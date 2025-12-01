ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025 φιλοξενεί για δεύτερη φορά τη νεαρή ταλαντούχα πιανίστα Άννα Αβραμίδου για ένα ρεσιτάλ- μουσικό ταξίδι από τον κλασικισμό στον ιμπρεσιονισμό, με το πάθος και τη δεξιοτεχνία που τη χαρακτηρίζουν. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των Χάιντν (Σονάτα σε Ντο μείζονα, Hob XVI:48), Μπετόβεν (Σονάτα αρ. 4, έργο 7, σε Μι ύφεση μείζονα), Ντεμπισί (Τρία Πρελούδια), Σούμαν (Καρναβάλι, έργο 9). Εισιτήρια:more.com. Πληροφορίες: 22797979 (Δευτέρα – Παρασκευή 10π.μ.-1μ.μ.).
ΘΕΑΤΡΟ
- Πάφος Μαρκίδειο Θέατρο 8μ.μ. Το Τεχνόπολις 20 παρουσιάζει στην Πάφο το βραβευμένο με Βραβείο Obie έργο «Μια Ιλιάδα», από το Σατιρικό Θέατρο, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου. Ο Όμηρος, η απαρχή της ποίησης, βρίσκει φέτος την οικουμενική του φωνή μέσα από την ερμηνεία της κορυφαίας ηθοποιού Δέσποινας Μπεμπεδέλη. technopolis20.com. Τηλ. 70002420
- Λευκωσία, Θέατρο Χώρα. Η ανατρεπτική μαύρη φαρσοκωμωδία του Τζο Όρτον «Τα γούστα του κυρίου Σλόαν», ανεβαίνει από την ομάδα «Σόλο Για Τρεις», σε σκηνοθεσία Μαρίας Μανναρίδου Καρσερά. Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 15 ετών. Δευτέρα 19, 26 Ιανουαρίου, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου και 20, 27 Ιανουαρίου, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, 8.30μ.μ. Κρατήσεις: 96147809. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, 8.30μ.μ. Λεμεσός, ΕΘΑΛ, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, 8.30μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: more.com
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου Έκθεσης Φωτογραφίας «Σκάβοντας για την Ειρήνη» του Χριστόφορου Σκαρπάρη. Μέχρι 17/12
- NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5.
- Αποκάλυψη (223300150). «Παράλληλες εικαστικές αναζητήσεις» του Μάριου και της Άννας Βαρελλά. Μέχρι 17/1.
- Isnotgallery. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Electric Dreams». Μέχρι 6/1
- Marginalia. Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Παπανικολάου με τίτλο «Συνθήκη». Μέχρι 3/1
- Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Ανέσπερων Σωμάτων Ύλη Πάσχουσα» του Μιχάλη Μανουσάκη. Μέχρι 23/12.
- Golden Gallery (99643177). Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Γέρου. Μέχρι 10/1
- Stand in Line (99412000). Ομαδική έκθεση με τίτλο«December» στην οποία συμμετέχουν 29 καλλιτέχνες. Μέχρι 24/1
- Rodax Art Gallery, Kατσώνη 8 και γωνία Νικήτα τ.τ 1082, (22817711, 99478585). Έκθεση φωτογραφίας «From Chaos to Weaving» του Μάριου Κουρουνιώτη. Μέχρι 15/1
- Αριάδνης 26, Παλιά Πόλη. «Since Then», του Κώστα Νεοφυτίδη. Μέχρι 17/12 (εκτός 14/12). Ώρες: 2.30μ.μ.-6.30μ.μ.
- Γκλόρια (22762605). «Η Άννα των Τριών», του Λευτέρη Ολύμπιου. Μέχρι 3/1/2026
- Γκαράζ (22001508). Η έκθεση «ΣΙΜΩΝΗΣ, ΣΙΜΩΝΗΣ», εστιάζει στο αρχείο του χαράκτη και σχεδιαστή Κώστα Σιμώνη (γεν. 1901) και του γραφίστα Γιώργου Σιμώνη (γεν. 1934), πατέρα και γιου. Μέχρι 18/12.
- Λευκωσία, αίθουσα Nicosia Masterplan. (Ουδέτερη ζώνη- Διέλευση οδού Λήδρας). Παρουσίαση του ερευνητικού έργου «Of Monumental», με επίκεντρο την μελέτη 11 δημόσιων έργων τέχνης από ολόκληρη την Κύπρο, ως σταθμούς της μεταβαλλόμενης συλλογικής μνήμης του τόπου. Μέχρι 20/12
- Δημοτική Πλατεία, Πλατεία Δημαρχείας. Το Water Movement Nicosia, μια site-specific εγκατάστασης του Maurice Cazzolli, σηματοδοτεί τη 20ή επέτειο από την ίδρυση της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Κύπρο. Μέχρι 30/6/2026.
- Ε.ΚΑ.ΤΕ. και N C Annex Gallery to Nasty Cat (22466426). Η έκθεση «Θεατό-Αθέατο, παράλληλες ιστορίες» είναι μια συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών και του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.). Μέχρι 16/12.
- Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens. Μέχρι 16/1/2026.
- Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6/2026
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026