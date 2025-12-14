ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
- Πάφος, CAP St George Hotel & Resort, Αίθουσα Ήρα (26000000). Εγκαίνια: 6.30μ.μ. Στην έκθεση «Where Figures Drift», ο Γιάννης Σακέλλης εξερευνά τα όρια της παρουσίας και την εύθραυστη σχέση του σώματος με τον χρόνο, προτείνοντας μία ποιητική, σχεδόν ατμοσφαιρική διαδρομή ανάμεσα στη διατήρηση και την εξαΰλωση. Μέχρι 11/1
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
- Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 6μ.μ. Η Ελένη Κεφάλα εμφανίζεται σε ειδική εκδήλωση- αφιέρωμα που διοργανώνουν γι’ αυτή και τη συλλογή της «Direct Orient» το Πολιτιστικό Κέντρο «Μιχάλης Πιερής» και το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Θα μιλήσουν η ποιήτρια Στέλλα Βοσκαρίδου και η καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Έλλη Φιλοκύπρου. Τη συζήτηση θα εμπλουτίσει ο βραβευμένος μεταφραστής Πίτερ Κόνσταντιν. Η εκδήλωση περιλαμβάνει μουσικά ιντερμέδια καθώς και ανάγνωση ποιημάτων. 22894531
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
- Λευκωσία, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, 11π.μ. – 1μ.μ. Ένα δημιουργικό εργαστήριο για ενήλικες, με τη Φλωρεντία Κυθραιώτου, αφιερωμένο στα χριστουγεννιάτικα κεράσματα δοσμένα με μια φρέσκια και δημιουργική ματιά, πραγματοποιείται σήμερα. Κράτηση Απαραίτητη στο 22128175. Δωρεάν Συμμετοχή.
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστημιούπολη, Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» 11π.μ. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στην οποία θα συμμετάσχουν σολίστ και μουσικά σύνολα της Μουσικής Ακαδημίας υπό την καλλιτεχνική και μουσική διεύθυνση του Πέτρου Στυλιανού. Συμμετέχει κλιμάκιο της χορωδίας του Μουσικού Σχολείου Λευκωσίας (Παγκυπρίου Γυμνασίου) σε διδασκαλία Γλυκερίας Ανδρέου. 22894347
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Σατιρικό. «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ σε διασκευή και σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου. 11π.μ. Κάθε Κυριακή. satirikotheatro.com
- Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Σκηνή 018. Κάθε Κυριακή 10.30π.μ. Μια διασκευή του έργου του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν «Τα καινούρια ρούχα του βασιλιά» σε διασκευή των Παρασκευά Καρασούλου και Νίκανδρου Σαββίδη και σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. thoc.org.cy 77772717
- Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι. «Ηρακλής χωρίς μπράτσα» σε σκηνοθεσία Μάρκου Ιούλιου Δρουσιώτη, 14, 21 Δεκεμβρίου στις 11π.μ. τηλ. 99485083, 22270420
- Λευκωσία Θέατρο Δέντρο, 7μ.μ. Το σύγχρονο έργο του Ζοέλ Πομμερά, «Η επανένωση της Βόρειας με τη Νότια Κορέα» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Ονησίφορου Ονησιφόρου. Επόμενες: 19/12, 8.30μ.μ., 20/12, 8.30μ.μ., 11/1, 7μ.μ., 17/1, 8.30μ.μ., 18/1, 7μ.μ., 21/01, 8.30μ.μ., 24/01, 8.30μ.μ., 25/01, 7μ.μ. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο 23 Ιανουαρίου, 8.30μ.μ. Λεμεσός, Ριάλτο 28 Ιανουαρίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: Soldout Tickets στα Καταστήματα STEPHANIS και στο τηλ. 99520835.
- Λεμεσός, Ξυδάδικο, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, 8μ.μ. Η παράσταση «Λογιών Λογιών Σκιές» είναι αποτέλεσμα της συνάντησης του θεάτρου σκιών, των κινουμένων σχεδίων, της μουσικής και του λόγου και είναι βασισμένη στον κύκλο ποιημάτων «Λογιών λογιών γεναίτζες» της Στέλλας Βοσκαρίδου Οικονόμου. Πληροφορίες & κρατήσεις: 97629110.
- Λευκωσία, Κεντρική Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου, κάθε Σάββατο 8μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. Το έργο του Μπέρναρντ Πόμερανς «Ο Άνθρωπος Ελέφαντας» προτείνει το Σατιρικό Θέατρο και η Audere Productions, σε διασκευή Φρίξου Μασούρα και σκηνοθεσία Ανδρέα Κυριάκου. Επιπλέον παραστάσεις: Παρασκευή 5 & 19 Δεκεμβρίου 8μ.μ. ticket.satirikotheatro.com Διάρκεια: 120’
- Λεμεσός, Θέατρο ΕΘΑΛ, 8μ.μ. Ένα σύγχρονο έργο που απαθανατίζει την επεισοδιακή συνεύρεση μιας τυπικής κυπριακής οικογένειας είναι «Ο Πολυέλαιος», σε κείμενο και σκηνοθεσία της Μαρίνας Μακρή, που προτείνει η ΕΘΑΛ σε συνεργασία με την ομάδα enact. Παραστάσεις 19, 20, 26, 27 Δεκεμβρίου. 8μ.μ. και 14, 21, 28 Δεκεμβρίου, 6μ.μ. Λευκωσία – WhereHaus 612, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 Ιανουαρίου 2026, 8μ.μ. και 11, 18, 25 Ιανουαρίου και 1η Φεβρουαρίου 2026, 6μ.μ. Εισιτήρια: Sold Out Tickets. Πληροφορίες 25877827.
- Λευκωσία, Θέατρο Ένα. «Σίρλεϊ Βάλενταϊν», σε σκηνοθεσία Ανδρέα Χριστοδουλίδη. Παραστάσεις: κάθε Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30μ.μ. και κάθε Κυριακή στις 7μ.μ. Εισιτήρια: Ticketmaster
- Λευκωσία, Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Το αυτοβιογραφικό αφήγημα της Μάγδας Κιτρομηλίδου «Η άλλη εποχή» παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη σκηνή, σε διασκευή και σκηνοθετική επιμέλεια της εγγονής της, Μαγδαλένας Ζήρα, φωτίζοντας μια ξεχωριστή πτυχή της ελληνικής και κυπριακής ιστορίας. Παραστάσεις: 15, 17, 18, 19 Δεκεμβρίου 8μ.μ. 7 και 14 Δεκεμβρίου 6μ.μ. Εισιτήρια: more.com
- Λευκωσία – Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης». 8.30μ.μ. «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» της Άγκαθα Κρίστι, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. Πάφος – Μαρκίδειο Θέατρο, Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 στις 8.30μ.μ.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5.
- Αποκάλυψη (223300150). «Παράλληλες εικαστικές αναζητήσεις» του Μάριου και της Άννας Βαρελλά. Μέχρι 17/1.
- Isnotgallery. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Electric Dreams». Μέχρι 6/1
- Marginalia. Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Παπανικολάου με τίτλο «Συνθήκη». Μέχρι 3/1
- Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Ανέσπερων Σωμάτων Ύλη Πάσχουσα» του Μιχάλη Μανουσάκη. Μέχρι 23/12.
- Golden Gallery (99643177). Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Γέρου. Μέχρι 10/1
- Stand in Line (99412000). Ομαδική έκθεση με τίτλο «December» στην οποία συμμετέχουν 29 καλλιτέχνες. Μέχρι 24/1
- Rodax Art Gallery, Kατσώνη 8 και γωνία Νικήτα τ.τ 1082, (22817711, 99478585). Έκθεση φωτογραφίας «From Chaos to Weaving» του Μάριου Κουρουνιώτη. Μέχρι 15/1
- ARTos (22 795002). Το έργο του αείμνηστου Δήμου Πρωτοπαπά (1957-2024) παρουσιάζει η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Μόνο τότε!». Μέχρι 14/12
- Αριάδνης 26, Παλιά Πόλη. «Since Then», του Κώστα Νεοφυτίδη. Μέχρι 17/12 (εκτός 14/12). Ώρες: 2.30μ.μ.-6.30μ.μ.
- Γκλόρια (22762605). «Η Άννα των Τριών», του Λευτέρη Ολύμπιου. Μέχρι 3/1/2026
- Γκαράζ (22001508). Η έκθεση «ΣΙΜΩΝΗΣ, ΣΙΜΩΝΗΣ», εστιάζει στο αρχείο του χαράκτη και σχεδιαστή Κώστα Σιμώνη (γεν. 1901) και του γραφίστα Γιώργου Σιμώνη (γεν. 1934), πατέρα και γιου. Μέχρι 18/12.
- Λευκωσία, αίθουσα Nicosia Masterplan. (Ουδέτερη ζώνη- Διέλευση οδού Λήδρας). Παρουσίαση του ερευνητικού έργου “Of Monumental”, με επίκεντρο την μελέτη 11 δημόσιων έργων τέχνης από ολόκληρη την Κύπρο, ως σταθμούς της μεταβαλλόμενης συλλογικής μνήμης του τόπου. Μέχρι 20/12
- Δημοτική Πλατεία, Πλατεία Δημαρχείας. Το Water Movement Nicosia, μια site-specific εγκατάστασης του Maurice Cazzolli, σηματοδοτεί τη 20ή επέτειο από την ίδρυση της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Κύπρο. Μέχρι 30/6/2026.
- Ε.ΚΑ.ΤΕ. και N C Annex Gallery to Nasty Cat (22466426). Η έκθεση «Θεατό-Αθέατο, παράλληλες ιστορίες» είναι μια συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών και του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.). Μέχρι 16/12.
- Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens. Μέχρι 16/1/2026.
- Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6/2026
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026
Λάρνακα
- Youth Makerspace (24201777). Ομαδική έκθεση καλλιτεχνών που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα φιλοξενίας του Youth Makerspace Larnaka του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Μέχρι 14/12.
- Δημοτική Πινακοθήκη. Το Λάρνακα 2030 παρουσιάζει το κοινοτικό έργο του εικαστικού Μάριου Σπηλιόπουλου, «Ανθρώπων Ίχνη IV – (Η Συνομιλία των Κόσμων)». Μέχρι 11/1.
Λεμεσός
- Edit Gallery (25 251710). Η Στέλλα Καπεζάνου παρουσιάζει την έκθεση «Pretty Little Crimes». Μέχρι 17/1
- 3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3
- Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 20/12
125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2.
- Ρουάν (25350845). «Αταξία – (P)HAOS», της Ηλέκτρας Βαρνάβα. Μέχρι 15/12
Πάφος
- Blue Iris (99310893). Έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Γαβριήλ με τίτλο «Αντισυστημική τέχνη». Μέχρι 16/1
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Silent Night, Deadly Night (σκηνοθεσία Mike P. Nelson, παίζουν Rohan Campbell, Ruby Modine, David Lawrence Brown), Keeper (σκηνοθεσία Osgood Perkins, παίζουν Rossif Sutherland, Tatiana Maslany, Erin Boyes), The King of Kings (ταινία animation σε σκηνοθεσία Seong-ho Jang) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.
Eπίσης: Nurenberg (σκηνοθεσία James Vanderbilt, παίζουν Michael Shannon, Colin Hanks, Russel Crowe) – RIO Λεμεσού.
Λευκωσία, Κινηματοθέατρος Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Νυρεμβέργη». Καθημερινά εκτός Δευτέρας από την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου μέχρι 23/12, 8.30μ.μ. pantheon-theatre.com.