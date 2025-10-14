ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Λευκωσία, Πάρκο «Μάνα» (Mall of Cyprus), 8.30μ.μ. Η συναυλία «Η Γυναίκα στην Κυπριακή Μουσική», με τους Μιχάλη Τερλικκά, Πέτρο Κουλουμή (τραγούδι, λαούτο) και Μιχάλη Κουλουμή (βιολί) παρουσιάζεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Πολιτισμός σε κάθε γειτονιά του Στροβόλου». Συμμετέχουν επίσης ο Κυριάκος Μαρκουλλής (τραγούδι, λαούτο) και ο Χρίστος Ισιδώρου (Πιθκιαύλι, λάφτα). Είσοδος ελεύθερη

ΔΙΑΛΕΞΗ

Επισκοπειό, Συνοδικό Μητρόπολης Ταμασού και Ορεινής, 7μ.μ. Με την εναρκτήρια ομιλία της Άνδριας Ανδρέου «Βυζαντινοί στο σανίδι: Σύγχρονο νεοελληνικό θέατρο με Βυζαντινά θέματα» εγκαινιάζει τον νέο κύκλο διαλέξεων το Ταμάσιο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Μητρόπολης Ταμασού και Ορεινής. Η ομιλήτρια είναι ειδική επιστήμονας έρευνας στην Ερευνητική Μονάδα για Μεσαιωνικές Τέχνες και Τελετουργίες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8μ.μ. Το 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου παρουσιάζει το φετινό Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει και 17 ταινίες Κυπρίων δημιουργών. isffc.com.cy

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Ένα. 8μ.μ. Η θεατρική ομάδα άrtegω παρουσιάζει την πρώτη της παραγωγή με τίτλο «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο», της Μάρτα Μπουτσάκα σε σκηνοθεσία Γιάννη Χατζηπαρασκευά. Παραστάσεις 14, 15, 17, 18 & 19 Οκτωβρίου. Τηλ. 99989043

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 7/11

ΝiMAC (22797400). Παρουσίαση της χωρο-ειδικής εγκατάστασης του Σωκράτη Σωκράτους με τίτλο «Track 350m». Μέχρι 2/11

Γκαράζ (22001508). Ερευνητική έκθεση «1975-1989, Λευκωσία: ΓΚΑΛΕΡΙ, vol. II», που εστιάζει στη δεκαετία του ’80, αναδεικνύοντας χώρους όπως οι Ζυγός ΙΙ, Γκλόρια, Ώρα, Ρέμπραντ, Opus 39, Diaspro, Αποκάλυψη και Ηριδανός. Μέχρι 4/11.

Marginalia (99657080). Έκθεση της Μαρίας Διακοδημητρίου. Μέχρι 1/11

Διάτοπος (22766117) & Άρτος (22445455). Έκθεση «Διαπλεκόμενες Συνδέσεις/ Intertwined Connections». Στον χώρο του ARTos παρουσιάζεται η δουλειά του Ματιέ Ντεβαβρί, ενώ στον Διάτοπο εκτίθενται τα έργα της Μαρίας Τριλλίδου και του Μιχάλη Παπαμιχαήλ. Στην έκθεση συμμετέχει η ποιήτρια Δάφνη Νικήτα, η οποία χρησιμοποιεί τα έργα ως αφετηρία για τη δημιουργία ποίησης. Μέχρι 19/10

Isnotgallery (99569498). Ομαδική έκθεση αποφοίτων της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Pietro Vannucci στην Περούτζια της Ιταλίας. Μέχρι 31/10.

Γκλόρια (22762605). Έκθεση ζωγραφικής του Κώστα Ιωακείμ. Μέχρι 18/10.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

3 Angels Modern Art Gallery (99664290). Έκθεση ζωγραφικής του Αντρέα Ιωαννίδη και γλυπτικής της Άντρεας Χαραλαμπίδου. Μέχρι 17/10

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Έκθεση ζωγραφικής της Μύριας Ευθυμίου Μέχρι 18/10.

Λεμεσός

Kapopoulos Fine Arts (25360066). Έκθεση της Έλενας Σαρρή Βαρνάβα και Μαρίνας Εμφιετζή. Μέχρι 18/10.

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Roofman (σκηνοθεσία Derek Cianfrace με τους Channing Tatum, Kirsten Dunst, LaKeith Stabfield), Dead of Winter (σκηνοθεσία Brian Kirk με τους Emma Thompson, Judy Greer, Marc Menchaca), Tron: Ares (σκηνοθεσία Joachim Ronning με τους Evan Peters, Greta Lee, Jeff Bridges), Pets on a Train (ταινία animation σε σκηνοθεσία Benoit Daffis, Jean-Christian Tassy),

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.