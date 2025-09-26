Στη λίστα των 20 ευρωπαϊκών ταινιών που διαγωνίζονται στα βαρυσήμαντα Βραβεία Αράβων Κριτικών (Αrab critics’ awards) έχει επιλεγεί η νέα ταινία του Κύπριου σκηνοθέτη Μαρίνου Καρτίκκη «Εκτροπή».

Τα βραβεία διοργανώνονται για 7η χρονιά από την European Film Promotion (EFP) και το Arab Cinema Center (ACC) και οι 20 ταινίες, αποτελούν μία προσεκτικά επιλεγμένη συλλογή εξαιρετικών ευρωπαϊκών ταινιών, που προτάθηκαν από τα μέλη της EFP. Οι 100 διακεκριμένοι κριτικοί του Αραβικού Κόσμου, που απαρτίζουν την επιτροπή των βραβείων, θα επιλέξουν τις τρεις αγαπημένες τους ταινίες και θα ανακοινώσουν τη νικήτρια κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ελ Γκούνα στην Αίγυπτο, που πραγματοποιείται από τις 16 μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2025, στο ομώνυμο τουριστικό θέρετρο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πρόκειται για σπουδαία αναγνώριση για τον Κυπριακό Κινηματογράφο, αφού η «Εκτροπή» του Μαρίνου Καρτίκκη διαγωνίζεται ανάμεσα σε ταινίες οι οποίες έχουν κάνει πρεμιέρα σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, έχουν κερδίσει σημαντικά βραβεία ή έχουν υποβληθεί για αξιολόγηση στην κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους για τα Βραβεία Όσκαρ, όπως για παράδειγμα η ταινία «Young Mothers» των Ζαν- Πιέρ και Λικ Νταρντέν από το Βέλγιο.

Η «Εκτροπή», η οποία είναι συμπαραγωγή του Υφυπουργείου Πολιτισμού και της εταιρίας Α. Β. Seahorse Film Productions, ξεκινά τη φεστιβαλική της πορεία με τις καλύτερες προοπτικές, κάνοντας παγκόσμια πρεμιέρα τον ερχόμενο Οκτώβριο στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Μεσογειακών Χωρών στην Αλεξάνδρεια (Alexandria Mediterranean Countries Film Festival).

Η ταινία είναι ένα κοινωνικό θρίλερ και ακολουθεί τον Κώστα, έναν διαζευγμένο αστυνομικό με παιδί και με μητέρα σε οίκο ευγηρίας, ο οποίος δυσκολεύεται οικονομικά και συχνά κλέβει χρυσαφικά από νεκρούς που μεταφέρει στο νεκροτομείο. Παράλληλα, διατηρεί δεσμό με την Έλενα. Μια μέρα, ο Κώστας και ο συνάδελφός του Αντρέας καλούνται να μεταφέρουν μια νεκρή, ηλικιωμένη γυναίκα που τυγχάνει να είναι η γιαγιά της Έλενας…

