ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Λευκωσία, Κοσμικόν Κέντρο Αντωνάκης, 7.30μ.μ. Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου συμμετέχει στη διεθνή πρωτοβουλία Short Film Day, γιορτάζοντας την επίσημη Παγκόσμια Μέρα Ταινίας Μικρού Μήκους στις 21 Δεκεμβρίου (Le Jour le plus Court) με την προβολή εννέα βραβευμένων ταινιών του Φεστιβάλ. Το πρόγραμμα: isffc.com.cy
ΜΠΑΛΕΤΟ
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 7μ.μ. Tο κλασικό αριστούργημα του Σεργκέι Προκόφιεφ «Σταχτοπούτα» ερμηνεύει επί σκηνής το Μπαλέτο Νέων Λευκωσίας, σε συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου. Επόμενη: 17/1 Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, Ticketmaster.cy και ACS Courier
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Σατιρικό. «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ σε διασκευή και σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου. 11π.μ. Κάθε Κυριακή. satirikotheatro.com
- Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Σκηνή 018. Κάθε Κυριακή 10.30π.μ. Μια διασκευή του έργου του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν «Τα καινούρια ρούχα του βασιλιά» σε διασκευή των Παρασκευά Καρασούλου και Νίκανδρου Σαββίδη και σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. thoc.org.cy 77772717
- Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι. «Ηρακλής χωρίς μπράτσα» σε σκηνοθεσία Μάρκου Ιούλιου Δρουσιώτη, 14, 21 Δεκεμβρίου στις 11π.μ. τηλ. 99485083, 22270420
- Λεμεσός, Θέατρο ΕΘΑΛ, 8μ.μ. Ένα σύγχρονο έργο που απαθανατίζει την επεισοδιακή συνεύρεση μιας τυπικής κυπριακής οικογένειας είναι «Ο Πολυέλαιος», σε κείμενο και σκηνοθεσία της Μαρίνας Μακρή, που προτείνει η ΕΘΑΛ σε συνεργασία με την ομάδα enact. Επόμενες: 26, 27 Δεκεμβρίου. 8μ.μ. και 21, 28 Δεκεμβρίου, 6μ.μ. Λευκωσία – WhereHaus 612: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 Ιανουαρίου 2026, 8μ.μ. και 11, 18, 25 Ιανουαρίου και 1η Φεβρουαρίου 2026, 6μ.μ. Εισιτήρια: Sold Out Tickets. Πληροφορίες 25877827
- Σατιρικό Θέατρο. Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Το θεατρικό «Η γυναίκα με τα μαύρα» του Στήβεν Μαλατράτ, μια συμπαραγωγή της Aris Pro και του Σατιρικού Θεάτρου, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου. Το θεατρικό είναι βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο της Σούζαν Χιλ. soldoutticketbox.com και όλα τα καταστήματα STEPHANIS. Πληροφορίες: 22312940, 22421609.
- Λευκωσία, Κεντρική Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου, κάθε Σάββατο 8μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. Το έργο του Μπέρναρντ Πόμερανς «Ο Άνθρωπος Ελέφαντας» προτείνει το Σατιρικό Θέατρο και η Audere Productions, σε διασκευή Φρίξου Μασούρα και σκηνοθεσία Ανδρέα Κυριάκου. ticket.satirikotheatro.com Διάρκεια: 120’
- Λευκωσία, Θέατρο Ένα. «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» του Γουίλι Ράσελ σε σκηνοθεσία Ανδρέα Χριστοδουλίδη. Παραστάσεις: κάθε Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30μ.μ. και κάθε Κυριακή στις 7μ.μ. Εισιτήρια: Ticketmaster
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5.
Αποκάλυψη (223300150). «Παράλληλες εικαστικές αναζητήσεις» του Μάριου και της Άννας Βαρελλά. Μέχρι 17/1.
Isnotgallery. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Electric Dreams». Μέχρι 6/1
Marginalia. Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Παπανικολάου με τίτλο «Συνθήκη». Μέχρι 3/1
Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Ανέσπερων Σωμάτων Ύλη Πάσχουσα» του Μιχάλη Μανουσάκη. Μέχρι 23/12.
Golden Gallery by Kapatays (99643177). Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Γέρου. Μέχρι 10/1
Stand in Line (99412000). Ομαδική έκθεση με τίτλο «December» στην οποία συμμετέχουν 29 καλλιτέχνες. Μέχρι 24/1
Rodax Art Gallery, Kατσώνη 8 και γωνία Νικήτα τ.τ 1082, (22817711, 99478585). Έκθεση φωτογραφίας «From Chaos to Weaving» του Μάριου Κουρουνιώτη. Μέχρι 15/1
Γκλόρια (22762605). «Η Άννα των Τριών», του Λευτέρη Ολύμπιου. Παράλληλα στην πάνω αίθουσα παρουσιάζεται ομαδική έκθεση με έργα 21 καλλιτεχνών. Μέχρι 3/1/2026
Δημοτική Πλατεία, Πλατεία Δημαρχείας. Το Water Movement Nicosia, μια site-specific εγκατάστασης του Maurice Cazzolli, σηματοδοτεί τη 20ή επέτειο από την ίδρυση της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Κύπρο. Μέχρι 30/6/2026.
Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens. Μέχρι 16/1/2026.
Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6/2026Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026
Λάρνακα
Δημοτική Πινακοθήκη. Το Λάρνακα 2030 παρουσιάζει το κοινοτικό έργο του εικαστικού Μάριου Σπηλιόπουλου, «Ανθρώπων Ίχνη IV – (Η Συνομιλία των Κόσμων)». Μέχρι 11/1.
Λεμεσός
PSI Foundation (25245730). Η έκθεση «From Nature to Structure: Threads of Dialogue» περιλαμβάνει έργα της Κλοντ Κομό (Claude Como) και του Θεόδουλου Γρηγορίου Μέχρι 31/1
Edit Gallery (25 251710). Η Στέλλα Καπεζάνου παρουσιάζει την έκθεση «Pretty Little Crimes». Μέχρι 17/1
3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3
Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 20/12
125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2.
Πάφος
CAP St George Hotel & Resort, Αίθουσα Ήρα (26000000). «Where Figures Drift», του Γιάννη Σακέλλη. Μέχρι 11/1
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Avatar: Fire and Ash (σκηνοθεσία James Cameron με τους Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver), Τα Χριστούγεννα κινδυνεύουν: Ελληνική Οικογένεια (σκηνοθεσία Πανορμίτης Τσουλφάς με τους Πανορμίτη Τσουλφά, Δήμητρα Μπαντούλη), A Mouse Hunt for Christmas (σκηνοθεσία Henrik Martin Dahlsbakken με τους Vivild Falk Berg, Vegard Strand Eide, Flo Fagerli).
RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.
Λευκωσία, Κινηματοθέατρος Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Νυρεμβέργη». Καθημερινά εκτός Δευτέρας, από την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου μέχρι 23/12, 8.30μ.μ. pantheon-theatre.com.