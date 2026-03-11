ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λεμεσός, 125 Space (25733994). Μια σειρά έργων που εξερευνούν το ανθρώπινο σώμα πέρα από τις συμβατικές αναπαραστάσεις του, παρουσιάζει η διεθνώς αναγνωρισμένη καλλιτέχνιδα Αλεξάνδρια Κόου (Alexandria Coe) στην ατομική της έκθεση «Figures in Suspension: Unbinding the Body». Εγκαίνια: 6μ.μ. Μέχρι 30/5. (Τρίτη– Σάββατο 11π.μ.-6μ.μ.)

ΘΕΑΤΡΟ

Λεμεσός, Θέατρο Ένα (Β’ Δημοτική Αγορά). Πρεμιέρα: Τετάρτη 11 Μαρτίου, 8.30μ.μ. Το Θέατρο Versus και το Θέατρο Ροή ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια συμπαραγωγή, παρουσιάζοντας από σήμερα την εξαιρετικά επιτυχημένη κωμωδία του Ισπανού συγγραφέα Χουάν Κάρλος Ρούμπιο «Απόψε δεν είμαι για κανέναν» (Esta noche no estoy para nadie), σε σκηνοθεσία Μαρίνου Ανωγυριάτη. Ερμηνεύουν: Βαλεντίνα Σοφοκλέους, Κωνσταντίνος Αλκιβιάδης, Λουκάς Ζήκος, Έλενα Χειλέτη. Παραστάσεις: 12, 18, 25 και 26 Μαρτίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: myticketcy.com

Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. Η κωμωδία του Ανδρέα Αριστοτέλους «Κρατάς Μυστικό;» σε σκηνοθεσία Χρήστου Γρηγοριάδη παρουσιάζεται από τη Purple Sparrow Productions. Παραστάσεις: Παρασκευή, Σάββατο 8μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Κυριακή 22 Μαρτίου, 5.30μ.μ .Εισιτήρια: SoldOut Tickets, καταστήματα Stephanis, 70001055

Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 6μ.μ. «Στην υγειά του μακαρίτη» της Μαρίας Ν. Κίτρα από το Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα στο πλαίσιο του προγράμματος των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Λεμεσός, Παλιό Ξυδάδικο 7μ.μ. Μια τοποθέτηση του σκηνοθέτη Άδωνη Φλωρίδη και ανοιχτή συζήτηση για τη σχέση καλλιτεχνικής δημιουργίας και μηχανισμών προπαγάνδας. Η οικονομική εξάρτηση από κέντρα εξουσίας. Το παράδειγμα το κινηματογράφου. Σε συνεργασία με το Palestinian Independent Film Festival – PIFF.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λάρνακα, Αεροδρόμιο Λευκωσίας 6μ.μ. Συναυλία από τη νεανική, μεικτή χορωδία ARS NOVA υπό τη διεύθυνση του Ιάκου Δημητρίου και με τη συνοδεία του Πλωτίνου Μικρομάτη στο πιάνο, στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την εκδήλωση οργανώνει Το The Piano Tour και ο Πολιτιστικός Οργανισμός Avantgarde.

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Παύλου στον περίβολο της εκκλησίας 7μ.μ. Παρουσίαση του βιβλίου της Γεωργίας Παύλου, «Βρες Καινούργιο Ουρανό», από τις Εκδόσεις Γερμανός. Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο Απόστολος Αποστολίδης, Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου.

Λεμεσός, Αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Πολεμιδιών. Παρουσίαση βιβλίου του Κωνσταντίνου Στυλιανού «Εκεί που αρχίζει η αληθινή παιδεία» οργανώνει το Κυπριακό Ινστιτούτο Επιστημονικών και Ιστορικών Ερευνών. Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι Κυπριανός Κυπριανού Διευθυντής Γυμνασίου Πολεμιδιών

Χρίστος Παναγιωτόπουλος Καθηγητής Κλινικής Κοινωνικής Εργασίας – Συστημικός Ψυχοθεραπευτής, Νάσια Βρασίδα Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια

Μάριος Θρασυβούλου Διευθυντής Κυπριακού Ινστιτούτου Επιστημονικών και Ιστορικών Ερευνών, 7μ.μ. τηλ. 99422041

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Sic. Contemporary Culture. Τέσσερις φοιτητές του Frederick συμμετέχουν στην έκθεση Call To Action: Κατερίνα Κουντούρη, Νικολάι Μποριάνοφ Μίνκοφ, Αντρέας Άνθιμου, Κωνσταντίνος Κονταργύρης. Μέχρι 21/3

Όμικρον (96648352). Η έκθεση «Animalia», της Μαρίας Περεντού περιλαμβάνει έργα που καταγράφουν δεκαπέντε χρόνια δημιουργίας. Μέχρι 28/3

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Η Θολή Γραμμή των Οριζόντων» του Στέφανου Καράμπαμπα. Μέχρι 28/3

Marginalia (99657080). «Ο ήχος του νερού» της Αφροδίτης Σεζένια. Μέχρι 28/3

Αιγαία Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (22 445757). Ομαδική έκθεση MidPoint, με έργα δημιουργών της σχολής. Μέχρι 15/3

isnotgallery contemporary (99569498). Η έκθεση «Α-Ω: Στέλιος Βότσης», περιλαμβάνει έργα του καλλιτέχνη (1929-2012) από τη συλλογή της οικογένειας του. Μέχρι 14/3

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Μαύρου με τίτλο «Ούλλα χαλάλι σου». Μέχρι 14/3.

Diatopos Art Centre (22766117). «Studiolo» του Πάρη Σεργίου. Μέχρι 13/3.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Lumiere (25344141). Oμαδική έκθεση «CHROMA by Her» με δέκα γυναίκες ζωγράφους. Μέχρι 21/3

Edit Gallery (25 251710). Η έκθεση φωτογραφίας του Χρίστου Χατζηχρίστου, με τίτλο Apovathra / Power Beach. Μέχρι 14/3

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 4/4

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Φύση και Ύδωρ» της Δήμητρας Βανέζη Λιάσου. Μέχρι 21/3

Πρώην Οικία Αστυνομικού Διευθυντή– Πάρκο Σαλίνα, 6μ.μ. 24001502. Η έκθεση «Lefkart VIII» περιλαμβάνει έργα μαθητών με θεματικό άξονα το λευκαρίτικο. Μέχρι 13/3

Πάφος

Blue Iris (99310893). Έκθεση του Πασχάλη Αναστάση. Μέχρι 21/3.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Bride! (σκηνοθεσία Maggie Gyllenhaal με τους Jessie Buckley, Christian Bale, Jake Gyllenhaal), Hoppers (ταινία adult animation σε σκηνοθεσία Mamoru Hosoda), Scarlet (ταινία animation σε σκηνοθεσία Daniel Chong) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: The Secret Agent (σκηνοθεσία Kleber Mendonca Filho με τους Robson Andrade, Rubens Santos, Licinio Januario) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον. Το ιστορικό πολιτικό θρίλερ του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου «Ο Μυστικός Πράκτορας», που διακρίθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών με τα βραβεία Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας, έρχεται σε πρώτη προβολή στην Κύπρο. 11 & 12 Μαρτίου 8.30μ.μ. (7 Μαρτίου 5.30 & 8.30μ.μ.) pantheon-theatre.com