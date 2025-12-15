ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
- Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου, 6.30μ.μ. Έκθεσης Φωτογραφίας «Σκάβοντας για την Ειρήνη» του Χριστόφορου Σκαρπάρη. Την έκθεση εγκαινιάζει ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου. Αντιφώνηση από τον Χριστόφορο Σκαρπάρη. Η διοργάνωση που γίνεται σε συνεργασία με το Γραφείο του Εκπροσώπου της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους ΔΕΑ Λεωνίδα Παντελίδη, πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (10 Δεκεμβρίου) και έχει θέμα τις ανασκαφικές προσπάθειες της ΔΕΑ κατά τα πρώτα χρόνια ενεργοποίησης του Προγράμματος Εκταφών 2009-2015. Μέχρι 17/12
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Το αυτοβιογραφικό αφήγημα της Μάγδας Κιτρομηλίδου «Η άλλη εποχή» παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη σκηνή, σε διασκευή και σκηνοθετική επιμέλεια της εγγονής της, Μαγδαλένας Ζήρα, φωτίζοντας μια ξεχωριστή πτυχή της ελληνικής και κυπριακής ιστορίας. Παραστάσεις: 15, 17, 18, 19 Δεκεμβρίου 8μ.μ. 7 και 14 Δεκεμβρίου 6μ.μ. Εισιτήρια: more.com
- Λευκωσία, Θέατρο Χώρα. Η ανατρεπτική μαύρη φαρσοκωμωδία του Τζο Όρτον «Τα γούστα του κυρίου Σλόαν», ανεβαίνει από την ομάδα «Σόλο Για Τρεις», σε σκηνοθεσία Μαρίας Μανναρίδου Καρσερά. Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 15 ετών. Επόμενες: Δευτέρα 19, 26 Ιανουαρίου, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου και 20, 27 Ιανουαρίου, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, 8.30μ.μ. Κρατήσεις: 96147809. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, 8.30μ.μ. Λεμεσός, ΕΘΑΛ, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, 8.30μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: more.com
ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
- Λευκωσία, Παλλάς, 8.30μ.μ. Τελετή Απονομής των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας για εκδόσεις του έτους 2024 οργανώνει το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού Κύπρου του Υφυπουργείο Πολιτισμού Χοροθεατρικό δρώμενο, αφήγηση και μελοποιημένη ποίηση του Κώστα Μόντη. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλία από την Υφυπουργό Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου, Αναγνώσεις σκεπτικών βράβευσης από προέδρους και μέλη Κριτικών Επιτροπών: Επίδοση βραβείων από την Υφυπουργό Πολιτισμού.
- Λευκωσία, Προεδρικό Μέγαρο 7.30μ.μ. Ετήσια Πανηγυρική Συνεδρία της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Στην εκδήλωση, που θα τιμήσει με τον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα απονεμηθούν: Το Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Βραβείο Νέου Επιστήμονα, το Οικόθεν Βραβείο της Ακαδημίας.
ΒΙΒΛΙΟ
- Λευκωσία, Δημοσιογραφική Εστία 6μ.μ. Παρουσίαση του βιβλίου του Κούρδου αγωνιστή Κενάν Αγιάς, με τον τίτλο «Η ανθρωπότητα θα επικρατήσει – Η Κύπρος και το Κουρδιστάν θα απελευθερωθούν», οργανώνουν το Παρατηρητήριο για τη δίκη του Κενάν Αγιάς και οι Εκδόσεις Αιγαίον. Πρόκειται για την υπεράσπιση του Αγιάς, όπως την ανέγνωσε από το εδώλιο του κατηγορουμένου, πρώτα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας και έπειτα στο Ανώτατο Περιφερειακό Δικαστήριο της Χανσεάτης στο Αμβούργο.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
- Λευκωσία, Παγκύπριον Γυμνάσιον, 8.30π.μ.-1.30μ.μ. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Το κυπριακό παραμύθι ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά: ταυτότητες – διάλογοι – προοπτικές» οργανώνει το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (ΚΕΕ) του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, στο πλαίσιο της διάχυσης του ερευνητικού και εκδοτικού του έργου, και με στόχο την αξιοποίηση του πολύτιμου Λαογραφικού του Αρχείου
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5.
- Αποκάλυψη (223300150). «Παράλληλες εικαστικές αναζητήσεις» του Μάριου και της Άννας Βαρελλά. Μέχρι 17/1.
- Isnotgallery. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Electric Dreams». Μέχρι 6/1
- Marginalia. Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Παπανικολάου με τίτλο «Συνθήκη». Μέχρι 3/1
- Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Ανέσπερων Σωμάτων Ύλη Πάσχουσα» του Μιχάλη Μανουσάκη. Μέχρι 23/12.
- Golden Gallery (99643177). Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Γέρου. Μέχρι 10/1
- Stand in Line (99412000). Ομαδική έκθεση με τίτλο «December» στην οποία συμμετέχουν 29 καλλιτέχνες. Μέχρι 24/1
- Rodax Art Gallery, Kατσώνη 8 και γωνία Νικήτα τ.τ 1082, (22817711, 99478585). Έκθεση φωτογραφίας «From Chaos to Weaving» του Μάριου Κουρουνιώτη. Μέχρι 15/1
- Αριάδνης 26, Παλιά Πόλη. «Since Then», του Κώστα Νεοφυτίδη. Μέχρι 17/12 (εκτός 14/12). Ώρες: 2.30μ.μ.-6.30μ.μ.
- Γκλόρια (22762605). «Η Άννα των Τριών», του Λευτέρη Ολύμπιου. Μέχρι 3/1/2026
- Γκαράζ (22001508). Η έκθεση «ΣΙΜΩΝΗΣ, ΣΙΜΩΝΗΣ», εστιάζει στο αρχείο του χαράκτη και σχεδιαστή Κώστα Σιμώνη (γεν. 1901) και του γραφίστα Γιώργου Σιμώνη (γεν. 1934), πατέρα και γιου. Μέχρι 18/12.
- Λευκωσία, αίθουσα Nicosia Masterplan. (Ουδέτερη ζώνη- Διέλευση οδού Λήδρας). Παρουσίαση του ερευνητικού έργου “Of Monumental”, με επίκεντρο την μελέτη 11 δημόσιων έργων τέχνης από ολόκληρη την Κύπρο, ως σταθμούς της μεταβαλλόμενης συλλογικής μνήμης του τόπου. Μέχρι 20/12
- Δημοτική Πλατεία, Πλατεία Δημαρχείας. Το Water Movement Nicosia, μια site-specific εγκατάστασης του Maurice Cazzolli, σηματοδοτεί τη 20ή επέτειο από την ίδρυση της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Κύπρο. Μέχρι 30/6/2026.
- Ε.ΚΑ.ΤΕ. και N C Annex Gallery to Nasty Cat (22466426). Η έκθεση «Θεατό-Αθέατο, παράλληλες ιστορίες» είναι μια συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών και του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.). Μέχρι 16/12.
- Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens. Μέχρι 16/1/2026.
- Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6/2026
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026
Λάρνακα
- Δημοτική Πινακοθήκη. Το Λάρνακα 2030 παρουσιάζει το κοινοτικό έργο του εικαστικού Μάριου Σπηλιόπουλου, «Ανθρώπων Ίχνη IV – (Η Συνομιλία των Κόσμων)». Μέχρι 11/1.
Λεμεσός
- Edit Gallery (25 251710). Η Στέλλα Καπεζάνου παρουσιάζει την έκθεση «Pretty Little Crimes». Μέχρι 17/1
- 3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3
- Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 20/12
125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2.
- Ρουάν (25350845). «Αταξία – (P)HAOS», της Ηλέκτρας Βαρνάβα. Μέχρι 15/12
Πάφος
- CAP St George Hotel & Resort, Αίθουσα Ήρα (26000000). «Where Figures Drift», του Γιάννη Σακέλλη. Μέχρι 11/1
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Silent Night, Deadly Night (σκηνοθεσία Mike P. Nelson, παίζουν Rohan Campbell, Ruby Modine, David Lawrence Brown), Keeper (σκηνοθεσία Osgood Perkins, παίζουν Rossif Sutherland, Tatiana Maslany, Erin Boyes), The King of Kings (ταινία animation σε σκηνοθεσία Seong-ho Jang) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.
Eπίσης: Nurenberg (σκηνοθεσία James Vanderbilt, παίζουν Michael Shannon, Colin Hanks, Russel Crowe) – RIO Λεμεσού.
Λευκωσία, Κινηματοθέατρος Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Νυρεμβέργη». Καθημερινά εκτός Δευτέρας, από την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου μέχρι 23/12, 8.30μ.μ. pantheon-theatre.com.