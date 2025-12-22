ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο. Ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει γενιές, εμπνέει συναισθήματα και φέρνει τη Λεμεσό στο κέντρο των εορτών προτείνει η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Λεμεσού (LiMSO). Η 4η LiMSO Christmas Gala, υπό τον τίτλο «Tchaikovsky & Winter Magic», παρουσιάζεται υπό τη μουσική διεύθυνση του διακεκριμένου Αγγλοκύπριου μαέστρου και μουσικολόγου Φράνσις Νεκτάριου Γκάυ και με σολίστ την Άννα Αβραμίδου στο πιάνο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα του Πιοτρ Ιλίτς Τσαϊκόφσκι. 8.30μ.μ. Εισιτήρια: ticketmaster.cy

Πάφος, Τεχνόπολις 20, 8μ.μ. Μουσική παράσταση με το Trio in Cahoots σε ένα χριστουγεννιάτικο τζαζ πρόγραμμα. 70002420 Εισιτήρια: technopolis20.com

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον 8.30μ.μ. Την ταινία «Ο Κύριος Αζναβούρ» παρουσιάζει ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου. Γιος φτωχών Αρμένιων προσφύγων στη Γαλλία, ο Σαχνούρ Αζναβουριάν ξεκίνησε την καριέρα του στη show biz σε ηλικία εννιά ετών. Ως Σαρλ Αζναβούρ θα γνωριστεί με τον πιανίστα Πιέρ Ρος και κατόπιν με την Εντίθ Πιάφ, αλλά η καθιέρωσή του ως τραγουδιστή θα έρθει με υψηλό τίμημα. Διάλογοι: Γαλλικοί, Υπότιτλοι: Ελληνικοί.

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, ΡΙΚ, 7μ.μ. Το βιβλίο «Στη φαρέτρα της φυγής» του Χρίστου Χατζήπαπα παρουσιάζουν ο Γιώργος Φράγκος Ποιητής, Κριτικός Λογοτεχνίας και ο Αίμιλιος Σολωμού Συγγραφέας, Κριτικός.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5.

Αποκάλυψη (223300150). «Παράλληλες εικαστικές αναζητήσεις» του Μάριου και της Άννας Βαρελλά. Μέχρι 17/1.

Isnotgallery. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Electric Dreams». Μέχρι 6/1

Marginalia. Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Παπανικολάου με τίτλο «Συνθήκη». Μέχρι 3/1

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Ανέσπερων Σωμάτων Ύλη Πάσχουσα» του Μιχάλη Μανουσάκη. Μέχρι 23/12.

Golden Gallery by Kapatays (99643177). Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Γέρου. Μέχρι 10/1

Stand in Line (99412000). Ομαδική έκθεση με τίτλο «December» στην οποία συμμετέχουν 29 καλλιτέχνες. Μέχρι 24/1

Rodax Art Gallery, Kατσώνη 8 και γωνία Νικήτα τ.τ 1082, (22817711, 99478585). Έκθεση φωτογραφίας «From Chaos to Weaving» του Μάριου Κουρουνιώτη. Μέχρι 15/1

Γκλόρια (22762605). «Η Άννα των Τριών», του Λευτέρη Ολύμπιου. Παράλληλα στην πάνω αίθουσα παρουσιάζεται ομαδική έκθεση με έργα 21 καλλιτεχνών. Μέχρι 3/1/2026

Δημοτική Πλατεία, Πλατεία Δημαρχείας. Το Water Movement Nicosia, μια site-specific εγκατάστασης του Maurice Cazzolli, σηματοδοτεί τη 20ή επέτειο από την ίδρυση της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Κύπρο. Μέχρι 30/6/2026.

Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens. Μέχρι 16/1/2026.

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6/2026Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη. Το Λάρνακα 2030 παρουσιάζει το κοινοτικό έργο του εικαστικού Μάριου Σπηλιόπουλου, «Ανθρώπων Ίχνη IV – (Η Συνομιλία των Κόσμων)». Μέχρι 11/1.

Λεμεσός

PSI Foundation (25245730). Η έκθεση «From Nature to Structure: Threads of Dialogue» περιλαμβάνει έργα της Κλοντ Κομό (Claude Como) και του Θεόδουλου Γρηγορίου Μέχρι 31/1

Edit Gallery (25 251710). Η Στέλλα Καπεζάνου παρουσιάζει την έκθεση «Pretty Little Crimes». Μέχρι 17/1

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2.

Πάφος

CAP St George Hotel & Resort, Αίθουσα Ήρα (26000000). «Where Figures Drift», του Γιάννη Σακέλλη. Μέχρι 11/1

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Avatar: Fire and Ash (σκηνοθεσία James Cameron με τους Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver), Τα Χριστούγεννα κινδυνεύουν: Ελληνική Οικογένεια (σκηνοθεσία Πανορμίτης Τσουλφάς με τους Πανορμίτη Τσουλφά, Δήμητρα Μπαντούλη), A Mouse Hunt for Christmas (σκηνοθεσία Henrik Martin Dahlsbakken με τους Vivild Falk Berg, Vegard Strand Eide, Flo Fagerli).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Κινηματοθέατρος Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Νυρεμβέργη». Καθημερινά εκτός Δευτέρας, από την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου μέχρι 23/12, 8.30μ.μ. pantheon-theatre.com.