δάλι, Αμφιθέατρο Ιδαλίου, 8.30μ.μ. 99762891. «Το έπος μιας ζωής που έμεινε μισή» του Burçhan Göze σε σκηνοθεσία Burçhan Göze από τη Θεατρική Ομάδα Tiyatro Su παρουσιάζεται στο πλαίσιο του 19ου Φεστιβάλ Θεάτρου 2025 που διοργανώνει η θεατρική ομάδα «Παράβαση» Λυμπιών.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λευκωσία, Πάρκο Ακαδημίας Αγλαντζιάς, 2-8 Σεπτεμβρίου, 7μ.μ. Το 14ο Septemberfest Nicosia Beer Fun Festival προτείνει και φέτος για μια ολόκληρη εβδομάδα ένα θελκτικό για όλους line-up, ένα πρόγραμμα που ξεπερνά κάθε προηγούμενο, με συναυλίες και μουσικά σχήματα που καλύπτουν όλες τις μουσικές προτιμήσεις: έντεχνο, λαϊκό, ροκ, ποπ και ρέγκε. Μεταξύ άλλων συμμετέχουν οι Πυξ Λαξ, Νίκος Μακρόπουλος, Locomondo, Στέλιος Ρόκκος, Κωστής Μαραβέγιας, Πάνος Μουζουράκης, Νίκος Απέργης, Χρήστος Μάστορας- Mέλισσες κ.ά. Είσοδος: €12 (δωρεάν για παιδιά κάτω των 12 ετών με συνοδεία γονέα septemberfest.com.cy. 22485420 Εισιτήρια: στα ταμεία εισόδου και στο ticketbox.com.cy

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

St-art Cafe, (24 342113). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας. Μέχρι 30/9

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Έκθεση ζωγραφικής της Έρης Παπαδοπούλου. Μέχρι 13/9

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Caught Stealing (σκηνοθεσία Darren Aronofsky με τους Austin Butler, Regina King, Zoe Kravitz), The Conjuring: Last Rites (σκηνοθεσία Michael Chaves με τους Vera Farmiga, Patrick Wilson, Elliot Cowan), The Bad Guys 2 (ταινία animation σε σκηνoθεσία Pierre Perifel, JP Sans)

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

