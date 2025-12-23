ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας παρουσιάζει τον αναγνωρισμένο καλλιτέχνη και συνθέτη ηλεκτρονικής μουσικής Παντελή Διαμαντίδη, σε μια οπτικοακουστική παράσταση με τα έργα του «Ground Studies for Pilots» και «Bluets». Διάρκεια: 100′. Εισιτήρια: more.com

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Υπόγεια Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου, 8.30μ.μ. Το θεατρικό έργο του Κωνσταντίνου Τσίτσιου «Υπεργαλαξιακά Aποτυχημένοι» παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Άρη Κυπριανού. Μια κωμικοτραγική ιστορία με φάρο την πραγματική αντρική φιλία και τις καταπατημένες αξίες του τόπου. Παίζουν: Χαμπής Δαμιανού, Φάνος Θεοφάνους και Κωνσταντίνος Τσίτσιος. Διάρκεια 80’. Εισιτήρια: more.com

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματοθέατρος Πάνθεον, 8.30μ.μ. Τελευταία προβολή της ταινίας «Νυρεμβέργη» του Τζέιμς Βάντερμπιλτ, με τους Ράμι Μάλεκ, Ράσελ Κρόου. pantheon-theatre.com.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Αποκάλυψη (223300150). «Παράλληλες εικαστικές αναζητήσεις» του Μάριου και της Άννας Βαρελλά. Μέχρι 17/1

Isnotgallery. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Electric Dreams». Μέχρι 6/1

Marginalia. Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Παπανικολάου με τίτλο «Συνθήκη». Μέχρι 3/1

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Ανέσπερων Σωμάτων Ύλη Πάσχουσα» του Μιχάλη Μανουσάκη. Μέχρι 23/12

Golden Gallery by Kapatays (99643177). Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Γέρου. Μέχρι 10/1

Stand in Line (99412000). Ομαδική έκθεση με τίτλο «December» στην οποία συμμετέχουν 29 καλλιτέχνες. Μέχρι 24/1

Rodax Art Gallery (22817711). Έκθεση φωτογραφίας «From Chaos to Weaving» του Μάριου Κουρουνιώτη. Μέχρι 15/1

Γκλόρια (22762605). «Η Άννα των Τριών», του Λευτέρη Ολύμπιου. Παράλληλα στην πάνω αίθουσα ομαδική έκθεση με έργα 21 καλλιτεχνών. Μέχρι 3/1

Δημοτική Πλατεία, Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Art Seen (22006624). «Nature’s Stage» της Amy Stephens. Μέχρι 16/1

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη. Το Λάρνακα 2030 παρουσιάζει το κοινοτικό έργο του Μάριου Σπηλιόπουλου «Ανθρώπων Ίχνη IV – (Η Συνομιλία των Κόσμων)». Μέχρι 11/1

Λεμεσός

PSI Foundation (25245730). «From Nature to Structure: Threads of Dialogue» με έργα της Κλοντ Κομό και του Θεόδουλου Γρηγορίου. Μέχρι 31/1

Edit Gallery (25 251710). Στέλλα Καπεζάνου «Pretty Little Crimes». Μέχρι 17/1

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light». Μέχρι 28/2

Πάφος

CAP St George Hotel & Resort, Αίθουσα Ήρα (26000000). «Where Figures Drift» του Γιάννη Σακέλλη. Μέχρι 11/1

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Avatar: Fire and Ash (σκηνοθεσία James Cameron με τους Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver), Τα Χριστούγεννα κινδυνεύουν: Ελληνική Οικογένεια (σκηνοθεσία Πανορμίτης Τσουλφάς με τους Πανορμίτη Τσουλφά, Δήμητρα Μπαντούλη), A Mouse Hunt for Christmas (σκηνοθεσία Henrik Martin Dahlsbakken με τους Vivild Falk Berg, Vegard Strand Eide, Flo Fagerli).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Κινηματοθέατρος Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Νυρεμβέργη». Καθημερινά εκτός Δευτέρας, από την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου μέχρι 23/12, 8.30μ.μ. pantheon-theatre.com.