ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Korai Project Space. Στην έκθεση «Ground Matter», η καλλιτέχνης Μελίτα Κούτα μελετά μια σειρά οικιακών γεωλογικών στρωμάτων, θέτοντας ερωτήματα γύρω από τους ενδιάμεσους χώρους ως φορείς νοήματος. Η πρακτική της εικαστικού εκτυλίσσεται στον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στη μνήμη και την ύλη. Εγκαίνια: 7μ.μ. Μέχρι 27/2.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 8.30μ.μ. Ο Κώστας Χατζής, με τις διαχρονικές ερμηνείες και τον βαθιά ανθρωποκεντρικό λόγο του, συναντά τη Daniela, μια ερμηνεύτρια με ζεστή, εκφραστική φωνή και ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα. Εισιτήρια: ticketmaster & ACS Courier. Επόμενη: 24/1 Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο,

Λευκωσία, συγκρότημα Ύπατης Αρμοστείας της Ινδίας (Λήδας 10, Έγκωμη), 6.45μ.μ. Τη δημιουργική διαδρομή του Κύπριου συνθέτη Φαίδρου Καβαλλάρη ανάμεσα στην Κύπρο και την Ινδία φωτίζει η συναυλία- αφιέρωμα «Ινδία- Κύπρος» που παρουσιάζει η Ύπατη Αρμοστεία της Ινδίας. 99369426 Είσοδος ελεύθερη.

Λευκωσία, Κτίριο 53, 8μ.μ. Η Βάκια Σταύρου ενώνει με μαεστρία και μοναδική φινέτσα, χώρες, χρώματα, συναισθήματα περνώντας με αξιοθαύμαστη άνεση από τη Λατινική Αμερική, στην κεντρική Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Με τη συνοδεία της κλασικής κιθάρας του Άγγελου Χεϊπέλογλου. Εισιτήρια more.com

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον, από 23 Ιανουαρίου μέχρι 4 Φεβρουαρίου (εκτός 29 Ιανουαρίου), 8.30μ.μ. Προβολή της βραβευμένης με Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας νέας ταινίας του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother». Ο Τζάρμους συγκεντρώνει ένα εντυπωσιακό καστ και αφηγείται τρεις αυτοτελείς ιστορίες για τη σχέση γονιών και παιδιών. Στις 24 Ιανουαρίου διπλή προβολή 6μ.μ. και 8.30μ.μ. Διάρκεια: 118’ pantheon-theatre.com

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο. «Η επανένωση της Βόρειας με τη Νότια Κορέα» του Ζοέλ Πομερά, σε σκηνοθεσία Ονησίφορου Ονησιφόρου. 8.30μ.μ. Sold Out Tickets

Λευκωσία, WhereHaus 612. «Ο Πολυέλαιος», ένα σύγχρονο κυπριακό έργο, σε κείμενο και σκηνοθεσία της Μαρίνας Μακρή, μετά τις παραστάσεις στη Λεμεσό, ταξιδεύει στη Λευκωσία. Επί σκηνής: Πόπη Αβραάμ, Λούκας Ζήκος, Ηρόδοτος Μιλτιάδους, Λουκία Πιερίδου, Άννη Χούρη. 23, 24, 30, 31 Ιανουαρίου 8μ.μ. 25877827, Sold Out Tickets

Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο. «Το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος» του Ζουζέπ Μαρία Μιρό, σε σκηνοθεσία Σταύρου Ποταμάρη 8μ.μ. Sold Out Tickets

Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο. 8.30μ.μ. «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» της Άγκαθα Κρίστι σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά, thoc.org.cy, τηλ. 77 77 27 17.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2

Τέρμα οδού Λήδρας. Φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Through Ordinary Eyes: Take Four Photographs». Μέχρι 23/1.

Γκλόρια (22762605). «ANAMNESIS, του Στέφανου Φιλίππου και της Αναστασίας Σίβκοβα. Μέχρι 30/1

Marginalia (99657080). «Living Forms» της Σοφίας Χριστοδούλου Μέχρι 31/1.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Αποκάλυψη (223300150). «Παράλληλες εικαστικές αναζητήσεις» του Μάριου και της Άννας Βαρελλά. Μέχρι 24/1

Stand in Line (99412000). Ομαδική έκθεση με τίτλο «December» στην οποία συμμετέχουν 29 καλλιτέχνες. Μέχρι 24/1

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

NeMe. Ομαδική έκθεση «Veiling Identities: Resisting Recognition». Μέχρι 6/2

PSI Foundation (25245730). «From Nature to Structure: Threads of Dialogue» με έργα της Κλοντ Κομό και του Θεόδουλου Γρηγορίου. Μέχρι 31/1

Edit Gallery (25 251710). Στέλλα Καπεζάνου «Pretty Little Crimes». Μέχρι 24/1

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

Πάφος

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Hamnet (σκηνοθεσία Cloé Zhao με τους Jessie Buckley, Paul Mescal, Zac Wishart), Primate (σκηνοθεσία Johannes Roberts με τους Johnny Sequoyah, Jess Alexander, Troy Kotsur), Mercy (σκηνοθεσία Timur Bekmambetov με τους Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Kali Reis), North (ταινία animation σε σκηνοθεσία Bente Lohne), Chichenhare and the Secret of the Groundhog (ταινία animation σε σκηνοθεσία Benjamin Mousquet) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.