ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 10.30π.μ. & 4.30μ.μ. Η παγκοσμίου φήμης πιανίστρια Αλεξάντρα Νταριέσκου παρουσιάζει στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025, την παράσταση «Ο Καρυοθραύστης κι εγώ», ένα εκρηκτικό μείγμα solo πιάνου, χορού και ψηφιακών animations. Εισιτήρια: more.com
- Λεμεσός, Δημοτικό Θέατρο Ύψωνα, 4μ.μ. Την πρωτότυπη μουσικο-αφηγηματική παράσταση «Furry Tails: Ταξιδεύοντας με τα Ζώα του Κόσμου» προτείνει ο οργανισμός Αθέρας. Συγγραφή παραμυθιού: Κατερίνα Βοσκαρίδου. Στίχοι/ Μουσική: Ηρώ Μενέγου, Μιχάλης Καρακατσάνης, Νικηφόρος Κουρμπέτης, Γιώργος Κυριακάκης. Εισιτήρια: more.com.
ΘΕΑΤΡΟ
- Το θεατρικό αναλόγιο «Η μέρα που η Νίνα Σιμόν σταμάτησε να τραγουδά», βασισμένο στο βιβλίο των Νταρίνα Αλ Τζουντί και Μοχάμεντ Κασίμι, συμπυκνώνει την ιστορία του σύγχρονου Λιβάνου. Παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Λέας Μαλένη και παίζουν οι Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Αλέξανδρος Παρίσης, Χριστίνα Κωνσταντίνου, Πάνος Μακρής. 70000138, ticketmaster.cy. Επόμενες: 29 & 30/12
- Λεμεσός, Θέατρο ΕΘΑΛ, 8μ.μ. Ένα σύγχρονο έργο που απαθανατίζει την επεισοδιακή συνεύρεση μιας τυπικής κυπριακής οικογένειας είναι «Ο Πολυέλαιος», σε κείμενο και σκηνοθεσία της Μαρίνας Μακρή, που προτείνει η ΕΘΑΛ σε συνεργασία με την ομάδα enact. Παίζουν: Πόπη Αβραάμ, Λούκας Ζήκος, Ηρόδοτος Μιλτιάδους, Λουκία Πιερίδου, Άννη Χούρη. Επόμενες στη Λευκωσία (WhereHaus 612): 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31/1 8μ.μ. και 11, 18, 25/1 και 1/2 6μ.μ.
- Λευκωσία, WhereHaus 612, 11π.μ. «Η επιστροφή των παραμυθιών» της Γεωργίας Παρασκευά σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κολοκοτρώνη επανεφεύρει μερικούς από τους πιο γνωστούς ήρωες κλασικών παραμυθιών στο σήμερα, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν μια σοβαρή απειλή: τη νέα τεχνολογία. Παίζουν: Ραφαέλλα Καβάζη, Αντρέας Λόντου, Τάριελ Μπερίτζε, Ευαγγελία Ονουφρίου, Αμαλία Τρίγγου. 25877827
- Λεμεσός, Λανίτειο Θέατρο, 5μ.μ. «Παραμύθια Χριστουγέννων», μια διαδραστική παράσταση γεμάτη γέλιο, χαρά και συγκινήσεις σε σκηνοθεσία Σκεύου Πολυκάρπου, με συμμετοχή 6 ηθοποιών. Sold Out Tickets
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5
- Αποκάλυψη (223300150). «Παράλληλες εικαστικές αναζητήσεις» του Μάριου και της Άννας Βαρελλά. Μέχρι 17/1
- Isnotgallery. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Electric Dreams». Μέχρι 6/1
- Marginalia. Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Παπανικολάου με τίτλο «Συνθήκη». Μέχρι 3/1
- Golden Gallery by Kapatays (99643177). Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Γέρου. Μέχρι 10/1
- Stand in Line (99412000). Ομαδική έκθεση με τίτλο «December» στην οποία συμμετέχουν 29 καλλιτέχνες. Μέχρι 24/1
- Rodax Art Gallery, Kατσώνη 8 και γωνία Νικήτα τ.τ 1082, (22817711, 99478585). Έκθεση φωτογραφίας «From Chaos to Weaving» του Μάριου Κουρουνιώτη. Μέχρι 15/1
- Γκλόρια (22762605). «Η Άννα των Τριών», του Λευτέρη Ολύμπιου. Παράλληλα στην πάνω αίθουσα παρουσιάζεται ομαδική έκθεση με έργα 21 καλλιτεχνών. Μέχρι 3/1
- Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6
- Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens. Μέχρι 16/1
- Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6
Λάρνακα
- Δημοτική Πινακοθήκη. Κοινοτικό έργο του εικαστικού Μάριου Σπηλιόπουλου, «Ανθρώπων Ίχνη IV – (Η Συνομιλία των Κόσμων)». Μέχρι 11/1
Λεμεσός
- PSI Foundation (25245730). «From Nature to Structure: Threads of Dialogue» με έργα της Κλοντ Κομό και του Θεόδουλου Γρηγορίου. Μέχρι 31/1
- Edit Gallery (25 251710). Στέλλα Καπεζάνου «Pretty Little Crimes». Μέχρι 17/1
- 3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3
- 125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2
Πάφος
- CAP St George Hotel & Resort, Αίθουσα Ήρα (26000000). «Where Figures Drift» του Γιάννη Σακέλλη. Μέχρι 11/1
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: «Καποδίστριας» (σκηνοθεσία Γιάννης Σμαραγδής με τον Αντώνη Μυριαγκό), Μπομπ ο Σφουγγαράκης (ΕΛ+ ΑΓ), «The Housemaid» (σκηνοθεσία Πολ Φέιγκ).
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: «Avatar: Fire and Ash», «Τα Χριστούγεννα κινδυνεύουν: Ελληνική Οικογένεια», «A Mouse Hunt for Christmas», «Τα κάλαντα των Χριστουγέννων», «Zootopia»
RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.
Λευκωσία, Κινηματοθέατρος Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Καποδίστριας». 8.30μ.μ. pantheon-theatre.com.