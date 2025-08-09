Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποκατάστασης και ψηφιοποίησης του Κρατικού Αρχείου Κινηματογράφου, όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Το ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας αρχείο περιλαμβάνει όλες τις κινηματογραφικές παραγωγές, οι οποίες υλοποιήθηκαν μέσω των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Κινηματογράφου του κράτους, καθώς και το κινηματογραφικό- οπτικοακουστικό υλικό που ήταν στην κατοχή του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του πολύτιμου αρχείου του δημοσιογράφου και σκηνοθέτη Γεώργιου Φιλή.

Συνολικά, ψηφιοποιήθηκαν 60 ταινίες μεγάλου μήκους, 85 ταινίες μικρού μήκους και 100 ντοκιμαντέρ τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν από το κράτος, καθώς και πέραν των 150 τίτλων σε διάφορα φορμάτ γενικού περιεχομένου, από το αρχείο του ΓΤΠ. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο υλικό σε φιλμ, συμπεριλαμβανομένων των 200 μπομπίνων από το αρχείο Φιλή, το οποίο, πριν από τη διαδικασία ψηφιοποίησής του, έτυχε ειδικής επεξεργασίας που περιλάμβανε χημική αποκατάσταση της εικόνας αλλά και αποκατάσταση του ήχου.

Το ψηφιοποιημένο υλικό έχει φυλαχθεί ανά κατηγορία σε ειδικό διακομιστή, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία μεταφόρτωσής του σε ειδικά διαμορφωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα προβολής.

Οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία πρόσβασης στην πλατφόρμα για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς, μετά από εξασφάλιση ειδικών κωδικών τους οποίους θα αιτούνται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, ως οι νενομισμένες διαδικασίες που ακολουθούνται σε κρατικά αρχεία κινηματογράφου.

Ο πλήρης κατάλογος των ταινιών που περιλαμβάνονται στο Κρατικό Αρχείο Κινηματογράφου θα είναι σύντομα διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Τομέα Κινηματογράφου– Cyprus Cinema Office και θα περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για την κάθε ταινία, όπως επίσης και σύνδεσμο ο οποίος θα παραπέμπει στην πλατφόρμα προβολής.

Η πλατφόρμα αναμένεται να είναι διαθέσιμη προς το κοινό περί τις αρχές του 2026.