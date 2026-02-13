ΧΟΡΟΣ

Λεμεσός, Θέατρο Παττίχειο, 8.30μ.μ. Το Εθνικό Μπαλέτο Σλοβενίας του Μάριμπορ φτάνει στην Κύπρο με δύο κορυφαίες δημιουργίες του διεθνούς φήμης χορογράφου Ένουαρντ Κλουγκ, το «Radio and Juliet», που εδώ και δύο δεκαετίες κατακτά τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου, όπως και το βαθιά συγκινητικό μπαλέτο «Proof». Εισιτήρια: soldouttickets

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Alpha C.K. Art Gallery (22751325). Εγκαίνια: 7μ.μ. Έκθεση με 37 επιλεγμένα έργα του του ιστορικού Κύπριου ζωγράφου Στέλιου Βότση (1929–2012). Πρόκειται για έργα από διάφορες περιόδους της μακράς του καριέρας, προσφέροντας στον θεατή μία μικρή αναδρομή του έργου και της πορείας του. Μέχρι 27/2

Λευκωσία, Diatopos Art Centre (22766117). Εγκαίνια: 7μ.μ. Η σειρά «Studiolo» με νέα έργα του Πάρη Σεργίου αναπτύσσεται μέσω μιας συνειδητής επιστροφής στην ιστορία της εικόνας. Μέχρι 13/3.

Λευκωσία, Stand in Line (99412000). Εγκαίνια: 7μ.μ. Ο καλλιτέχνης Αλέξανδρος Γιωρκάτζης παρουσιάζει έργα του σε ατομική έκθεση με τίτλο «Layers of Love» στην γκαλερί Stand In Line, φέρνοντας σε διάλογο τις πολλαπλές εκφράσεις της αγάπης. Μέχρι 6/3

Λεμεσός, Edit Gallery (25 251710). Η έκθεση του Χρίστου Χατζηχρίστου, με τίτλο Apovathra / Power Beach, φέρνει σε διάλογο δύο φωτογραφικές ενότητες που δημιουργήθηκαν κατά μήκος της ακτογραμμής της Λεμεσού: την Apovathra μια σειρά πορτρέτων νεαρών ατόμων που συναντήθηκαν στην ιστορική αποβάθρα, και τη σειρά Power Beach, που εστιάζει σε ενήλικες αθλητές που προπονούνται στην παραλία Δασούδι. Εγκαίνια 6.30μ.μ. Μέχρι 14/3

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, The Shoe Factory, 8.30μ.μ. Το διεθνώς καταξιωμένο Κουαρτέτο Εγχόρδων Apple Hill, με τη συμμετοχή του Γιώργου Γεωργίου στο κλαρινέτο, εμφανίζεται σε ένα συναρπαστικό πρόγραμμα με κουαρτέτα εγχόρδων του Γιόζεφ Χάιντν, του Τζέροντ Ιμπίχτσααχα’ Τέιτ, της Νεοϋορκέζας Ντάνα Λιν, και, με τη συμμετοχή του Κύπριου κλαρινετίστα Γιώργου Γεωργίου με το μεγαλοπρεπές Κουιντέτο με Κλαρινέτο του Μότσαρτ. pharosartsfoundation.org, 22663871

Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, 8.30μ.μ. Ο διεθνούς εμβέλειας μαέστρος και συνθέτης Νίμροντ Μπόρενσταϊν, διευθύνει ξεχωριστό πρόγραμμα με τίτλο «Κύπρος, Νησί των Θρύλων» που παρουσιάζεται από τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Πρόγραμμα: Σάμιουελ Κόλεριτζ-Τέιλορ: Σουίτα «Οθέλλος», έργο 79. Αντονίν Ντβόρζακ: Εισαγωγή «Οθέλλος», έργο 93. Νίμροντ Μπόρενσταϊν: «Θρύλοι της Κύπρου», έργο 102 (1η Παγκόσμια εκτέλεση). Φραντς Σούμπερτ: Σκηνική μουσική «Ροζαμούνδη, η Πριγκίπισσα της Κύπρου», D. 797. Εισιτήρια: cyso.interticket.com

ΘΕΑΤΡΟ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Οδός Αισχύλου 83 (απέναντι από τα σχολεία Φανερωμένης, γήπεδο μπάσκετ). Oμαδική έκθεση με τίτλο «Η πατρίδα των σκέψεών μας» (The homeland of our thoughts). Μέχρι 22/2

Γκλόρια (22762605). «Τοπιογραφίες» του Ανδρέα Καραγιάν. Μέχρι 17/2

Αποκάλυψη (22300150.). «Δύο βλέμματα – two gazes», των Παναγιώτη Πασάντα και Γιώργου Γεροντίδη. Μέχρι 21/2

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Korai Project Space. «Ground Matter», της Μελίτας Κούτα. Μέχρι 27/2.

Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 14/3

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Στον αστερισμό του ιχθύ» του Άντρου Ρόπαλη. Μέχρι 21/2

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Wuthering Heights (σκηνοθεσία Emerald Fennell με τους Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau), Crime 101 (σκηνοθεσία Bart Layton με τους Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry), Από Τι Είμαστε Φτιαγμένοι (ντοκιμαντέρ του Σιαμάκ Ετεμάντι), Goat (ταινία animation σε σκηνοθεσία Tyree Dillihay, Adam Rosette) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.