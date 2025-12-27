ΜΟΥΣΙΚΗ

ΘΕΑΤΡΟ

Η ΕΘΑΛ αυτή τη χρονιά προτείνει τις παραστάσεις της και την περίοδο των Χριστουγέννων σε Λεμεσό και Λευκωσία

Λεμεσός, Θέατρο ΕΘΑΛ, 8μ.μ. Ένα σύγχρονο έργο που απαθανατίζει την επεισοδιακή συνεύρεση μιας τυπικής κυπριακής οικογένειας είναι «Ο Πολυέλαιος», σε κείμενο και σκηνοθεσία της Μαρίνας Μακρή, που προτείνει η ΕΘΑΛ σε συνεργασία με την ομάδα enact. Παίζουν: Πόπη Αβραάμ, Λούκας Ζήκος, Ηρόδοτος Μιλτιάδους, Λουκία Πιερίδου, Άννη Χούρη. Επόμενη στη Λεμεσό: 28 Δεκεμβρίου, 6μ.μ. Λευκωσία – WhereHaus 612: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31/1 8μ.μ. και 11, 18, 25/1 και 1/2 6μ.μ.

Λευκωσία, WhereHaus 612, 3μ.μ., «Η επιστροφή των παραμυθιών» της Γεωργίας Παρασκευά σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κολοκοτρώνη επανεφεύρει μερικούς από τους πιο γνωστούς ήρωες κλασικών παραμυθιών στο σήμερα, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν μια σοβαρή απειλή: τη νέα τεχνολογία. Παίζουν: Ραφαέλλα Καβάζη, Αντρέας Λόντου, Τάριελ Μπερίτζε, Ευαγγελία Ονουφρίου, Αμαλία Τρίγγου. 25877827 Επόμενη και τελευταία: 28/12, 11π.μ.

Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι, 4.30μ.μ. «Παραμύθια Χριστουγέννων», μια διαδραστική παράσταση γεμάτη γέλιο, χαρά και συγκινήσεις σε σκηνοθεσία Σκεύου Πολυκάρπου, με συμμετοχή 6 ηθοποιών. Επόμενη: 28/12 Λεμεσός, Λανίτειο Θέατρο, 5μ.μ. Sold Out Tickets

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Αποκάλυψη (223300150). «Παράλληλες εικαστικές αναζητήσεις» του Μάριου και της Άννας Βαρελλά. Μέχρι 17/1.

Isnotgallery. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Electric Dreams». Μέχρι 6/1

Marginalia. Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Παπανικολάου με τίτλο «Συνθήκη». Μέχρι 3/1

Golden Gallery by Kapatays (99643177). Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Γέρου. Μέχρι 10/1

Stand in Line (99412000). Ομαδική έκθεση με τίτλο «December» στην οποία συμμετέχουν 29 καλλιτέχνες. Μέχρι 24/1

Rodax Art Gallery, Kατσώνη 8 και γωνία Νικήτα τ.τ 1082, (22817711, 99478585). Έκθεση φωτογραφίας «From Chaos to Weaving» του Μάριου Κουρουνιώτη. Μέχρι 15/1

Γκλόρια (22762605). «Η Άννα των Τριών», του Λευτέρη Ολύμπιου. Παράλληλα στην πάνω αίθουσα παρουσιάζεται ομαδική έκθεση με έργα 21 καλλιτεχνών. Μέχρι 3/1

Δημοτική Πλατεία, Πλατεία Δημαρχείας. Το Water Movement Nicosia, μια site-specific εγκατάστασης του Maurice Cazzolli, σηματοδοτεί τη 20ή επέτειο από την ίδρυση της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Κύπρο. Μέχρι 30/6

Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens. Μέχρι 16/1

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6/2026Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη. Το Λάρνακα 2030 παρουσιάζει το κοινοτικό έργο του εικαστικού Μάριου Σπηλιόπουλου, «Ανθρώπων Ίχνη IV – (Η Συνομιλία των Κόσμων)». Μέχρι 11/1

Λεμεσός

PSI Foundation (25245730). Η έκθεση «From Nature to Structure: Threads of Dialogue» περιλαμβάνει έργα της Κλοντ Κομό (Claude Como) και του Θεόδουλου Γρηγορίου Μέχρι 31/1

Edit Gallery (25 251710). Η Στέλλα Καπεζάνου παρουσιάζει την έκθεση «Pretty Little Crimes». Μέχρι 17/1

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

Πάφος

CAP St George Hotel & Resort, Αίθουσα Ήρα (26000000). «Where Figures Drift», του Γιάννη Σακέλλη. Μέχρι 11/1

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: «Καποδίστριας» (σκηνοθεσία Γιάννης Σμαραγδής με τον Αντώνη Μυριαγκό), Μπομπ ο Σφουγγαράκης (ΕΛ+ ΑΓ), «The Housemaid» (σκηνοθεσία Πολ Φέιγκ).

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: «Avatar: Fire and Ash», «Τα Χριστούγεννα κινδυνεύουν: Ελληνική Οικογένεια», «A Mouse Hunt for Christmas», «Τα κάλαντα των Χριστουγέννων», «Zootopia»

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Κινηματοθέατρος Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Καποδίστριας». 8.30μ.μ. pantheon-theatre.com.