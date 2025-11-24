ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον, 8μ.μ. Προβολή της βραβευμένης ταινίας «Στο Γραφείο Καθηγητών» στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Εβδομάδες Γερμανικής Γλώσσας». Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Κάρλα Νόβακ, μιας ιδεαλίστριας νεαρής δασκάλας που ξεκινά την πρώτη της επαγγελματική χρονιά σε ένα γερμανικό γυμνάσιο. Όταν μια σειρά κλοπών οδηγεί σε μια αβάσιμη κατηγορία εναντίον ενός μαθητή της, η ίδια αποφασίζει να διερευνήσει την υπόθεση. Η προσπάθειά της όμως σύντομα πυροδοτεί έντονες αντιδράσεις, αποκαλύπτοντας τις εύθραυστες ισορροπίες ανάμεσα σε μαθητές, γονείς και συναδέλφους.

Λεμεσός, Ρίο, 8.15μ.μ. Την ταινία «Βερμίλιο, η Νύφη του Βουνού» σε σκηνοθεσία Μάουρα Ντελπέρο, προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού. Με φόντο το πανέμορφο τοπίο των ιταλικών Άλπεων, η σκηνοθέτρια Μάουρα Ντελπέρο επιλέγει να αφηγηθεί τις ιστορίες των ανθρώπων που κατοικούν στις παρυφές των μεγάλων ιστορικών γεγονότων, σε μια τρυφερή ταινία που κέρδισε τον Αργυρό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας, καθώς και εφτά βραβεία David di Donatello της Ιταλικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

ΔΙΑΛΕΞΗ

Λεμεσός, Αμφιθέατρο 2 κτηρίου Τάσσος Παπαδόπουλος ΤΕΠΑΚ, 7.30μ.μ. Τη διάλεξη της Συραγώς Τσιάρα με τίτλο «Η Εθνική Πινακοθήκη στη νέα εποχή: Η πρόκληση της κοινωνικής απεύθυνσης στη μουσειολογική πολιτική και στην ιστορία της τέχνης» φιλοξενεί το Τμήμα Καλών Τεχνών της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΤΕΠΑΚ. Είσοδος ελεύθερη.

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αίθουσα Ε010, Νέα Πτέρυγα, Κεντρικά Κτίρια, Καλλιπόλεως 75, Ώρα: 7.45μ.μ. Η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας διοργανώνει διάλεξη με θέμα «Εστίες και σπίτια στην Κλασική και Ελληνιστική Κρήτη: Προσεγγίζοντας τα αρχαιολογικά ευρήματα». Εισηγήτρια Federica Di Biase, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας. Πληροφορίες: τηλ: 22893560

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Την επίδειξη μόδας «Γυναίκες – Υφάσματα – Ιστορίες», ένα μοναδικό αφιέρωμα που τιμά τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Πνευματικής Αδελφότητας Ελληνίδων Κύπρου, παρουσιάζουν το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας και ο Σύνδεσμος Φίλων του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας και της Λεβεντείου Πινακοθήκης. Η εκδήλωση μόδας, αναδεικνύει τη γυναικεία παρουσία μέσα από την αισθητική και κοινωνική πορεία της μόδας στον 20ό αιώνα. Ώρες για τις δύο προγραμματισμένες επιδείξεις: 1η: 17:30-18:30. 2η: 19:45-20:45. Κόστος εισιτηρίου: 35 ευρώ ανά άτομο, τηλ. 22661475

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, WhereHaus 612. Αθέατες πτυχές της ζωής και των τραυμάτων των δύο κύριων κοινοτήτων του νησιού κατά την περίοδο της αγγλικής αποικιοκρατίας, είναι το «Νησί», που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου και παραγωγή της ΕΘΑΛ σε συνεργασία με την Point To Contemporary. Παραστάσεις: 24, 27, 28/11 & 1/12. Ώρα: 8.30μ.μ. 16, 23, 30/11, 6.30μ.μ. Κατάλληλο άνω των 15 ετών. Εισιτήρια: Sold Out Tickets.

Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο, Υπόγεια Σκηνή 8.30μ.μ. Το έργο «Υπεργαλαξιακά Aποτυχημένοι» αποτελεί το δεύτερο σε σειρά ολοκληρωμένο θεατρικό έργο του Κωνσταντίνου Τσίτσιου που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Άρη Κυπριανού. Πρωταγωνιστούν: Χαράλαμπος Δαμιανού (Χαμπής) , Φάνος Θεοφάνους και Κωνσταντίνος Τσίτσιος. 24, 25 Νοεμβρίου, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 Δεκεμβρίου. Εισιτήρια more.com

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πάφος, Τεχνόπολις 20. Μέσα από τον αυτοσχεδιασμό και τη δημιουργική πειραματικότητα, το Agoro Trio διαμορφώνει ένα μουσικό τοπίο γεμάτο groove, ένταση και συναίσθημα. Ενυάλιος Παπαδόπουλος (ντραμς) – Ανδρέας Γερολατσίτης (κιθάρα) – Χρίστος Γερολατσίτης (πιάνο). 8μ.μ. 70002420 technopolis20.com

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Sign Language for Common People» Φίλιππου Θεοδωρίδη Μέχρι 6/12

Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens Μέχρι 16/1/2026.

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/62026

Αποκάλυψη (22300150). «MetaMorfozen», του Ανδρέα Μακαρίου. Μέχρι 6/12

Marginalia (99657080). «Λόχμες» της Λίλας Παπούλα. Μέχρι 6/12

Isnotgallery (99569498). Έργα σε χαρτί 17 καλλιτεχνών, παρουσιάζει η έκθεση «Papiers– Fountain of Desires». Μέχρι 30/11

Λευκωσία, Kivotos Luxury Lifestyle concept house (99327755). Ομαδική έκθεση ζωγράφων από την Ελλάδα, με τίτλο «Διασχίζοντας Ορίζοντες». Μέχρι 27/11.

Γκλόρια (22762605). Σχέδια και γλυπτά παρουσιάζει η Σάρα Λι Μιχαηλίδου στην ατομική της έκθεση με τίτλο «Γραμμή, Επανάληψη, Προοπτική» της Σάρα Λι Μιχαηλίδου. Μέχρι 28/11

Όμικρον. Έκθεση φωτογραφίας της Μαρίνας Σιακόλα με τίτλο Sunscapes. Μέχρι 28/11.

Diatopos Art Center (22766117). «A Compass without North» της Κλίτσας Αντωνίου. Μέχρι 28/11

Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

Λεμεσός

Lumiere (25344141). « Whispers on Glass, της Liubov M. Μέχρι 6/12

NeMe. Διεθνής έκθεση με τίτλο «Algorithms of Power» (Αλγόριθμοι της Εξουσίας). Μέχρι 28/11.

The Edit Gallery (25251710). «Alexithymia» της Μαριάντρης. Μέχρι 29/11

Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 29/11

The Gallery 45, (97901106.). Έκθεση Ιρανών και Λιβανέζων καλλιτεχνών, με τίτλο «Η Αυλαία πίσω από την Ανθεκτικότητα». Μέχρι 29/11.

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Wicked: For Good (σκηνοθεσία Jon M. Chu, παίζουν Ariana Grande, Jeff Goldblun, Cynthia Erivo), Now You See Me: Now You Don’t (σκηνοθεσία Ruben Fleischer, παίζουν Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco), Sisu: Road to Revenge (σκηνοθεσία Jalmari Helander, παίζουν Jorma Tommila, Stephen Lang, Richard Brake), Hola Frida (ταινία animation σε σκηνοθεσία Andre Kadi, Karine Vezina).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. 20, 21, 22, 25 & 26 Νοεμβρίου, 8μ.μ., 23 Νοεμβρίου 8.30μ.μ. Προβολή της ταινίας Τζαφάρ Παναχί «Ένα απλό ατύχημα» του Τζαφάρ Παναχί βραβευμένη με Χρυσό Φοίνικα στο 78ο Φεστιβάλ των Καννών. pantheon-theatre.com