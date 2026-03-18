ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, Τετάρτη 18 Μαρτίου, 8.30μ.μ. Η Σάρον Καμ, μια από τις κορυφαίες κλαρινετίστριες της εποχής μας και ο διεθνώς καταξιωμένος μαέστρος, συνθέτης και παιδαγωγός Μιχάλης Οικονόμου εμφανίζονται στη σειρά Starlight 4 της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρο. Το πρόγραμμα: Θόδωρος Αντωνίου: Κομμός Β’ (Θρήνος για τον Μόρτον), Καρλ Μαρία φον Βέμπερ: Κοντσέρτο για κλαρινέτο αρ. 2 σε Μι ύφεση μείζονα, έργο 74, Έντουαρντ Έλγκαρ: Παραλλαγές «Αίνιγμα» (Παραλλαγές πάνω σε ένα πρωτότυπο θέμα, έργο 36) Σάρον Καμ, κλαρινέτο. Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, Πέμπτη 19 Μαρτίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: soldouttickets και ταμείο του Θεάτρου: Δευ-Παρ 10π.μ.-1μ.μ. & 4μ.μ.-7μ.μ., Σαβ.: 10π.μ.-1μ.μ. και 2 ώρες πριν την έναρξη. Τηλ. 22463144.

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, Τετάρτη 18 και Πέμπτη 19 Μαρτίου. Η συμπαραγωγή του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας και του Δήμου Παραλιμνίου, που φωτίζει τη ζωή της Κυριακούς Πελαγία επιστρέφει για δύο παραστάσεις. Η Κυριακού Πελαγία, η μαστόρισσα του κυπριακού τραγουδιού, αναδεικνύεται μέσα από τα μάτια της εγγονής της, Ειρήνης Πελαγία, η οποία υπογράφει και τη μουσική διεύθυνση της παράστασης. Τα κείμενα είναι του Ανδρέα Νικολαΐδη και η σκηνοθεσία του Κλείτου Κλείτου. Εισιτήρια: more.com και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα – Παρασκευή 10π.μ.-1μ.μ.), τηλ. 22797979.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών, 7.30 μ.μ. Νιοχωρίτες και Νιοχωρίτισσες μοιράζονται ιστορίες πριν και μετά τα γεγονότα του 1974 όπως και τις σκέψεις τους για το αύριο της Κύπρου, στο ντοκιμαντέρ παραγωγής του Κοινοτικού Συμβουλίου του Νέου Χωρίου Κυθρέας με τίτλο «Τούτον το χωρκόν θωρώ το όρομαν». Σκηνοθεσία – επιμέλεια υλικού – σενάριο: Ειρήνη Ανδρέου. Επιμέλεια παραγωγής – κείμενα – συνεντεύξεις: Απόστολος Γ. Κουρουπάκης.

Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Με την ταινία It Was Just an Accident του Τζαφάρ Παναχί, συνεχίζονται οι προβολές των υποψήφιων ταινιών για το Βραβείο Κοινού LUX 2026. Η ταινία ακολουθεί μία ομάδα πρώην Ιρανών πολιτικών κρατούμενων που αντιμετωπίζουν το δίλημμα σχετικά με το αν θα πάρουν εκδίκηση από έναν άνδρα που πιστεύουν ότι ίσως είναι ο βασανιστής τους. Το αλληγορικό δράμα «Ένα απλό ατύχημα», που χάρισε στον Παναχί τον Χρυσό Φοίνικα, γυρίστηκε κρυφά από το καθεστώς. Σε αυτό, καταγγέλλει με έμμεσο τρόπο, τους μηχανισμούς καταπίεσης. Ιράν, Γαλλία, Λουξεμβούργο 2025. 105 λεπτά.

Λευκωσία, Λεβέντειος Πινακοθήκη 7.30μ.μ. Προβολή του ντοκιμαντέρ Αρμένιοι «Οι κρυμμένες γιαγιάδες» σε σκηνοθεσία Αλεξάνδρας Ρουθίου Μικαελιάν.

ΒΙΒΛΙΟ

Λάρνακα, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 7μ.μ. Παρουσίαση του βιβλίου «Ομήρου Οδύσσεια – Έμμετρη ποιητική απόδοση στην κυπριακή διάλεκτο» του Άκη Σπανούδη οργανώνουν ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας και το Δημοτικό Συμβούλιο. Το βιβλίο παρουσιάζει ο Αδάμος Κατσαντώνης.

Λευκωσία, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Αίθουσα «Ανδρέας Πατσαλίδης» (Φανερωμένης 86–90, Παλιά Λευκωσία) 7.30μ.μ. Το βιβλίο The Kings and Queens of Cyprus (1878-1960) παρουσιάζουν οι εκδόσεις Εν Τύποις. Για το βιβλίο θα μιλήσει ο Άντης Λοίζου, Συνταγματάρχης εα.

Λεμεσός, Ξυδάδικο 7.30μ.μ. Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Κώστα Μακρίδη «Φυγόκεντρες Δυνάμεις» (Εκδόσεις Τεχνοδρόμιον, 2025) οργανώνει το Κέντρο Λόγου και Τεχνών Τεχνοδρόμιο. Για το βιβλίο θα μιλήσει ο ποιητής Μάριος Αγαθοκλέους.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση ζωγραφικής με τίτλο “Θαλασσο-ψυχισμοί” της Ρένας Αρτεμίου. Εγκαίνια 7.30μ.μ. Μέχρι 4/4.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του Πανεπιστήμιο Κύπρου, στην Αίθουσα 019. Από τις 10:00 έως τις 14:00. Στην εκδήλωση «Η Τέχνη της Κινεζικής Καλλιγραφίας και της Παραδοσιακής Τελετής Τσαγιού», το κοινό προσκαλείται να γνωρίσει από κοντά δύο από τις πιο χαρακτηριστικές εκφράσεις του πολιτισμού της Κίνα. Το πρόγραμμα: 10:00–11:30 — Διάλεξη για τον Κινεζικό Πολιτισμό και συζήτηση – κα Wu Wei. 11:30–12:00 — Εισαγωγή στην Κινεζική Καλλιγραφία – κα Yang Qing. 12:00–12:15 — Εισαγωγή στην Κινεζική Κουλτούρα του Τσαγιού – κα Duan Yingling. 12:15–12:30 — Διάλειμμα

12:30–14:00 — Πρακτική εξάσκηση στην καλλιγραφία και γνωριμία με την παραδοσιακή τελετή τσαγιού. Η εκδήλωση είναι με ελεύθερη είσοδο, ωστόσο απαιτείται προηγούμενη κράτηση μέσω της ιστοσελίδας: www.ucy.ac.cy/libraryevents.

ΘΕΑΤΡΟ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, Τετάρτη 18 Μαρτίου, 8μ.μ. Το έργο του Φλοριάν Ζελέρ «Ο πατέρας», σε σκηνοθεσία Γιάννη Λεοντάρη και με τον Σταύρο Λούρα στον πρωταγωνιστικό ρόλο, προτείνει το Θέατρο Δέντρο σε συμπαραγωγή με τη Θεατρική Στέγη Κύπρου. Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο. Παραστάσεις: 21, 22, 29 Μαρτίου, 20, 21 Απριλίου, 10, 16, 17, 23, 24 Μαΐου, 8.30μ.μ. (Κυριακές 7μ.μ.). Σωτήρα, Δημοτικό Θέατρο, Παρασκευή 27 Μαρτίου, 8μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Τετάρτη 13 Μαΐου, 8μ.μ. Διάρκεια παράστασης: 90’. Εισιτήρια: Sold Out Tickets, 99520835 & καταστήματα STEPHANIS

Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη 8μ.μ. «Κρατάς Μυστικό;» του Ανδρέα Αριστοτέλους σε σκηνοθεσία Χρήστου Γρηγοριάδη. Μαρκίδειο Θέατρο, Κυριακή 22 Μαρτίου, 5.30μ.μ.Εισιτήρια: SoldOut Tickets, καταστήματα Stephanis, 70001055

Ακάκι, Περιφερειακό Γυμνάσιο Ακακίου, Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης Σχολείου, 7.30μ.μ. Τα κίτρινα γάντια Αλέκου Σακελλάριου, Χρίστου Γιαννακόπουλου στο πλαίσιο του προγράμματος των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου.

Ξυλοτύμβου, Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοτύμβου, Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης Σχολείου,7μ.μ. Η ώρα η καλή…με κότσινον κρασίν! του Σάββα Βορκά στο πλαίσιο του προγράμματος των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου.

Πάφος Μαρκίδειο Θέατρο. Η κωμωδία του Γιώργου Τσιάκκα «Eδώ Λέμε SOS», που σατιρίζει με αγάπη και πόνο τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή με τίτλο «Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες». Μέχρι 3/4.

Sic. Contemporary Culture. Τέσσερις φοιτητές του Frederick συμμετέχουν στην έκθεση Call To Action: Κατερίνα Κουντούρη, Νικολάι Μποριάνοφ Μίνκοφ, Αντρέας Άνθιμου, Κωνσταντίνος Κονταργύρης. Μέχρι 21/3

Όμικρον (96648352). Η έκθεση «Animalia», της Μαρίας Περεντού περιλαμβάνει έργα που καταγράφουν δεκαπέντε χρόνια δημιουργίας. Μέχρι 28/3

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Η Θολή Γραμμή των Οριζόντων» του Στέφανου Καράμπαμπα. Μέχρι 28/3

Marginalia (99657080). «Ο ήχος του νερού» της Αφροδίτης Σεζένια. Μέχρι 28/3

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Lumiere (25344141). Oμαδική έκθεση «CHROMA by Her» με δέκα γυναίκες ζωγράφους. Μέχρι 21/3

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 4/4

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Φύση και Ύδωρ» της Δήμητρας Βανέζη Λιάσου. Μέχρι 21/3

Πάφος

Blue Iris (99310893). Έκθεση του Πασχάλη Αναστάση. Μέχρι 21/3.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Mortuary Assistant (σκηνοθεσία Jeremiah Kipp με τους Willa Holland, Paul Sparks, John Adams), The Wizard of the Kremlin (σκηνοθεσία Olivier Assayas με τους Paul Dano, Alicia Vikander, Tom Sturridge), Good Luck, Have Fun, Don’t Die (σκηνοθεσία Gore Verbinski με τους Sam Rockwell, Juno Temple, Haley Lu Richardson), The Tasters (σκηνοθεσία Silvio Soldini με τους Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun), Bernard: Mission Mars (ταινία animation σε σκηνοθεσία Chao Wang) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.