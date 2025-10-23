ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8:30μ.μ. Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας, φιλοξενεί, την παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου «Οι Γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα» σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ντέλλα, ο οποίος έχει επιλέξει να αναθέσει σε τρεις νεαρούς ηθοποιούς, τον ρόλο των τριών γυναικών, ‘φορώντας’ το σώμα, τις κινήσεις και τους τρόπους τους. Εισιτήρια: more.com

Λευκωσία, Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Το έργο του βραβευμένου Βρετανού συγγραφέα Ντάνκαν ΜακΜίλαν «People, Places & Things», ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Κύπρο σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου, από τη ΣΕΖΟΝ Γυναίκες, επιχειρώντας να απαντήσει σε καίρια θέματα που αφορούν στην απελευθέρωση του σύγχρονου ανθρώπου από κάθε είδους εξάρτηση και εθισμό. Παραστάσεις: 23, 24, 27, 28, 30, 31 Οκτωβρίου, 3 & 4 Νοεμβρίου, 8μ.μ. 2 Νοεμβρίου 6μ.μ. Εισιτήρια: more.com – πληροφορίες: 22254657/ 99047021

Λευκωσία, Κεντρική Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Το βραβευμένο με Βραβείο Obie έργο «Μια Ιλιάδα» των Αμερικανών Λίζα Πίτερσον και Ντένις Ο’ Χέαρ παρουσιάζεται σε Πανελλήνια Πρώτη σε μετάφραση και σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου, με τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη. Παραστάσεις: Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 8.30μ.μ. μέχρι 6 Νοεμβρίου. Εισιτήρια: satirikotheatro.com 22312940

Αθηένου, Αμφιθεατρική Αίθουσα «Νίκος Μουγιάρης», «Η θεία από το Σικάγο» του Αλέκου Σακελλάριου από τον Δημοτικό Πολιτιστικό Όμιλο Αθηαίνου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, 8μ.μ. τηλ. 97 696 722

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, 8.30μ.μ. cyso.interticket.com. Οι συναυλίες της Σ.Ο.Κ. PREMIERE 2 φέρνουν μαζί δύο διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέχνες. Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, παρουσιάζει τον Κύπριο πιανίστα Μαρτίνο Τιρίμο και τον μαέστρο Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα Μότσαρτ, Τσιουρλιόνις και Μπραμς. cyso.interticket.com Επόμενη: 24/10 Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8.30μ.μ. Η διακεκριμένη ερμηνεύτρια Αλίκη Καγιαλόγλου μοιράζεται τη σκηνή του Θεάτρου Ριάλτο με τρεις εμβληματικούς μουσικούς σε μία πολύ συναισθηματική συναυλία με τιμώμενο καλεσμένο τον Μίκη Θεοδωράκη. Η επί πολλά έτη στενή συνεργάτιδα, τόσο του Θεοδωράκη, όσο και του Χατζιδάκι συναντά τους επίσης στενούς συνεργάτες του Μίκη Δημήτρη Παπαγγελίδη, Νίκο Πλατύραχο και Μαριλίζα Παπαδούρη Παπαγγελίδη. Εισιτήρια: rialto.interticket.com

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Κάστρο Λάρνακας, 8.30μ.μ. Με ιδέα και ερμηνεία της Ανάνα Ρίντβαλντ και παραγωγή της Infinité Théâtre από το Μόντρεαλ, Καναδά είναι η «Η Σιωπή της Ουρανίας», που παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 4ης Μπιενάλε Λάρνακας. Το σόλο αυτό, μη λεκτικό, κινησιολογικό με μάσκες και μιμική εξερευνά με τρυφερότητα την αγάπη και τον πόνο μέσα στους οικογενειακούς δεσμούς, φωτίζοντας τις εμπειρίες μιας οικογένειας που ζει με αναπηρία και νευροδιαφορετικότητα. Εισιτήρια: itsonceinabluemoon.com ή biennalelarnaca.com 99634655

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Κίκου Λανίτη με τίτλο «Πορτέρα σε Μετάβαση». Μέχρι 10/11

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση της Λάρα Σόφι Βενιαμίν με τίτλο «Ίχνη αναμνήσεων». Μέχρι 8/11

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου (99172515, 99173820). Έκθεση ζωγραφικής της Σούλας Λειψού-Γιάγκου Μέχρι 24/10.

Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).

Stand In Line (99412000). «On the Island of Circe» (Στο Νησί της Κίρκης) του Κωνσταντίνου Κυρτή. Μέχρι 7 /11.

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 7/11

ΝiMAC (22797400). Παρουσίαση της χωρο-ειδικής εγκατάστασης του Σωκράτη Σωκράτους με τίτλο «Track 350m». Μέχρι 2/11

Γκαράζ (22001508). Ερευνητική έκθεση «1975-1989, Λευκωσία: ΓΚΑΛΕΡΙ, vol. II», που εστιάζει στη δεκαετία του ’80, αναδεικνύοντας χώρους όπως οι Ζυγός ΙΙ, Γκλόρια, Ώρα, Ρέμπραντ, Opus 39, Diaspro, Αποκάλυψη και Ηριδανός. Μέχρι 4/11.

Marginalia (99657080). Έκθεση της Μαρίας Διακοδημητρίου. Μέχρι 1/11

Isnotgallery (99569498). Ομαδική έκθεση αποφοίτων της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Pietro Vannucci στην Περούτζια της Ιταλίας. Μέχρι 31/10.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

Λεμεσός

Ρουάν. «Γη – Σώμα- Φόρεμα» της Τούλας Ολυμπίου. Μέχρι 1/11

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

Πάφος

Blue Iris (99310893). Έκθεση ζωγραφικής της Λίας Βογιατζή. Μέχρι 7/11

Λόφος Φάμπρικας. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Aqua Memoria: Αντίλαλοι ενός Ιερού Λόφου». Μέχρι 9/11

Παλιά Ηλεκτρική (97843583). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Combined». Μέχρι 25/10.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Shelby Oaks (σκηνοθεσία Chris Stuckmann, παίζουν Keith David, Michael Beach, Brendan Sexton III), Kiss of the Spider Woman (σκηνοθεσία Bill Condon, παίζουν Diego Luna, Tonatiuh, Jennifer Lopez), Springsteen: Deliver me from Nowhere (σκηνοθεσία Scott Cooper, παίζουν Stephen Graham, Jeremy Allen White, Odessa Young), Tom and Jerry (ταινία animation σε σκηνοθεσία Gang Zhang), Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (ταινία adult animation σε σκηνοθεσία Tatsuya Yoshihara).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Η ταινία Springsteen: Deliver Me from Nowhere μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μία από τις πιο εσωστρεφείς και σκοτεινές περιόδους του Bruce Springsteen, με τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Jeremy Allen White στον ρόλο του θρυλικού καλλιτέχνη. Καθημερινά εκτός Δευτέρας στις 8. 30μ.μ. Σάββατο και Κυριακή προβολές στις 6.30μ.μ και 8.30μ.μ. Μέχρι 5/11