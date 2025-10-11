ΘΕΑΤΡΟ

ΧΟΡΟΣ

Λευκωσία, Wherehaus 612, 8.15μ.μ. «Wooοmanhood 101». Πολυμεσική παράσταση χοροθεάτρου με θέμα το διαγενεακό grooming και conditioning από γυναίκα σε γυναίκα. Μια μαύρη κωμωδία χορού από την Art|Haus σε κείμενα Ανθής Κέττηρου και Χρήστου Πολυμενάκου. 96849000

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Παττίχειο Θέατρο. Το 2 ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου τραγουδιού περιλαμβάνει αγαπημένα κλασικά ρεμπέτικα, αλλά και σύγχρονες ερμηνείες που κρατούν την παράδοση ζωντανή και την εξελίσσουν. 7.30μ.μ. 11 Οκτωβρίου. pattihio.com.cy 25 377 277

Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς 4μ.μ. και 5.30μ.μ. Οικογενειακή συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. «Το άσχημο βασιλόπουλο» για αφηγητή και ορχήστρα. Iστορία: Γαλάτεια Καζαντζάκη. «Ο λαγός και η χελώνα» για αφηγητή, δύο τραγουδιστές και ορχήστρα. Γιώργης Χριστοδούλου τραγούδι. Ελεονώρα Ρούσου τραγούδι. Πέτρος Γιωρκάτζης αφηγητής. Άλκης Μπαλτάς μαέστρος. cyso.interticket.com

Λευκωσία, Πάρκο Ακρόπολης, 7μ.μ. Αφιέρωμα με τίτλο «In Memoriam Θεοδωράκης– Χατζιδάκις» οργανώνεται στο πλαίσιο της 10ης Γιορτής Βιβλίου Λευκωσίας. Στις 7μ.μ. θα γίνει συζήτηση ανάμεσα στον συνεργάτη του Μ. Θεοδωράκη και μουσικοπαραγωγό, σκηνοθέτη, μεταφραστή και συγγραφέα, Αστέρη Κούτουλα με τον πανεπιστημιακό, λογοτέχνη και συνεργάτη του Μ. Θεοδωράκη, Καθ. Κώστα Γουλιάμο. Επίσης στις 8.30μ.μ. θα δοθεί συναυλία από το Μουσικό Λύκειο Λάρνακας. Στις 7μ.μ. οργανώνεται συζήτηση με τον διευθυντή ορχήστρας, συνθέτη και μουσικολόγο Άλκη Μπαλτά

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λευκωσία, Έντεκα παραστάσεις από εννέα χώρες φιλοξενεί φέτος το Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για Παιδιά και Νεαρά Άτομα Mitsikouri. Πρόγραμμα ημέρας: «Home», Mime Wave (Ολλανδία), 12μ. & 3μ.μ. Λευκωσία, αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, «Seggioline: To grow up», Teatro Telaio (Ιταλία), 5μ.μ. αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, «Cinq minutes avec toi», Des fourmis dans la Lanterne (Γαλλία), 6.40μ.μ. Nicosia Bookfest – Πάρκο Ακροπόλεως. SoldOut Tickets

Λευκωσία, Πάρκο Ακρόπολης. Από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου επιστρέφει το Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας 2025, το μεγαλύτερο λογοτεχνικό φεστιβάλ της Κύπρου, που φέτος γιορτάζει δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας.

Λάρνακα, Γειτονιά Αγίου Ιωάννη, 9-11 Οκτωβρίου. Η γειτονιά του Αγίου Ιωάννη στη Λάρνακα φιλοξενεί το Φεστιβάλ Πολιτισμού «Μαντομαχαλάρτ ΙΙ» και μεταμορφώνεται σε ζωντανό κέντρο τέχνης, ήχου και συνάντησης το οποίο οργανώνεται σε επιμέλεια Αντώνη Τζιαρίδη. heyzine.com/flip-book

ΗΜΕΡΙΔΑ

Λεμεσός, ΤΕΠΑΚ. 5μ.μ. Ημερίδα, με τίτλο «Τυπογραφικές μέρες 10» οργανώνει το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, στην οποία φιλοξενεί καταξιωμένους σχεδιαστές/στριες και δημιουργούς που μοιράζονται το πάθος τους για την τυπογραφία, τις εμπειρίες τους και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα του γραφιστικού σχεδιασμού.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8μ.μ. Το 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου παρουσιάζει το φετινό Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει 17 ταινίες μικρού μήκους Κυπρίων δημιουργών. isffc.com.cy

Λευκωσία, Ρωσικό Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού. 5μ.μ. Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ «RT.Doc: Η εποχή των ηρώων μας», οργανώνεται από τον Κινηματογραφικό Όμιλο «ΜΟΣΤ». 12 Οκτωβρίου Λεμεσός. Σινεμά RIO 8μ.μ.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λάνια. Ομαδική έκθεση καλλιτεχνών που ζουν και δημιουργούν στη Λάνια. 11π.μ.-6μ.μ. Σάββατο και Κυριακή 11-12 Οκτωβρίου.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 7/11

ΝiMAC (22797400). Παρουσίαση της χωρο-ειδικής εγκατάστασης του Σωκράτη Σωκράτους με τίτλο «Track 350m». Μέχρι 2/11

Γκαράζ (22001508). Ερευνητική έκθεση «1975-1989, Λευκωσία: ΓΚΑΛΕΡΙ, vol. II», που εστιάζει στη δεκαετία του ’80, αναδεικνύοντας χώρους όπως οι Ζυγός ΙΙ, Γκλόρια, Ώρα, Ρέμπραντ, Opus 39, Diaspro, Αποκάλυψη και Ηριδανός. Μέχρι 4/11.

Marginalia (99657080). Έκθεση της Μαρίας Διακοδημητρίου. Μέχρι 1/11

Διάτοπος (22766117) & Άρτος (22445455). Έκθεση «Διαπλεκόμενες Συνδέσεις/ Intertwined Connections». Στον χώρο του ARTos παρουσιάζεται η δουλειά του Ματιέ Ντεβαβρί, ενώ στον Διάτοπο εκτίθενται τα έργα της Μαρίας Τριλλίδου και του Μιχάλη Παπαμιχαήλ. Στην έκθεση συμμετέχει η ποιήτρια Δάφνη Νικήτα, η οποία χρησιμοποιεί τα έργα ως αφετηρία για τη δημιουργία ποίησης. Μέχρι 19/10

Isnotgallery (99569498). Ομαδική έκθεση αποφοίτων της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Pietro Vannucci στην Περούτζια της Ιταλίας. Μέχρι 31/10.

Γκλόρια (22762605). Έκθεση ζωγραφικής του Κώστα Ιωακείμ. Μέχρι 18/10.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

3 Angels Modern Art Gallery (99664290). Έκθεση ζωγραφικής του Αντρέα Ιωαννίδη και γλυπτικής της Άντρεας Χαραλαμπίδου. Μέχρι 17/10

EVOHK. Η δουλειά της διεπιστημονικής καλλιτέχνιδος Ξένια Οξίν με τίτλο «Escapism: A Path of Reflection, Healing, and Exploration» παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ RELATE. Μέχρι 13/10. oksin.art

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Έκθεση ζωγραφικής της Μύριας Ευθυμίου Μέχρι 18/10.

Λεμεσός

Kapopoulos Fine Arts (25360066). Έκθεση της Έλενας Σαρρή Βαρνάβα και Μαρίνας Εμφιετζή. Μέχρι 18/10.

HAUTEART (96663553). Έκθεση ζωγραφικής του Βαλεντίνου Βασιλείου. Μέχρι 9/10

Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Αναδρομική έκθεση της Δάφνης Μαυροβουνιώτη- Τριμικλινιώτη με τίτλο «Εικαστικές Μαρτυρίες– 70 χρόνια πορείας στην Τέχνη». Μέχρι 11/10

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Roofman (σκηνοθεσία Derek Cianfrace με τους Channing Tatum, Kirsten Dunst, LaKeith Stabfield), Dead of Winter (σκηνοθεσία Brian Kirk με τους Emma Thompson, Judy Greer, Marc Menchaca), Tron: Ares (σκηνοθεσία Joachim Ronning με τους Evan Peters, Greta Lee, Jeff Bridges), Pets on a Train (ταινία animation σε σκηνοθεσία Benoit Daffis, Jean-Christian Tassy),

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Συναισθηματική Αξία» σε σκηνοθεσία Γιόακιμ Τρίερ. Από τις 26 Σεπτεμβρίου για δύο εβδομάδες εκτός τις Δευτέρες. Καθημερινά στις 8.30μ.μ. Διάρκεια 133΄