ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30 μ.μ. Στην ταινία «Γαλάζιο μονοπάτι» σε σκηνοθεσία Γκαμπριέλ Μασκάρο που προβάλλει ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου, σε ένα κοντινό μέλλον, οι ηλικιωμένοι Βραζιλιάνοι υποχρεώνονται σε συνταξιοδότηση και αποκλείονται από την ενεργό κοινωνική συμμετοχή μέσω ακραίας επιτήρησης. Κάποιοι αποστέλλονται στην Αποικία, από όπου λέγεται ότι οι περισσότεροι δεν επιστρέφουν ποτέ. Η 77χρονη Τερέζα, όμως, αρνείται να συμμορφωθεί και να παραδοθεί στη μοίρα της. Η ταινία κέρδισε την Αργυρή Αρκτο στην 75η Berlinale. (2025,85’). Διάλογοι: Πορτογαλικοί, υπότιτλοι: Ελληνικοί.

Λεμεσός, Ρίο, 8.15μ.μ. Την ταινία «Συναισθηματική αξία» σε σκηνοθεσία του Νορβηγού Γιοακίμ Τρίερ προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού. Οι αδερφές Άγκνες και Νόρα πενθούν τον θάνατο της μητέρας τους. Όταν ο πατέρας τους και σκηνοθέτης Γκουστάβ επιστρέφει μετά από χρόνια απουσίας για να γυρίσει την καινούργια του ταινία στο οικογενειακό σπίτι, αυτό μετατρέπεται σε φόντο και καταλύτη τόσο για την εξέλιξη της κινηματογραφικής παραγωγής όσο και για τη σχέση του πατέρα με τις κόρες του. Η πιο πρόσφατη ταινία του Νορβηγού Γιοακίμ Τρίερ «Συναισθηματική Αξία» κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο του Φεστιβάλ των Καννών και είναι υποψήφια σε εννέα κατηγορίες στα φετινά βραβεία Όσκαρ και σε οχτώ στα Μπάφτα.

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟ

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ισόγειο Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου». 10:00 έως τις 12:00. Στη δράση με τίτλο «Ραντεβού στα τυφλά… μ’ ένα βιβλίο» οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν ένα τυλιγμένο βιβλίο, χωρίς εξώφυλλο και τίτλο, βασιζόμενοι σε λίγες μόνο λέξεις-κλειδιά, και να απολαύσουν τη χαρά μιας αναγνωστικής ανακάλυψης. Στο πλαίσιο της δράσης, το κοινό προσκαλείται να απαντήσει στο ερώτημα: «Πες μας γιατί αγαπάς τη βιβλιοθήκη σου». Όσοι συμμετάσχουν θα μπουν σε κλήρωση για να κερδίσουν μία από τις πέντε συλλεκτικές τσαντούλες του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου».

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). Έκθεση του ιστορικού Κύπριου ζωγράφου Στέλιου Βότση (1929–2012. Μέχρι 27/2

Diatopos Art Centre (22766117). «Studiolo» του Πάρη Σεργίου. Μέχρι 13/3.

Stand in Line (99412000). «Layers of Love» του Αλέξανδρου Γιωρκάτζη. Μέχρι 6/3.

Οδός Αισχύλου 83 (απέναντι από τα σχολεία Φανερωμένης, γήπεδο μπάσκετ). Oμαδική έκθεση με τίτλο «Η πατρίδα των σκέψεών μας» (The homeland of our thoughts). Μέχρι 22/2

Γκλόρια (22762605). «Τοπιογραφίες» του Ανδρέα Καραγιάν. Μέχρι 17/2

Αποκάλυψη (22300150.). «Δύο βλέμματα – two gazes», των Παναγιώτη Πασάντα και Γιώργου Γεροντίδη. Μέχρι 21/2

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Korai Project Space. «Ground Matter», της Μελίτας Κούτα. Μέχρι 27/2.

Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Edit Gallery (25 251710). Η έκθεση φωτογραφίας του Χρίστου Χατζηχρίστου, με τίτλο Apovathra / Power Beach. Μέχρι 14/3

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 14/3

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Στον αστερισμό του ιχθύ» του Άντρου Ρόπαλη. Μέχρι 21/2

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Wuthering Heights (σκηνοθεσία Emerald Fennell με τους Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau), Crime 101 (σκηνοθεσία Bart Layton με τους Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry), Από Τι Είμαστε Φτιαγμένοι (ντοκιμαντέρ του Σιαμάκ Ετεμάντι), Goat (ταινία animation σε σκηνοθεσία Tyree Dillihay, Adam Rosette) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Θέατρο Πάνθεον. Προβολή της ταινίας Marty Supreme -υποψήφιας για 9 βραβεία Οσκαρ- του Τζος Σάφντι με τον Τιμοτέ Σαλαμέ. Προβολές 15, 17, 18, 24, 25 στις 8:30 μ.μ.