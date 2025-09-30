ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Η παράσταση «φαινόμενο» του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου και του Θεάτρου του Νέου Κόσμου «Μια άλλη Θήβα», έρχεται στην Κύπρο στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025. Αφορά την ανδρική ταυτότητα, την καταπίεση, τη βία και το έγκλημα, την τιμωρία και τις διακρίσεις, με αναφορές στον μύθο του Οιδίποδα, αλλά και στο «Έγκλημα και Τιμωρία» του Ντοστογιέφσκι. Παίζουν: Θάνος Λέκκας, Δημήτρης Καπουράνης. Εισιτήρια: more.com. Επόμενη: Τετάρτη 1η Οκτωβρίου

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιθέας, 8.30μ.μ. «Ως αληθώς» (Φωνές παιδιών… Κραυγές γυναικών) σε σκηνοθεσία Δέσποινας Μπεμπεδέλη και δραματουργική επεξεργασία Ευρυδίκης Περικλέους-Παπαδοπούλου, Δέσποινας Μπεμπεδέλη. Το έργο κινείται μέσα από τον πολυκύμαντο βίο και τη δυναμική δράση των δύο σύγχρονων ηρωίδων, Χαρίτας και Ελένης, που στο πρόσωπό τους αντικατοπτρίζεται η φρίκη του πολέμου και της κατοχής, μα και των χιλιάδων γυναικών του μαρτυρικού νησιού μας. Ερμηνεύουν: Δέσποινα Μπεμπεδέλη, Χάρης Αριστείδου, Βασίλης Μιχαήλ, Μαριαλένα Παπαδοπούλου, Νανά Γεωργιάδου, Μιχαέλλα Χρίστου, Μαρία Δίπλαρου, Απόστολος Ιωαννίδης, Σάββας Σάββα κ.ά. Τηλ. 22312940, 22421609.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου- Γ’ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμιας, 8μ.μ. Η Λακατάμεια ετοιμάζεται για την πρώτη μουσική διαδρομή στο Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου. Η πρωτότυπη εκδήλωση με τίτλο «Lakatameia River Walk» θα προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία. Μια μουσική διαδρομή με ζωντανή μουσική από 17 μπάντες στο υπέροχο Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου. Η διαδρομή θα ξεκινήσει από το Γ’ Δημοτικό Σχολείο– Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας στις 8μ.μ. και θα καταλήξει στην Πίστα Ποδηλάτων, όπου θα υπάρχουν φαγητό και ποτό για όλα τα γούστα. Είσοδος ελεύθερη.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Πισσούρι. Το Cyprus Art Week- Pissouri 2025, το πρώτο διεθνούς επιπέδου πολιτιστικό και οικολογικό φεστιβάλ στην Κύπρο, πραγματοποιείται από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 5 Οκτωβρίου στο Πισσούρι. Υπό τη θεματική «Τέχνη. Φύση. Καινοτομία. Κοινότητα» το φεστιβάλ φέρνει μαζί, 28 συνεργάτες και περισσότερους από 100 καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα σήμερα 30 Σεπτεμβρίου, 6μ.μ.: Πολυλειτουργικό Πολιτιστικό Κέντρο Πισσουρίου– Έναρξη με έκθεση διεθνών καλλιτεχνών, γευσιγνωσία χαλλουμιού και στη συνέχεια εορταστική εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς στην κεντρική πλατεία.

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ

Λευκωσία, Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Κύπρου, 6.30μ.μ. 22894347. Μια προσωπικότητα που είναι εκ των επιφανέστερων φιλοσόφων και διανοητών της εποχής μας, το Τζούντιθ Μπάτλερ, αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων, η Σύγκλητος και το Συμβούλιο αποφάσισαν ομόθυμα να απονείμουν την ύψιστη τιμή σε αυτήν την προσωπικότητα με έργο που είχε καθοριστική συμβολή στα πεδία της σύγχρονης φεμινιστικής θεωρίας, των σπουδών φύλου, της θεωρίας κουίρ, της ηπειρωτικής φιλοσοφίας της πολιτικής φιλοσοφίας και της ηθικής. Ακολουθεί αντιφώνηση και παρουσίαση ομιλίας με τίτλο «The Humanities and Democracy: A Critical Relationship» (Οι ανθρωπιστικές επιστήμες και η δημοκρατία: μια κρίσιμη σχέση) από το Τζούντιθ Μπάτλερ.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Γκλόρια (22762605). Ιωάννης Μαχαιριώτης «Νεκρή Φύση». Μέχρι 30/9

Λεμεσός

HAUTEART (96663553). Έκθεση ζωγραφικής του Βαλεντίνου Βασιλείου. Μέχρι 9/10

Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Αναδρομική έκθεση της Δάφνης Μαυροβουνιώτη- Τριμικλινιώτη με τίτλο «Εικαστικές Μαρτυρίες– 70 χρόνια πορείας στην Τέχνη». Μέχρι 11/10

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

Λάρνακα

St-art Cafe, (24 342113). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας. Μέχρι 30/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: One Battle After Another (σκηνοθεσία Paul Thomas Anderson με τους Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro), The Strangers: Chapter 2 (σκηνοθεσία Penny Harlin με τους Madelaine Petsch, Gabriel Basso, Ema Horvath), Gabby’s Dollhouse: The Movie (σκηνοθεσία Ryan Crego με τους Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig, Carla Tassara)

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Συναισθηματική Αξία» σε σκηνοθεσία Γιόακιμ Τρίερ. Από τις 26 Σεπτεμβρίου για δύο εβδομάδες εκτός τις Δευτέρες. Καθημερινά στις 8.30μ.μ. Διάρκεια 133΄