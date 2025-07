Η πολυαναμενόμενη δεύτερη μεγάλου μήκους δημιουργία της πολυβραβευμένης Κύπριας σκηνοθέτιδας, σεναριογράφου και παραγωγού είναι ένα συγκινητικό δράμα με έντονο συναισθηματικό φορτίο, που εξερευνά θέματα όπως η ανθεκτικότητα, η επιβίωση και ο μεταμορφωτικός δεσμός ανάμεσα σε δύο περιθωριοποιημένες γυναίκες.

Η ταινία ακολουθεί τη Μαριάμα, μια έφηβη αιτούσα άσυλο από τη Σενεγάλη και τη Στέλλα, μια 40χρονη Κύπρια σε φάση απεξάρτησης, οι οποίες συναντιούνται σε ξενώνα γυναικών στην Κύπρο. Καθώς παλεύουν με το παρελθόν τους και αναζητούν μια νέα αρχή, η μεταξύ τους σχέση εξελίσσεται σε ζωτικό δεσμό που ανατρέπει τις αντιλήψεις τους για την οικογένεια και την αγάπη.

Γράφτηκε και σκηνοθετείται από την Τώνια Μισιαλή, σε συνεργασία στο σενάριο με τις Νταιάν Τζόουνς και Σιμόνα Νόμπιλε. Η ταινία αποτελεί επίσημη συμπαραγωγή Κύπρου, Λουξεμβούργου και Ελλάδας μεταξύ των εταιρειών Bark Like A Cat Films (Κύπρος), Iris Productions (Λουξεμβούργο) και Avaton Films (Ελλάδα) και γυρίζεται σε φιλμ 16χιλ., προσδίδοντας ωμή και οικεία υφή στη δυνατή αφήγησή της. Το «The Lion at My Back» υποστηρίζεται από σημαντικούς κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς και φέρνει κοντά ένα ποικιλόμορφο, πανευρωπαϊκό δημιουργικό επιτελείο.

Χρηματοδοτείται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού– Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού (ΣΕΚΙΝ), το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, το Film Fund Luxembourg- Cineworld και το Creative Europe MEDIA– Mini-Slate Funding.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2026 και βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε αναζήτηση συνεργατών για φεστιβάλ, πωλήσεις και post-production.

Το «The Lion at My Back» συνεχίζει τη σκηνοθετική πορεία της Τώνιας Μισιαλή στον τολμηρό και συναισθηματικά σύνθετο κινηματογράφο και αποτελεί ορόσημο για την Bark Like A Cat Films ως δημιουργική δύναμη στο ευρωπαϊκό σινεμά.

«Με το ‘The Lion at My Back’ θέλησα να εξερευνήσω την ανθεκτικότητα και τον σιωπηλό ηρωισμό γυναικών που η κοινωνία έχει περιθωριοποιήσει, αλλά βρίσκουν απρόσμενη δύναμη η μία στην άλλη. Είναι μια ταινία για την επιβίωση και την οικογένεια που επιλέγουμε» σημειώνει η σκηνοθέτρια. «Αντικατοπτρίζει τη σταθερή μου επιθυμία να αφηγούμαι ιστορίες που σπάνε τα στερεότυπα και δίνουν φωνή σε όσους δεν ακούγονται. Μέσα από την πορεία της Μαριάμα και της Στέλλας, μιλάω για τη δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης και της ενσυναίσθησης.»

Σύνοψη

© Χρίστος Χατζηχρίστου

Όταν η Μαριάμα, μια δυναμική νεαρή αιτούσα άσυλο από τη Σενεγάλη, συμπληρώνει τα 18 της, πρέπει να εγκαταλείψει τον προστατευμένο χώρο του ξενώνα και να εισέλθει σε έναν κόσμο γεμάτο αβεβαιότητα. Μακριά από την πατρίδα της, γνωρίζει τη Στέλλα, μια 40χρονη Κύπρια που προσπαθεί να ξαναχτίσει σιωπηλά τη ζωή της. Καθώς οι δυο γυναίκες περιηγούνται σ’ ένα επισφαλές τοπίο περιθωριοποίησης και επιβίωσης, μεταξύ τους γεννιέται ένας βαθύς και απρόσμενος δεσμός. Όταν όμως επιστρέφουν απειλές από το παρελθόν, που κινδυνεύουν να γκρεμίσουν όσα έχτισαν, καλούνται να αντιμετωπίσουν το ακατόρθωτο για να προστατεύσουν ό,τι έχει πλέον μεγαλύτερη σημασία. Η σχέση της Μαριάμα και της Στέλλας γίνεται μια σανίδα σωτηρίας, ριζωμένη στην ανθεκτικότητα και τη μοναξιά- μια σχέση που δοκιμάζει τα όρια της πίστης, της θυσίας και της εμπιστοσύνης.

Πρωταγωνιστούν η ανερχόμενη Σενεγαλέζα ηθοποιός Sokhna Diarra Diallo ως Μαριάμα και η καταξιωμένη Κύπρια ηθοποιός Έλενα Καλλινίκου ως Στέλλα. Επίσης συμμετέχουν οι Προκόπης Αγαθοκλέους, Ηρόδοτος Μιλτιάδους, Άννα Γιαγκιώζη, Μαρίνα Μανδρή, Ελένη Σιδερά, Πάρις Ερωτοκρίτου, Βασίλης Χαραλάμπους, Αθηνά Ροδίτου, Γιώργος Κυριάκου, Δημήτρης Αντωνίου, Ανδρέας Πατσιάς, Τζούλιο Φίλιππο Ντ’ Ερίκο, Πάμπος Χαραλάμπους, Λουκία Μουσουλιώτη κ.ά.

Βασικοί συντελεστές :

© Χρίστος Χατζηχρίστου

Σενάριο / Σκηνοθεσία / Παραγωγή: Τώνια Μισιαλή

Συν-σεναριογράφοι: Dianne Jones, Simona Nobile

Παραγωγοί: Τώνια Μισιαλή, Katarzyna Ozga, Nicolas Steil, Μαρίνος Χαραλάμπους, Βλαδίμηρος Σούμποτιτς

Εκτελεστικός Παραγωγός: Μαρίνος Χαραλάμπους

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Manu Tilinski

Σκηνογραφία: Κρίστη Πολυδώρου

Ενδυματολογία: Έλενα Κατσούρη

Μακιγιάζ: Alexandra Myta

Κομμώσεις: Μάριος Νεοφύτου

1η Βοηθός Σκηνοθέτη: Αλεξία Ρόιτερ

Ηχοληψία: Σταύρος Τερλίκκας

Μοντάζ: Αιμίλιος Αβραάμ

Colorist: Άγγελος Μάντζιος

Για την Τώνια Μισιαλή

Η Τώνια Μισιαλή είναι πολυβραβευμένη Κύπρια δημιουργός, γνωστή για την έντονα συναισθηματική και κοινωνικά φορτισμένη κινηματογραφική της ματιά. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και απόφοιτος του Berlinale Talents.

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της, «Παύση» (2018), έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι, απέσπασε 13 διεθνή βραβεία. Οι μικρού μήκους ταινίες της «Dead End» (2013) και «Δάφνη» (2022) προβλήθηκαν σε σημαντικά φεστιβάλ.

Είναι ιδρύτρια της Bark Like A Cat Films, μιας ανεξάρτητης κυπριακής εταιρείας παραγωγής, με επίκεντρο το τολμηρό, κοινωνικά ευαίσθητο σινεμά.