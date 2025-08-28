Δύο καλλιτέχνες διεθνούς φήμης, την Αν Ταραντίνο και τον Στηβ Μεσάμ φιλοξενεί η 4η διοργάνωση της Μπιενάλε Λάρνακας (15 Οκτωβρίου – 28 Νοεμβρίου 2025).

Παράλληλα με τους καλλιτέχνες που επιλέχθηκαν μέσα από την ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής, η φετινή έκδοση θα φιλοξενήσει δύο προσκεκλημένους καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης, οι οποίοι θα δημιουργήσουν καινούργια έργα φτιαγμένα ειδικά για το αστικό τοπίο της Λάρνακας.

Επιλεγμένοι από την επιμελήτρια της Μπιενάλε Λάρνακας, Sana López Abellán, η Ιταλο-Αμερικανίδα καλλιτέχνης Ann Tarantino και ο Βρετανός καλλιτέχνης Steve Messam θα επισκεφθούν τη Λάρνακα για να δημιουργήσουν έργα που θα μεταμορφώσουν τους δημόσιους χώρους και θα ανοίξουν διάλογο μεταξύ των κατοίκων, των επισκεπτών και της ίδιας της πόλης.

Εγκατάσταση του Στηβ Μεσάμ

«Πρόκειται για δύο καλλιτέχνες με διεθνή παρουσία στη σύγχρονη τέχνη», δηλώνει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Μπιενάλε Λάρνακας, Βασίλης Βασιλειάδης, «των οποίων οι πρακτικές εμπλέκουν τον δημόσιο χώρο και προκαλούν ανοιχτό διάλογο ανάμεσα στους πολίτες και το αστικό περιβάλλον.»

Η δουλειά της Ann Tarantino κινείται ανάμεσα στη φύση και τον αστικό ιστό, χαρτογραφώντας εμπειρίες χώρου, χρόνου και κίνησης. Μέσα από ψηφιακές και αναλογικές μεθόδους εξερευνά την εμπειρία του «τόπου» και τη σχέση μεταξύ φυσικού κόσμου και αστικού περιβάλλοντος.

Χρησιμοποιώντας την ζωγραφική, το σχέδιο, εγκαταστάσεις και δημόσια έργα, δημιουργεί υβριδικές εικόνες που λειτουργούν ως ανοιχτά πεδία εικαστικής παρατήρησης και στοχασμού. Τα έργα της καλούν το κοινό σε έναν διάλογο γύρω από τη σχέση των τοπίων με τον χρόνο, τον χώρο, τον πολιτισμό και την κίνηση.

Εγκατάσταση της Αν Ταραντίνο

Λεπτές γραμμές και εκρήξεις χρωμάτων χαρακτηρίζουν το έργο της Tarantino, το οποίο εμπλουτίζεται με μοτίβα εμπνευσμένα από παρατηρήσεις του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος – συχνά καταγεγραμμένα στο τετράδια ή την κάμερά της στους περιπάτους της – που αποτυπώνουν την πολυπλοκότητα του σύγχρονου κόσμου και των διαρκώς μεταβαλλόμενων τοπίων του.

Έργα της έχουν εκτεθεί σε όλο τον κόσμο, ενώ οι εγκαταστάσεις της έχουν παρουσιαστεί σε μουσεία, γκαλερί, βοτανικούς κήπους και δρόμους πόλεων. www.anntarantino.com

Έρευνα για την τοπογραφία της πόλης

Για τη Μπιενάλε Λάρνακας 2025, η Ann Tarantino έχει αφιερωθεί σε μια εκτενή έρευνα σχετικά με την τοπογραφία της πόλης, μελετώντας τις «γραμμές» του τοπίου, όπως τα ποτάμια, τα νερά, τα μονοπάτια, τους δρόμους και τις παραδοσιακές διαδρομές. Αυτή η μελέτη, η οποία εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου, θα αποτυπωθεί στο έργο της, δημιουργώντας έναν δυναμικό διάλογο με την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της Λάρνακας.

Σε συνεργασία με το Youth Makerspace, η Tarantino θα δημιουργήσει μια εγκατάσταση με χάραξη λέιζερ, η οποία θα τοποθετηθεί σε κεντρική βιτρίνα στην πόλη, αξιοποιώντας τη ροή και τον παλμό του αστικού τοπίου.

Ίσως το πιο συναρπαστικό στοιχείο του έργου είναι ότι, μετά την αποσυναρμολόγησή του, θα χωριστεί σε μικρά κομμάτια, τα οποία το κοινό θα μπορεί να πάρει μαζί του, προσφέροντας έτσι στον κόσμο ένα κομμάτι τέχνης και διαλόγου.

Ο Steve Messam είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για τις εντυπωσιακές και εφήμερες εγκαταστάσεις του, μεγάλης κλίμακας, που μεταμορφώνουν το φυσικό τοπίο και την αρχιτεκτονική, δημιουργώντας αντιθέσεις ανάμεσα στο παλιό και το νέο.

Ως περιβαλλοντικός καλλιτέχνης, δημιουργεί εικαστικές, δημόσιες παρεμβάσεις σε αστικά τοπία και κτίρια, με τολμηρές μορφές, σχήματα και χρώματα που αναζωογονούν την αρχιτεκτονική και ιστορικούς χώρους. Οι φουσκωτές υφασμάτινες εγκαταστάσεις του είναι τόσο μεγάλες που συχνά περιγράφονται ως «μεγαλύτερες από ένα σπίτι» και, με την έντονη παρουσία τους, επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία του καθημερινού χώρου.

Τα έργα του συχνά εμφανίζονται απρόσμενα, προσκαλώντας το κοινό να βιώσει τον χώρο από μια εντελώς νέα οπτική. Έχει παρουσιάσει έργα σε πόλεις, ιστορικά μνημεία, ποτάμια και κήπους σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική, καθώς και στη Μπιενάλε της Βενετίας (2009) και της Σαγκάης (2006). www.stevemessam.co.uk

Φαντασμαγορικές εγκαταστάσεις

Για την 4η διοργάνωση της Μπιενάλε, ο Steve Messam θα φέρει τις φαντασμαγορικές εγκαταστάσεις του στη Λάρνακα, αλληλεπιδρώντας με την ιστορική και αστική ταυτότητα της πόλης. Σε μια πρόσφατη επίσκεψη του στην πόλη, ο καλλιτέχνης και η ομάδα της Μπιενάλε πραγματοποίησαν επιτόπια έρευνα για να σχεδιάσουν μια εγκατάσταση ειδικά για ένα χαρακτηριστικό ιστορικό κτίριο της Λάρνακας.

Λίγες ημέρες πριν την πρώτη εβδομάδα της Μπιενάλε, ο Messam θα επιστρέψει για να στήσει την εγκατάστασή του σε ένα ιστορικό κτίριο, του οποίου η τοποθεσία δεν θα αποκαλυφθεί στο κοινό μέχρι την ημέρα της εγκατάστασής του. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να το δει από κοντά και να βιώσει τον ρόλο της τέχνης στον δημόσιο χώρο.

«Με τις συμμετοχές των Steve Messam και Ann Tarantino,» καταλήγει ο Βασίλης Βασιλειάδης, «η Μπιενάλε Λάρνακας επιβεβαιώνει τη θέση της στον σύγχρονο πολιτιστικό χάρτη της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου και καθιερώνεται ως μια πλατφόρμα που προσφέρει ουσιαστικές, πολυεπίπεδες εμπειρίες σύγχρονης τέχνης για το κοινό της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής.»

Η Μπιενάλε Λάρνακας είναι η μοναδική Μπιενάλε Τεχνών στην Κύπρο και διοργανώνεται στην πόλη και την επαρχία της Λάρνακας κάθε δύο χρόνια από τον εγγεγραμμένο μη κερδοσκοπικό Πολιτιστικό Ομιλο ΑΡΤΙΟΝ Λάρνακας. Η διοργάνωση ισχύει από το 2018, διαρκεί ενάμιση μήνα και στοχεύει στην προβολή και ανάδειξη των τεχνών και του πολιτισμού τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ως ο μεγαλύτερος διεθνής καλλιτεχνικός οργανισμός στην Κύπρο, προσελκύει σημαντικό αριθμό επισκεπτών (πάνω από 60.000) με τη συμμετοχή δημιουργών και συνεργατών από την Κύπρο και το εξωτερικό. www.biennalelarnaca.com