ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λευκωσία, The Shoe Factory, 8.30μ.μ. Το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος παρουσιάζει το ντεμπούτο του εντυπωσιακού και βραβευμένου καταλανικού Κουαρτέτου Gerhard στην Κύπρο, σε ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τα έργα: Χοακίν Τουρίνα (1882-1949) – «Oración del Torero» για Κουαρτέτο Εγχόρδων, Έργο 34 (1925). Λούντβιχ βαν Μπετόβεν (1770-1827) – Κουαρτέτο Εγχόρδων Αρ.16 σε Φα μείζονα, Έργο 135 (1826). Μορίς Ραβέλ (1875-1937) – Κουαρτέτο Εγχόρδων σε Φα μείζονα (1903). Εισιτήρια στο pharosartsfoundation.org. 22663871
- Λευκωσία, Down Town Live, 9μ.μ. Στη συναυλία με τίτλο «Πώς να Σωπάσω», ο Γιάννης Κρητικός και ο Πέτρος Κουλουμής, ερμηνεύουν τραγούδια σε μια βραδιά, όπου το λαϊκό συναντά το παραδοσιακό, το σήμερα αγγίζει το χθες και η μουσική γίνεται γέφυρα ανάμεσα στις γενιές. (οι πόρτες ανοίγουν στις 8μ.μ.). Εισιτήρια: SoldOutTicketbox και καταστήματα Stephanis .
- Πάφος, Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο, 8μ.μ. To νεοσύστατο Κουαρτέτο Τσέλων ‘Τετράς’ φέρνει μαζί τους τέσσερις βιολοντσελίστες της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου: Γιάκομπ Οτσένασεκ, Μιράντα Παπανεοκλέους, Ρίτα Σεργίδου και Σταύρο Πετρόπουλο. Στη συναυλία με τίτλο «Arco/ Echo» παρουσιάζουν ένα ποικιλόχρωμο πρόγραμμα με έργα, διασκευασμένα ή γραμμένα για τέσσερα βιολοντσέλα. cyso.interticket.com Επόμενη: 5/12 Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο. Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025 παρουσιάζει τη συμπαραγωγή με τον Δήμο Παραλιμνίου «Η γιαγιά μου η Κυριακού». Πρόκειται για ένα θεατρικό έργο του Ανδρέα Νικολαΐδη για τη ζωή της Κυριακούς Πελαγία, όχι ως βιογραφία, αλλά ως συλλογική ανάμνηση σε σκηνοθεσία Κλείτου Κλείτου και μουσική διεύθυνση της Ειρήνης Πελαγία. Εισιτήρια: more.com
- Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. Η κωμωδία «ART» της Γαλλίδας Γιασμίνα Ρεζά ανεβαίνει από την Alpha Square σε σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου. Παίζουν: Βαρνάβας Κυριαζής, Φώτης Αποστολίδης και Ανδρέας Αραούζος. Επόμενες: 4, 6 και 7 Δεκεμβρίου ticketmaster.cy
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο 8μ.μ. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, ανεβαίνει από το Θέατρο Λέξη σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη και παραγωγή Γιώργου Τσιάκκα. Soldout Tickets
- Λευκωσία ΘΟΚ, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους» 8μ.μ. Το θεατρικό «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο», της Μάρτα Μπουτσάκα σε σκηνοθεσία Γιάννη Χατζηπαρασκευά από την ομάδα άrtegω / Αrtego πήρε το Β΄ Βραβείο στο 38ο Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου.
ΒΙΒΛΙΟ
- Λευκωσία, Κεντρική Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου 7.30μ.μ. Παρουσίαση του βιβλίου της Βαρβάρας Αποστόλοβνα Τεκμιτσέβα-Κοζάκου και της Ερατώς Κοζάκου Μαρκουλλή «Τάμα Ψυχής – Οδοιπορικό στις ρίζες». Για το βιβλίο θα μιλήσει ο Γιώργος Μολέσκης, ποιητής, συγγραφέας.
ΠΡΟΒΟΛΗ
- Λευκωσία, Ινστιτούτο Γκαίτε. Στα πλαίσια της έκθεσης FAKELESS, το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ «Behind the Headlines» (2021) σε σκηνοθεσία Ντάνιελ Σάγκερ. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση εμπειρογνωμόνων με τη Λουκία Ταξιτάρη (Fact Check Cyprus) και τον Χριστόφορο Χριστοφόρου. Η ταινία είναι στα γερμανικά με αγγλικούς υπότιτλους. Συζήτηση στα αγγλικά. Τηλ. 22 674606.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Γκλόρια (22762605). «Η Άννα των Τριών», του Λευτέρη Ολύμπιου. Μέχρι 3/1/2026
- Γκαράζ (22001508). Η έκθεση «ΣΙΜΩΝΗΣ, ΣΙΜΩΝΗΣ», εστιάζει στο αρχείο του χαράκτη και σχεδιαστή Κώστα Σιμώνη (γεν. 1901) και του γραφίστα Γιώργου Σιμώνη (γεν. 1934), πατέρα και γιου. Μέχρι 18/12.
- Λευκωσία, αίθουσα Nicosia Masterplan. (Ουδέτερη ζώνη- Διέλευση οδού Λήδρας). Παρουσίαση του ερευνητικού έργου “Of Monumental”, με επίκεντρο την μελέτη 11 δημόσιων έργων τέχνης από ολόκληρη την Κύπρο, ως σταθμούς της μεταβαλλόμενης συλλογικής μνήμης του τόπου. Μέχρι 20/12
- Δημοτική Πλατεία, Πλατεία Δημαρχείας. Το Water Movement Nicosia, μια site-specific εγκατάστασης του Maurice Cazzolli, σηματοδοτεί τη 20ή επέτειο από την ίδρυση της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Κύπρο. Μέχρι 30/6/2026.
- Ε.ΚΑ.ΤΕ. και N C Annex Gallery to Nasty Cat (22466426). Η έκθεση «Θεατό-Αθέατο, παράλληλες ιστορίες» είναι μια συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών και του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.). Μέχρι 16/12.
- Πρόζακ (22104244). Έκθεση του Γιώργου Α. Κωνσταντίνου με τίτλο «Σπαράγματα». Μέχρι 2/12
- Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Sign Language for Common People» Φίλιππου Θεοδωρίδη Μέχρι 6/12
- Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens Μέχρι 16/1/2026.
- Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6/2026
- Αποκάλυψη (22300150). «MetaMorfozen», του Ανδρέα Μακαρίου. Μέχρι 6/12
- Marginalia (99657080). «Λόχμες» της Λίλας Παπούλα. Μέχρι 6/12
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026
Λεμεσός
Lumiere (25344141). « Whispers on Glass, της Liubov M. Μέχρι 6/12
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Σπασμένη φλέβα (σκηνοθεσία Γιάννης Οικονομίδης, παίζουν Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη), The Devil’s Teardrop (σκηνοθεσία Gonzalo Otero, παίζουν Sydney Amanuel, Mia Rose Kavensky, Hermelinda Lujan), The Exit 8 (σκηνοθεσία Genki Kawamura, παίζουν Kazunari Ninomiya, Yamato Kochi, Naru Asanuma), Zootopia 2 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Jared Bush, Byron Howard).
Κ- Σίνεπλεξ RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.
Πάνθεον. «Σπασμένη φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη. Από τις 27 Νοεμβρίου εως τις 11 Δεκεμβρίου. 8μ.μ.