Επτά μνημεία, τα οποία ήταν ερειπωμένα, υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό τον Ιούλιο.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού Λίνα Κασσιανίδου επισκέφτηκε σήμερα τις πυρόπληκτες κοινότητες της ορεινής Λεμεσού και είχε σύσκεψη με τους κοινοτάρχες της περιοχής στο Όμοδος. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, Χαράλαμπος Χριστοφίνας, ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Λεμεσού και κοινοτάρχης Απαισιάς Λευτέρης Περικλή και λειτουργοί του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Η Λ. Κασσιανίδου εξέφρασε επίσης την πρόθεση του Υφυπουργείου για στήριξη των κοινοτήτων που αναγκάστηκαν να ακυρώσουν πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Ακολούθως, πραγματοποίησε περιοδεία σε αρχαία μνημεία της περιοχής που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές.

Μέσα στο δάσος και στις ποταμιές υπάρχουν κρυμμένοι νερόμυλοι, οι οποίοι δεν ήταν καταγεγραμμένοι ή κηρυγμένοι μνημεία, ωστόσο ήταν γνωστοί στις κοινότητες. «Εμείς θέλουμε να εμπλουτιστεί ο κατάλογος (σ.σ. των μνημείων) και να δούμε πώς μπορούμε στη συνέχεια να τα κηρύξουμε για να προστατευτούν. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε» τόνισε.

Την ίδια ώρα, η Υφυπουργός Πολιτισμού διευκρίνισε ότι τα μνημεία τα οποία υπέστησαν ζημιές ήταν ήδη σε ερειπιώδη κατάσταση, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχουν την αξία τους και δεν σημαίνει ότι δεν χρήζουν φροντίδας. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, μόλις μπορούσε και το επέτρεπαν οι συνθήκες, έστειλε κλιμάκιο για να τα καταγράψει. Το Υφυπουργείο έχει τις πληροφορίες για όσα έχουν υποστεί ζημιές και διαβεβαιώνει ότι στη συνέχεια θα γίνει ό,τι χρειάζεται για να στηριχθούν και να μην προκύψουν περαιτέρω ζημιές.

Στα επτά μνημεία που υπέστησαν ζημιές περιλαμβάνονται ερείπια από παλαιοχριστιανικές εκκλησίες, βυζαντινές εκκλησίες και δύο συμπλέγματα.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού ζήτησε ενημέρωση από τους κοινοτάρχες των πυρόπληκτων χωριών σχετικά με τα μνημεία που υπέστησαν ζημιές και για τις εκδηλώσεις που ακυρώθηκαν. «Αυτό για τους καλλιτέχνες είναι απώλεια εισοδήματος κι εμάς μας ενδιαφέρουν και οι άνθρωποι, όχι μόνο τα μνημεία» υπογράμμισε. «Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε και τις κοινότητες, οι οποίες πιθανόν να έχουν ήδη πληρώσει γι’ αυτές τις εκδηλώσεις, για να δούμε πώς μπορούμε να τους στηρίξουμε» συμπλήρωσε.

Παράλληλα, η Λίνα Κασσιανίδου αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Πολιτισμός και Υγεία» που έχει εντάξει το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού στον νέο στρατηγικό του σχεδιασμό και αφορά στην ωφέλεια του πολιτισμού στην ψυχική υγεία των ανθρώπων. «Έχουμε κονδύλι γι’ αυτόν τον τομέα, τον οποίο θέλουμε ν’ αξιοποιήσουμε για να βοηθήσουμε τις κοινότητες, οι οποίες είναι σε αυτή τη θλιβερή κατάσταση, διότι οι άνθρωποι μάς ενδιαφέρουν» επανέλαβε.

«Όταν περάσουν τα πρώτα μέτρα τα οποία έχουν αναλάβει όλα τα άλλα Υπουργεία (αποκατάσταση ρεύματος, νερού, χώρου διαμονής), θέλουμε να έρθουμε εμείς να τους στηρίξουμε όπως μπορούμε. Χρειάζονται τη στήριξη, για να δουν ότι υπάρχει μέλλον μπροστά και μία ελπίδα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό».

ΚΥΠΕ