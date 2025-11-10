ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Πάνθεον, 7.30μ.μ. Οι Εβδομάδες Γερμανικής Γλώσσας αρχίζουν σήμερα με προβολή ταινίας και συζήτηση με την ακαδημαϊκό Όλγα Κουρέλου και τη λογοτέχνιδα Μαριλένα Ζακχαίου. Η ταινία «Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste» (Ingeborg Bachmann – Ταξίδι στην έρημο) μας ταξιδεύει στο Παρίσι του 1958, όταν δύο διεθνείς προσωπικότητες του λογοτεχνικού κόσμου, η διάσημη Αυστριακή ποιήτρια Ίνγκεμποργκ Μπάχμαν και ο Ελβετός θεατρικός συγγραφέας Μαξ Φρις, συναντιούνται για πρώτη φορά.

ΔΙΑΛΕΞΗ

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αίθουσα Ε010, Νέα Πτέρυγα, (Καλλιπόλεως 75), 7.45μ.μ. Η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας διοργανώνει διάλεξη με θέμα «Νέα έρευνα στο ιερό της μεγάλης θεάς στο Ιδάλιο – Μούττη του Αρβίλη». Εισηγήτρια: Δρ. Lindy Crewe, Διευθύντρια, Κυπροαμερικανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο (CAARI) . Πληροφορίες: 22893560

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λεμεσός, Παττίχειο Θέατρο 8μ.μ. τηλ. 77777040. Το εμβληματικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη, «Άξιον Εστί» σε ποίηση του νομπελίστα Οδυσσέα Ελύτη, παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χορωδιακού Φεστιβάλ που διοργανώνει η χορωδία ΑΡΗΣ Λεμεσού. Συντελεστές: Ο φημισμένος βαρύτονος Κύρος Πατσαλίδης (Ψάλτης), ο λαϊκός τραγουδιστής Δημήτρης Φανής και αφηγητής ο ποιητής Πάμπος Κουζάλης. Θα πάρουν μέρος οι χορωδίες ΑΡΗΣ, Ηejnal Mazancowice, Veravoce. Μουσική από πολυμελή ορχήστρα Συμφωνιέττα ΑΡΗΣ, σε διδασκαλία και Διεύθυνση του Σόλωνα Κλαδά.

Λεμεσός, Μόλος. Το 1ο Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών ArtCargo προτείνει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου πάνω από 30 παραστάσεις από 12 διεθνείς ομάδες. Παράλληλα με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, οι καλλιτέχνες Murmuyo, Kamchatka και Βίκυ Κάλλα προσφέρουν δωρεάν, ανοιχτά σε όλους (όχι μόνο σε επαγγελματίες) εργαστήρια κίνησης, αυτοσχεδιασμού και θεάτρου. artcargofest.com

Λεμεσός, Τεχνοδρόμιο. 12ο Φεστιβάλ Αφήγησης με τίτλο Οδύσσειες. technodromio.org. Μέχρι 15/11.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Το έργο του βραβευμένου Βρετανού συγγραφέα Ντάνκαν ΜακΜίλαν «People, Places & Things», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου, από τη ΣΕΖΟΝ Γυναίκες. Παραστάσεις: 10, 13 & 14 Νοεμβρίου, 8μ.μ. 9 & 16 Νοεμβρίου, 7μ.μ. Εισιτήρια: more.com – πληροφορίες: 22254657/ 99047021

Αθηένου, Αμφιθεατρική Αίθουσα «Νίκος Μουγιάρης», 7.30μ.μ. «Ράφτης κυριών» του Ζωρζ Φεντώ Αθηένου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Πληροφορίες: 95500501

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Παγκύπριο Γυμνάσιο 7μ.μ. Το δίτομο έργο του Νίκου Παναγιώτου με τίτλο «Θησαύρισμα» παρουσιάζεται σήμερα. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Αχιλλέας Κ. Αιμιλιανίδης, Πρόεδρος Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών Πέτρος Παπαπολυβίου, Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Παύλος Κ. Παύλου, Δημοσιογράφος.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Όμικρον. Έκθεση φωτογραφίας της Μαρίνας Σιακόλα με τίτλο Sunscapes. Μέχρι 28/11.

Diatopos Art Center (22766117). «A Compass without North» της Κλίτσας Αντωνίου. Μέχρι 28/11

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Relocations» του Ζήνωνα Τζέπρα. Μέχρι 17/11 Νοεμβρίου.

Λευκωσία, Kivotos Luxury Lifestyle concept house (99327755). Ομαδική έκθεση ζωγράφων από την Ελλάδα, με τίτλο «Διασχίζοντας Ορίζοντες». Μέχρι 14/11.

Λευκωσία, Οίκημα ΕΚΑΤΕ. «Nicely Cut, thanks» της Λίζας Πετρίδου. Μέχρι 18/11

Kapopoulos Fine Arts Στασικράτους 43 (22319031). Κορυφαίους καλλιτέχνες, διεθνούς βεληνεκούς, Έλληνες και ξένους, παρουσιάζει η Kapopoulos Fine Arts. Μέχρι 17/11. www.kapopoulosfinearts.com

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Κίκου Λανίτη με τίτλο «Πορτέρα σε Μετάβαση». Μέχρι 10/11

Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 14/11

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

Λεμεσός

NeMe. Διεθνής έκθεση με τίτλο «Algorithms of Power» (Αλγόριθμοι της Εξουσίας). Μέχρι 28/11.

The Edit Gallery (25251710). «Alexithymia» της Μαριάντρης. Μέχρι 29/11

Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 29/11

The Gallery 45, (97901106.). Έκθεση Ιρανών και Λιβανέζων καλλιτεχνών, με τίτλο «Η Αυλαία πίσω από την Ανθεκτικότητα». Μέχρι 29/11.

Lumière Contemporary Art (25 344141). Έκθεση φωτογραφίας «La Street c’est Chic» της Χριστίνας Δράκου. Μέχρι 15/11

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Bugonia (σκηνοθεσία Γιώργος Λάνθιμος με τους Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis), Christy (σκηνοθεσία David Michod με τους Sydney Sweeney, Coleman Pedigo, Merritt Wever), The Surrender (σκηνοθεσία Julia Max με τους Colby Minifie, Kate Burton, Chensea Alden), Predator: Badlands (σκηνοθεσία Dan Trachtenberg με τους Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi, Reuben de Jong), Grand Prix of Europe (ταινία animation σε σκηνοθεσία Waldemar Fast),

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Βουγονία» (Bugonia), του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν. Προβολές καθημερινά στις 8.30μ.μ. Σάββατο και Κυριακή στις 6μ.μ. και στις 8.30μ.μ. Μέχρι 19/11.