Υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πάφου και της αναδόχου εταιρείας για την κατασκευή δύο μουσείων.

Ο λόγος για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Τέχνης «Γεώργιος Κρ. Τορναρίτης» και το Πολυθεματικό Μουσείο, που θα στεγάσει σημαντικές συλλογές έργων τέχνης και ιστορικών αντικειμένων.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε €1,8 εκατομμύρια, με διάρκεια υλοποίησης τους 10 μήνες από την ημερομηνία έναρξης του έργου.

Το έργο μελετήθηκε και σχεδιάστηκε από τον Αρχιτέκτονα, Ανδρέα Βάρδα.

Με την ολοκλήρωση του έργου, η Πάφος θα αποκτήσει δύο σύγχρονους πολιτιστικούς χώρους που θα αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά και θα ενισχύουν τον τουριστικό και πολιτιστικό της ρόλο.

Ο Δήμος Πάφου εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και της πολιτιστικής ζωής.