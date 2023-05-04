Η πρώτη από τις δύο πολυσυζητημένες θεατρικές παραγωγές από τις σκηνές της Αθήνας που φιλοξενεί ο ΘΟΚ τον Μάιο στην Κεντρική του Σκηνή είναι το «Όνειρο ενός γελοίου» του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή.

Η παραγωγή αυτή παρουσιάζεται την Κυριακή 14 Μαΐου, ενώ στις 28 Μαΐου φιλοξενείται και η παράσταση με το έργο της Άννα Ζίγκλερ «Photograph 51», σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά. Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό.

Το αριστούργημα του Ντοστογιέφσκι, σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία του Γιώργου Κουτλή, μετά την επιτυχημένη παρουσίασή του από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης και το θέατρο Πορεία, ταξιδεύει στην Κύπρο στο πλαίσιο του θεσμού «Ο ΘΟΚ φιλοξενεί» για να δώσει μία μόνο παράσταση στη Λευκωσία.

Ο σημαντικότερος σκηνοθέτης της νέας γενιάς Γιώργος Κουτλής σε συνεργασία με τον σπουδαίο τζαζ συνθέτη Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη και την πρωτότυπη μουσική του σύνθεση, δημιουργούν το ιδανικό πλαίσιο για τη συγκλονιστική ερμηνεία του Νικόλα Χανακούλα. Ένα εκρηκτικό σόλο σε συνομιλία με video art προβολές.

Ο Φ.Μ. Ντοστογιέφσκι έγραψε το «Όνειρο ενός γελοίου» –μια φανταστική ιστορία– το 1877, τέσσερα χρόνια πριν από τον θάνατό του. Το μικρό αυτό διήγημα, συμπυκνώνει τη φιλοσοφία του μεγάλου Ρώσου κλασικού για ολόκληρη τη ζωή.

Ο ήρωας του έργου ετοιμάζεται να βάλει τέλος στη ζωή του. Τη μοιραία στιγμή βυθίζεται αναπάντεχα σε έναν βαθύ ύπνο. Στο όνειρό του, ταξιδεύει σε έναν άλλο πλανήτη παραδεισένιο, όπου οι άνθρωποι ζουν σε μια ιδανική κοινωνία, ελεύθεροι και ευτυχισμένοι, προσφέροντας αγάπη και χαρά. Όσα συμβαίνουν εκεί στον άλλο πλανήτη, μέσα στο όνειρό του, αλλάζουν τελείως τον τρόπο που ο ήρωας αντιλαμβάνεται τη ζωή και τον εαυτό του.

Το έργο, πέρα από ένα φανταστικό ταξίδι σε ένα ουτοπικό σύμπαν, από μια μετάβαση από το σκοτάδι στο φως, αποτελεί πάνω απ’ όλα μια ωδή στην ανθρώπινη ζωή, που συνέθεσε ένας από τους διεισδυτικότερους συγγραφείς στην ιστορία της λογοτεχνίας.

Λευκωσία, Κεντρική Σκηνή ΘΟΚ, Κυριακή 14 Μαΐου, 6μ.μ. thoc.org.cy 77772717

Συντελεστές

Μετάφραση-Διασκευή-Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής

Συνεργασία στη διασκευή: Βασίλης Μαγουλιώτης

Σκηνικά – Κοστούμια: Άρτεμις Φλέσσα

Μουσική Σύνθεση: Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης

Video art – φωτογραφίες: Χρήστος Συμεωνίδης

Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης

Βοηθός σκηνογράφου – ενδυματολόγου: Αγγελική Βασιλοπούλου Καμπίτση

Ερμηνεύει ο Νικόλας Χανακούλας

Ακούγεται ηχογραφημένη η χορωδία Voice Box υπό τη διεύθυνση της Μαργαρίτας Παπαδημητρίου.

Ανοιχτή συζήτηση για το κοινό

Μετά το τέλος της παράστασης θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση για το κοινό με τον νευρολόγο Παναγιώτη Μπαργιώτα, Επίκουρο Καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΘΟΚ, Σάββας Κυριακίδης.

Ο Π.Μπαργιώτας θα επιχειρήσει μια επιστημονική προσέγγιση στα στοιχεία που συνθέτουν το όνειρο του ήρωα του έργου, παρουσιάζοντας σύγχρονες επιστημονικές θεωρήσεις σχετικά με τη δημιουργία και έκφραση συνείδησης και συναισθημάτων στον ύπνο καθώς και με την αντίληψη του χρόνου και του πόνου κατά τη διάρκεια των ονείρων.

Η συζήτηση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας των δύο οργανισμών με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα του πολιτισμού και της εκπαίδευσης.

Η συζήτηση είναι ανοιχτή για το κοινό και δεν προϋποθέτει την παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης.