ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, γκαλερί Γκλόρια (22762605). «Διάλογος με την Επιφάνεια 2» τιτλοφορείται η έκθεση με πρόσφατη και παλαιότερη ζωγραφική δουλειά του παρουσιάζει ο γνωστός ζωγράφος Κώστας Ιωακείμ, από τις 6 Οκτωβρίου στην γκαλερί Γκλόρια. Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Μέχρι 18/10.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. 2289453. Το Θεατρικό Εργαστήρι του Πανεπιστημίου Κύπρου αναβιώνει φέτος μετά από 26 χρόνια την παραγωγή του με την κωνσταντινουπολίτικη κωμωδία «Ο Φιάκας» του Δημοσθένη Κ. Μισιτζή. Η παράσταση, που παρουσιάζεται στη σκηνοθεσία του αείμνηστου Μιχάλη Πιερή, εντάσσεται στο πλαίσιο του Β’ μέρους του 28ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η κωμωδία αυτή του 1870, η οποία σατιρίζει τις κοινωνικές τάσεις εκείνης της εποχής –επίκαιρες ακόμα και σήμερα–, παρουσιάζει την αυθεντική ατμόσφαιρα της πολυπολιτισμικής Κωνσταντινούπολης του 19ου αιώνα.

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Πανεπιστημιούπολη, αίθουσα «Εύη Σοφιανού», 6.30μ.μ. Μια σπάνια ευκαιρία γνωριμίας με την ιστορία και την ψυχή της Κούβας θα έχουν όσοι και όσες παρευρεθούν στην εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Κούβας, θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Ιστορία της Κούβας: Η Πρόκληση του Ζυγού και του Άστρου» του διακεκριμένου ιστορικού και πανεπιστημιακού Χοσέ Καντόν Ναβάρο, σε ελληνική μετάφραση του αείμνηστου Ανδρέα Ιγνατίου.

ΔΙΑΛΕΞΗ

Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αίθουσα Ε010, Νέα Πτέρυγα, Κεντρικά Κτίρια, Καλλιπόλεως 75. 7.30μ.μ. Η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας διοργανώνει διάλεξη με θέμα «Η βρεφική και παιδική ηλικία στην Κύπρο κατά την Προκεραμική Νεολιθική περίοδο». Εισηγήτρια: Δρ Φρανσουάζ Λε Μορ, Ομότιμη Διευθύντρια, UMR 5133 Archéorient: περιβάλλοντα και κοινωνίες της αρχαίας Ανατολής, Σπίτι της Ανατολής και της Μεσογείου Jean Pouilloux, Λυών, Γαλλία. Πληροφορίες: τηλ: 22893560

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Ειδικά διαμορφωμένος εκθεσιακός χώρος οδού Βασιλέως Παύλου 15. Οι εικαστικοί Έφη Κκολού και Ανθέμιδα Μελιφρονίδου παρουσιάζουν την έκθεση «Μέσα από τα δικά μου μάτια», στο πλαίσιο του Telethon. Μέχρι 6/10.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

EVOHK. Η δουλειά της διεπιστημονικής καλλιτέχνιδος Ξένια Οξίν με τίτλο «Escapism: A Path of Reflection, Healing, and Exploration» παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ RELATE. Μέχρι 13/10. oksin.art

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Έκθεση ζωγραφικής της Μύριας Ευθυμίου Μέχρι 18/10.

Λεμεσός

HAUTEART (96663553). Έκθεση ζωγραφικής του Βαλεντίνου Βασιλείου. Μέχρι 9/10

Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Αναδρομική έκθεση της Δάφνης Μαυροβουνιώτη- Τριμικλινιώτη με τίτλο «Εικαστικές Μαρτυρίες– 70 χρόνια πορείας στην Τέχνη». Μέχρι 11/10

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Dracula: A Love Tale (σκηνοθεσία Luc Besson, παίζουν Caleb Landry Jones, Christoph Valtz, Zoe Bleu), The Smashing Machine (σκηνοθεσία Benny Safdie, παίζουν Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader), Tin Soldier (σκηνοθεσία Brad Furman, παίζουν Scott Eastwood, Jamie Foxx, Nora Arnezeder), Avatar: The Way of Water (σκηνοθεσία James Cameron, παίζουν Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver), Ne Zha 2 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Yu Yang).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Συναισθηματική Αξία» σε σκηνοθεσία Γιόακιμ Τρίερ. Από τις 26 Σεπτεμβρίου για δύο εβδομάδες εκτός τις Δευτέρες. Καθημερινά στις 8.30μ.μ. Διάρκεια 133΄